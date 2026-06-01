1 de junio de 2026 Inicio
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El restaurante de Palermo que combina ahumados, parrilla y cava a la vista

FOGA ofrece una propuesta donde el humo atraviesa buena parte de la experiencia.

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La carta recorre carnes ahumadas

La carta recorre carnes ahumadas, platos de parrilla, vinos y cócteles de autor.

En pleno barrio de Palermo, FOGA funciona en una casona de varios niveles con distintos salones, cocina a la vista, terraza y un entrepiso pensado para reuniones de trabajo o celebraciones, mientras la carta recorre carnes ahumadas, platos de parrilla, vinos y cócteles de autor.

Una propuesta ideal para quienes buscan una pausa elegante.
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La identidad del lugar está marcada por las cocciones lentas y el uso de distintas leñas, que aportan perfiles diferentes a cada preparación. Además de cortes cocidos durante varias horas, la carta suma entradas para compartir, vegetales, pesca y una sección de coctelería que acompaña el recorrido.

Qué pedir en FOGA

Para empezar, las entradas reúnen algunas de las preparaciones más representativas de la casa. La Tortilla FOGA combina papa, huevo, cebolla y tropezones de carne ahumada, mientras que las mollejas crocantes se sirven con salsas caseras. También sobresalen las croquetas de vacío ahumado con queso parmesano y el pork belly glaseado con salsa sweet chili y barbacoa.

Entre las opciones para compartir, la Tabla FOGA reúne baby ribs, buffalo chicken wings, croquetas de vacío ahumado, salchichitas, empanadas ahumadas, hummus de garbanzos, chutney de pera y panadería artesanal. Otra alternativa es la degustación de ahumados, con brisket, ribs, bondiola y chicken wings servidos en formato tabla.

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En los principales, el brisket ahumado se presenta en lonjas con salsas de la casa, mientras que las ribs de cerdo BBQ llegan con coleslaw. También destacan el vacío ahumado y la costilla ahumada con papas fritas, uno de los platos más contundentes del menú. La sección de parrilla suma cortes como entraña, ojo de bife, bife de chorizo y asado banderita, cocidos al grill.

Para quienes buscan alternativas diferentes, la carta incorpora trucha patagónica ahumada con papines rotos y champiñones salteados. Entre las ensaladas, la FOGA mezcla verdes, langostinos crocantes, ananá caramelizada y semillas de cabutia.

La barra acompaña con cócteles clásicos y versiones de autor donde el humo reaparece como protagonista. Sobresalen el Old Fashion Smoke, el Smoke Manhattan y el Negroni Smoke, junto a combinaciones de la casa como Foga Sour, Foga Terrace o Foga Spicy. La propuesta se completa con una imponente cava a la vista con 300 etiquetas de reconocidas bodegas argentinas.

Para el final, la carta mantiene un perfil clásico con mousse de chocolate, panqueque de dulce de leche al caramelo, flan casero estilo FOGA y carrot cake con maracuyá, además de una copa con frutas de estación y merenguitos.

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Dónde queda FOGA

FOGA se encuentra en Honduras 5098, en el barrio de Palermo. Abre todos los días desde el mediodía hasta la medianoche.

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