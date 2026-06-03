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La dura respuesta de la expareja de Alfa de Gran Hermano: "Problemas de ira y de erección"

Durante una entrevista en streaming, el mediático había hecho comentarios sobre Delfina Wagner que generaron indignación y una ola de críticas en las redes sociales.

Alfa estuvo en pareja con Delfina Wagner cuando él tenía 61 años y ella 19.

Alfa estuvo en pareja con Delfina Wagner cuando él tenía 61 años y ella 19.

Walter “Alfa” Santiago volvió a aparecer en escena por una dura respuesta que recibió por parte de su exnovia, la periodista Delfina Wagner, después de unos repudiables comentarios contra ella.

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El ex - Gran Hermano había estado de invitado en un programa de stream y fue muy agresivo con su expareja dando detalles del momento en el que se distanció de ella.

En ese sentido, la creadora de contenidos no se quedó callada y dejó expuesta una intimidad del mediático, lo que pudo haber sido uno de los motivos de la separación entre ambos. “Lo que nunca vas a tener, Alfa, es una pareja que te ame”, escribió en su cuenta de X junto a una foto con su novio.

Difícil amar a alguien con problemas de ira y de erección a la vez, por eso tu primera esposa te dejó y se quedó con tu casa y por eso tu hija no quiere salir en ningún medio por la vergüenza de que seas su padre”, lanzó sin reparos.

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Cuáles fueron los comentarios de Alfa contra Defina Wagner

El fuerte comentario de Delfina Wagner en redes se dio después que Alfa hiciera un duro comentario cuando durante un programa de stream le leyeran un tuit que la comunicadora escribió contra el ex – Gran Hermano cuando terminaron.

En respuesta, el mediático dio una serie de respuestas completamente repudiables. Primero, negó que hayan sido pareja cuando él tenía 61 años y ella 19. “Flashean que tiene guita porque maneja un Mercedes, pero el tipo me pedía que me lleve hasta el jabón que iba a usar en su casa y por poco hasta me pedía para las expensas”, escribió Wagner en redes.

En respuesta o ese escrito, Alfa señaló: “Pero sería lo mismo de que yo agarre y diga 'mira pendeja de mierda, te dejé porque sos una pobre con conch* seca, no servís para nada. Tendrías que tomar un curso de sexo porque ni sabés montarte a la cama’”.

Lejos de dar por terminado el tema, fue por más y agregó: “Y me encontré una de 30 que es una bomba atómica. Una rubia divina que tiene vida y de verdad que no me servís”.

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