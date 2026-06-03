Domi Faena mostró cómo una pareja peleaba por la marcha de Ni Una Menos: "Sos un retrogrado, me das vergüenza"

Miles de personas se movilizaron en simultáneo en todo el territorio nacional. La jornada exige respuestas concretas ante la violencia de género y justicia por las víctimas más recientes.

La influencer y comunicadora Domi Faena difundió un video en donde pudo escuchar con un vaso de vidrio la discusión entre una mujer con su pareja por la movilización que se realizará bajo la consigna " Ni Una Menos ". Según se pudo entender, ella le recrimina al hombre su falta de empatía ante el reclamo y lo califica de "retrógrado" por oponerse a que ella participara de la marcha convocada frente al Congreso Nacional.

Una "colada" en Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la reconocida actriz de la década del 90 que entró a la casa

El cruce se produce en un día de alta carga simbólica, ya que se cumplen 11 años desde el primer grito masivo de Ni Una Menos, en 2015. La joven de 25 años, que integra el staff de Luzu TV y el programa "Para eso estamos" en El Trece, eligió visibilizar el episodio como reflejo de los estereotipos que aún persisten dentro de los vínculos afectivos en fechas de reivindicación colectiva.

La frase "Sos un retrógrado, me da vergüenza que seas mi pareja " concentró gran parte de la repercusión en redes sociales, donde el video circuló rápidamente y generó todo tipo de reacciones. Domi Faena, que suele abordar temáticas de salud mental y experiencias personales en sus plataformas, enmarcó el conflicto como una expresión de las discusiones que dejan a la vista el machismo que se reproducen en lo cotidiano.

"Sos un retrogrado y me da vergüenza ajena que pienses así y seas mi pareja" Domi Faena apoyó un vaso contra la pared para escuchar a una pareja vecina que discutía por la marcha de Ni Una Menos pic.twitter.com/FNNi50295w

Dónde será la marcha por el Ni Una Menos

La concentración central en la Ciudad de Buenos Aires está fijada para las 17 en la Plaza de los Dos Congresos. Las primeras columnas de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles comenzarán a llegar desde las 14, y las autoridades dispusieron cortes totales de tránsito en el cuadrante delimitado por las avenidas Callao, Entre Ríos, Corrientes, Belgrano y el eje de Avenida de Mayo y Rivadavia.

La movilización se replicará en todo el país bajo el lema "¡Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos!". En Córdoba, la concentración es en avenida Colón y La Cañada a las 17, en Mendoza, el punto de encuentro es el Kilómetro Cero a las 18.30 y en Tucumán, las agrupaciones se reúnen en la Plaza Independencia desde las 16 para una radio abierta con testimonios de familiares de víctimas.

ni una menos

Otras provincias también confirmaron sus puntos de convocatoria. En Santa Fe, la cita es frente a la municipalidad a las 16:30, mientras que en Misiones, la marcha en Posadas parte desde el Mástil de avenidas Uruguay y Mitre, en Corrientes, el reclamo se concentra frente al Tribunal Oral Penal N° 2, en Costanera y Rioja y en Tierra del Fuego habrá movilizaciones tanto en Río Grande como en Ushuaia.

La urgencia del reclamo de este año se intensificó tras los recientes femicidios de Agostina Vega, de 14 años, en Córdoba, y de Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, en Misiones. Estos casos se suman a una estadística que registra un asesinato por razones de género cada 31 horas en el país. Las voceras del colectivo fueron directas en la conferencia previa: "Nos pareció que es importante dar un mensaje transversal desde todos los sectores para denunciar que en Argentina la vida de las pibas importa muy poco", afirmaron.

Y sobre la respuesta judicial agregaron: "Hemos catalogado a este femicidio como una desidia organizada desde el Estado. Un Poder Judicial que no buscó, que buscó tarde".