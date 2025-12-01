El bodegón barato de Buenos Aires que tiene milanesas gigantes y chocotorta

Su amplio menú ofrece más de 100 platos que destacan por su sabor y lo abundante de sus porciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, los bodegones son un punto de encuentro en cualquier momento del día, ya sea para empezar la jornada con un clásico café porteño , una pausa del trabajo en la hora del almuerzo o una salida nocturna . Ubicado en el barrio de Caballito , este lugar combina la calidez y las porciones generosas de un bodegón tradicional con la atmósfera relajada de una cervecería moderna.

Está cerca de Buenos Aires y es un destino fuera del radar para visitar en diciembre 2025

Pujol Restobeer se posiciona como una de las propuestas más recomendadas de Caballito gracias a su menú variado , sus platos caseros y los precios accesibles . La cocina de este lugar apuesta por platos abundantes y sabrosos que conquistan a la primera vista, mientras que sus precios accesibles lo convierten en un punto de encuentro en CABA.

El restaurante se encuentra en un punto estratégico en Caballito, en la Ciudad de Buenos Aires . Ubicado en Avenida Gaona 1602 , esta esquina se destaca como propuesta gastronómica en el barrio.

El lugar abre todos los días desde las 7.30 de la mañana hasta la medianoche . Esto lo convierte en una gran opción no solo para el almuerzo o cena sino también para desayunar o tomar un café por la tarde.

Para empezar, son recomendadas las opciones típicas como los Bastones de muzzarella o la Provoleta a la parrilla . El plato fuerte del restaurante son las milanesas gigantes .

Cuentan con varias opciones, pero entre las que se destacan la clásica Milanesa a la Napolitana y la Milanesa a caballo. Sus porciones son contundentes y, al igual que en otros bodegones, están pensadas para compartir.

Pujol bodegón Instagram @pujol_restobeer

Las Ribs con papas fritas bañadas en salsa barbacoa son otro de los platos más aclamados por los clientes. Su carta ofrece más de 100 platos, incluyendo pastas caseras, carnes y opciones para todos los gustos. La experiencia se completa con postres XL, también pensados para compartir, como la Chocotorta y el Flan mixto.

Cómo llegar a Pujol Restobeer

Dada su ubicación en la Avenida Gaona, el acceso es relativamente sencillo. Múltiples líneas de colectivo circulan por la Avenida Gaona y sus cercanías, asegurando buena conexión con el resto de la ciudad. Algunas de ellas son las 150, 180, 124, 61, 146 y 24.