Se conoció un video sobre cómo se eligen los invitados para La Casita de Bad Bunny tras graves acusaciones

La polémica en torno a la Casita de Bad Bunny añade un nuevo capitulo. Luego de distintas jornadas de debates respecto a los criterios de elección para ingresar al restringido sector VIP ubicado arriba de la tarima, una grabación que se hizo viral en internet dejó en evidencia el modo en que el personal del staff camina por las plateas y los sectores generales con el fin de designar a los espectadores que acompañarán al cantante en escena.

Las imágenes, compartidas en redes sociales junto a la frase de "Se vinieron unos cambios..." , despertaron un gran interés debido a muestran la selección de personas con perfiles muy diferentes. En la grabación se observa a espectadores de distintas edades, tanto jóvenes como mayores, personas delgadas y más rellenitas, así como hombres y mujeres con apariencias que están lejos de los estereotipos que se habían llevado la mayoría de los cuestionamientos a lo largo de las funciones.

El diseño del escenario de su actual tour generó controversia durante sus presentaciones en Madrid por los criterios de selección de las personas elegidas para ocuparlo a lo largo del show, lo que gran parte de los fanáticos califica como "machistas" y "clasistas" . La estructura es una imitación de una vivienda clásica puertorriqueña que el cantante usa en la segunda parte del espectáculo de 'Debí tirar más fotos tour' , momento en el que deja la tarima central para cantar algunos temas simulando un encuentro familiar o una juntada de amigos.

"Es una machistada histórica" , protestó en internet una usuaria que criticó que únicamente admiten en el escenario a "las chicas guapas" que se ubican cerca de los vallados del escenario previo al inicio del show, una queja que coincide con la gran cantidad de videos que circulan en redes sociales donde se observa al cantante en la 'casita' bailando junto a jóvenes que respetan estrictamente este patrón hegemónico.

Quiénes estuvieron en La Casita de Bad Bunny en Argentina

A lo largo de las tres jornadas que tuvo "El Conejo" en Argentina a principio de año, por ese espacio desfilaron músicos, creadores de contenido y diversas figuras públicas que formaron parte del festejo, dando lugar a momentos que parecían sacados de una reunión entre amigos más que de un show multitudinario. Con luces tenues, ambientación caribeña y una puesta que combina nostalgia y celebración, La Casita dejó muy buenas sensaciones entre los asistentes al show.

La casita de Bad Bunny

Las celebridades locales que recibieron el pase para ingresar a La Casita a lo largo de la función de apertura de Bad Bunny en el estadio River fueron Tini, María Becerra y Bizarrap. Durante la segunda función, llevada a cabo el día sábado, la metodología fue la misma con la incorporación de otras celebridades como Guillermo Novellis de La Mosca y Callejero Fino. Más tarde, Cazzu, Duki y Khea se sumaron a la tarima para cantar Loca (Remix), uno de los mejores temas del trap argentino.

Durante el cierre, el evento contó con la presencia de destacadas figuras, entre ellas Wanda Nara, quien además uso sus redes para mostrar diversos momentos. Asimismo, Lali Espósito, dio el presente y por último Luck Ra y Tiago PZK también integraron el plantel de celebridades que sorprendió al público desde el escenario montado con la estética de una vivienda puertorriqueña.