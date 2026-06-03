3 de junio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: el cuerpo técnico de la Selección llamó a Emiliano Buendía por una posible baja

El mediocampista de Aston Villa recibió un llamado para advertirle que esté disponible ante las dificultades físicas que atraviesan varios futbolistas. Según el reglamento FIFA, hasta 24 horas antes del debut se puede hacer un reemplazo en la lista.

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Buendía viene de ser la figura de la Europa League.

Buendía viene de ser la figura de la Europa League.

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A menos de 13 días del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 comenzaron los problemas para el armado del equipo. Es que, en la larga lista de lesionados, uno de ellos no estaría a punto para la cita mundialista y ya llamaron a Emiliano Buendía para que esté disponible.

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Lionel Scaloni confirmó la lista de 26 futbolistas, pero 10 de ellos arrastraban inconvenientes físicos de la larga temporada en sus respectivos equipos. Si bien la idea del cuerpo técnico era conseguir la recuperación y exigirlos en esta recta final, parece que Nicolás Paz sigue al límite y no responde de manera favorable por lo que, puertas para adentro, hace pensar que su presencia estaría en riesgo.

A partir de esta situación, desde el cuerpo técnico de la Albiceleste se procedió a llamar al mediocampista de Aston Villa para que no se tomara vacaciones y continuara entrenando algunos días más ante una posible convocatoria de urgencia.

La lesión de joven jugador del Como de Italia se produjo producto de un choque involuntario con el argentino Nicolás Valentini, en el encuentro del 10 de mayo frente a Hellas Verona por la fecha 36 de la Serie A. El fuerte impacto le provocó un severo traumatismo en su rodilla izquierda.

nicolas paz

De igual modo, el joven de 21 años fue convocado y estuvo bajo el seguimiento de Scaloni. De acuerdo al reglamento FIFA para esta Copa del Mundo hasta 24 horas antes del debut de cada seleccionado se pueden realizar modificaciones por lesiones certificadas. De esta manera, el nacido en Pujato tendrá tiempo hasta el lunes 15, ya que al día siguiente es el debut ante Argelia.

Por su parte, Buendía podrá ser integrado al plantel a último momento, ya que integra la prelista de 55 futbolistas, y corre con ventaja de que viene con un gran rodaje: el marplatense tuvo un desempeño muy destacable porque disputó 54 partidos, convirtió 11 goles y repartió nueve asistencias, cuatro de ellas en el plano internacional, que lo convirtieron en un referente de Aston Villa. Además, fue elegido como el MVP de la final de la Europa League ganada Estambul.

Mundial 2026: cómo está el resto de los lesionados

Además de Nicolás Paz, hubo un total de 9 jugadores más que sentían molestias y podían llegar con lo justo al inicio del Mundial 2026.

Pese a que Lionel Scaloni recibió la buena noticia de tener dos altas, las de Julián Álvarez y Cristian “Cuti” Romero, aún restan la recuperación de otros jugadores:

  • Lionel Messi: tiene una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo. La idea es preservarlo ante Honduras e Islandia para que llegue al 100% al debut en el Mundial.

  • Emiliano Martínez: sufrió una pequeña fractura en un dedo durante la entrada en calor de la final de la Europa League. No necesitó cirugía y llegaría sin problemas al estreno ante Argelia.

  • Nicolás González: se recupera de un desgarro sufrido a fines de abril. Continúa con trabajos específicos y es muy difícil que sume minutos ante Honduras e Islandia.

  • Leandro Paredes: terminó el semestre en Boca con una sobrecarga muscular. Bajó las cargas de trabajo y no sería arriesgado en los amistosos. Apunta a llegar en óptimas condiciones al debut mundialista.

  • Gonzalo Montiel: es la situación que más preocupa. Tiene un desgarro de grado 2 en el cuádriceps y llegaría con lo justo al partido contra Argelia. Si no se recupera a tiempo, Nicolás Capaldo o Agustín Giay aparecen como alternativas.

  • Nahuel Molina: está en la etapa final de recuperación de un desgarro grado 1. Si no surgen contratiempos, estará disponible para el inicio de la Copa del Mundo.

  • Thiago Almada: arrastra una sobrecarga muscular producto de la acumulación de la fatiga durante la temporada con el Colchonero. De no mediar inconvenientes, entrenará con normalidad con la Selección.

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