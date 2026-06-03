Macabro hallazgo en La Falda: encontraro un cráneo humano en el patio de una casa nTras el festejo de cumpleaños de su hija en la terraza, una mujer encontró los restos sobre un colchón viejo que estaba por tirar a la basura. "Por fuera se lo ve limpio, pero tiene olor porque tiene gusanos adentro", relató. La Justicia trabaja para determinar su origen y un posible vínculo con un crimen. Por Agregar C5N en









La Policía realizó un primer rastrillaje en la zona pero no hubo ningún resultado significativo. Gobierno de Córdoba

Un macabro hallazgo conmociona a la ciudad cordobesa de La Falda, luego de que un cráneo humano fuera hallado sobre un colchón viejo en el patio de una casa del barrio Molino de Oro, lo que inició un trabajo de investigación para determinar el origen de los restos y su posible vínculo con un crimen.

El caso es seguido por la Fiscalía de Instrucción N°2 de Cosquín, a cargo de Silvana Pen. Una de las hipótesis más fuertes apunta a que el cráneo fue arrastrado hasta el lugar por un perro callejero de la zona.

Para obtener mayor información al respecto, la Policía realizó un operativo de rastrillaje en el sector, pero hasta el momento los operativos dieron resultado negativo.

Natalia, propietaria de la vivienda donde se halló la estructura ósea, contó cómo lo descubrió: "Mi hija estaba festejando su cumpleaños con unos amigos en el techo de la casa y, cuando llegué, le pedí que me abriera el portón. Al bajar, vio el cráneo sobre un colchón viejo que justo ese día estaba para tirar. Por fuera se lo ve limpio, pero tiene olor porque tiene gusanos adentro".

"No sabemos cuál ni de dónde lo trajo. No lo miré mucho porque impresiona; verlo fue un susto. Primero pensé que era de un animal, pero se nota que es de una persona", comentó en diálogo con el portal La Estafeta Online.