Cambios en la VTV: cómo se adhieren los talleres mecánicos para hacer la verificación técnica

La medida busca ampliar las inspecciones técnicas vehiculares mediante un sistema digital y "abierto a la competencia", según el Gobierno.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una de las transformaciones más importantes del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de los últimos años. A través de la Resolución 32/2026 , publicada en el Boletín Oficial , se creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos , lo que permitirá que talleres mecánicos particulares, concesionarias e importadores puedan incorporarse al sistema de revisiones técnicas.

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Uno de los cambios más relevantes es que los automovilistas podrán realizar la VTV en talleres que estén debidamente inscriptos y habilitados en el nuevo registro nacional . Además, el sistema funcionará mediante una plataforma digital que permitirá centralizar la información de las inspecciones y controlar la emisión de certificados en todo el país.

Para obtener la habilitación, los establecimientos deberán acreditar capacidad técnica suficiente, contar con el equipamiento exigido por la normativa vigente y cumplir con los procedimientos de inspección establecidos por las autoridades nacionales. También se mantendrá obligatoria la figura de un director técnico responsable de las revisiones realizadas.

La inscripción se realizará mediante una declaración jurada presentada por el taller. Una de las novedades más importantes es la incorporación de un mecanismo de habilitación provisoria automática en caso de que la administración no responda dentro de los plazos previstos , aunque posteriormente podrá efectuarse un control y auditoría de la documentación presentada.

Los talleres mecánicos interesados en realizar verificaciones técnicas deberán inscribirse en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. El registro será público, gratuito y completamente digital mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

El nuevo sistema también permitirá la incorporación de concesionarias oficiales e importadores, de manera que se busca ampliar la red de centros habilitados para realizar inspecciones técnicas de vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.

Cómo hacer la VTV en un taller mecánico

Una vez que el taller figure como habilitado dentro del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, los conductores podrán solicitar un turno y realizar allí la revisión técnica obligatoria, del mismo modo que actualmente se realiza en las plantas verificadoras tradicionales.

vtvvv Para recibir la oblea, se deberá sacar un turno y asistir a los talleres habilitados en el nuevo registro.

Durante la inspección se controlarán los elementos de seguridad y funcionamiento exigidos por la normativa vigente, incluyendo sistemas de frenos, suspensión, dirección, neumáticos, luces, emisiones contaminantes y demás componentes que influyen en la seguridad vial. La información quedará registrada en la base de datos nacional desarrollada por la Subsecretaría de Transporte Automotor.

Sobre los plazos de revisión, cabe remarcar que los vehículos particulares cero kilómetro deberán realizar su primera inspección a los cinco años, mientras que los autos de hasta diez años de antigüedad tendrán controles cada 24 meses. Los vehículos con más de diez años deberán verificarse anualmente.

Sin embargo, la implementación efectiva dependerá también de la adhesión de las distintas jurisdicciones provinciales, ya que la VTV continúa siendo una competencia regulada en gran medida por cada provincia. Por ese motivo, el alcance práctico de la reforma podría variar según la normativa vigente en cada distrito del país durante los próximos meses.