Una importante conductora se desnudó en TV para silenciar a sus críticos La presentadora de un reconocido programa se pronunció en contra de aquellos que hablaban sobre cómo se vestía y tomó una drástica decisión: "Me ha perseguido toda la vida, me han llamado marimacho y que me comporto como un hombre". Agregar C5N en









La conductora realizó una dura crítica.

La reconocida presentadora de televisión española Henar Álvarez se desnudó en vivo por las críticas que recibía sobre su forma de vestir. La conductora es reconocida a nivel nacional por el programa "Al cielo con ella" y en las últimas horas llamó la atención del público cómo las redes, al realizar una performance para visibilizar su manera de vestir. "Me ha perseguido toda la vida, me han llamado marimacho y que me comporto como un hombre", sentenció.

En redes sociales se viralizó el monólogo, con el que normalmente inicia su programa, vestida con un traje y corbata. "No hay una sola semana en que no reciba algún mensaje preguntándome que por qué para presentar voy vestida de hombre. ¿Por llevar traje y una corbata? Cariño, ir de traje no me hace ir de hombre, igual que a Dani Alves una Biblia en la mano no le convierte en un santo", sentenció en medio del auditorio.

Embed TVE enseña sus vergüenzas: la presentadora Henar Álvarez se desnuda en pleno programa de 'Al cielo con ella' pic.twitter.com/CkDFx68j4L — El Debate (@eldebate_com) June 3, 2026

Henar Álvarez apuntó con los prejuicios sobre cómo debe ser o vestir una mujer, con lo que debe vivir a diario ella y otras millones de mujeres. "Yo creía que lo de que la ropa no tuviera género era algo que ya teníamos superado. Aparte, que yo lo único que quiero es venir cómoda, pero aun así, como soy mujer, hay gente que se piensa que tengo que venir a presentar más montada que para la final de Drag Race", añadió, remarcando que si llevara puesta una pollera, también recibiría críticas porque "si es muy larga" sería tratada como una "monja" o si fuera muy corta se estaría "cosificando".