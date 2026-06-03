El actor estadounidense se retó a sí mismo y consiguió un gran cambio físico que le permitió interpretar al superhéroe Soldier Boy.

Soldier Boy es uno de los personajes más importantes y polémicos de la serie de televisión The Boys . Está interpretado por Jensen Ackles y funciona como una sátira de los superhéroes patrióticos al estilo de Captain America. Presenta características como un físico musculoso, fuerza sobrehumana y resistencia extrema.

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Una vez que consiguió el papel, Jensen Ackles tuvo que dedicarle mucho esfuerzo y tiempo a mejorar su condición física. Como cualquier actor que se prepara para interpretar a un superhéroe, necesitaba ganar masa muscular , entrenar más duro y prestar mucha más atención a su dieta.

En un principio, Ackles pensó que recibiría ayuda de efectos especiales y vestuario para lograr un físico a la altura de un superhéroe, sin embargo, los directores de la serie le comunicaron que esperaban que consiguiera ese cambio por su cuenta . Esto motivó al actor estadounidense, que se retó a sí mismo a conseguir la transformación adecuada para el personaje.

Tomó como inspiración los cambios físicos que consiguieron Chris Hemsworth, para interpretar a Thor, y Chris Evans, el Capitán América. De esta manera, arrancó a entrenar por su cuenta. Se armó un mini gimnasio en el sótano de la casa con poco más que unas mancuernas y alguna máquina y comenzó a ver videos de rutinas de ejercicio en internet . El hecho de haberse tomado este desafío como algo personal hizo que se mantuviese firme y enfocado a la hora de realizar los entrenamientos, lo que lo llevó a conseguir un aumento de entre 7 y 9 kg de masa muscular .

Jensen Ackles fisico Jensen Ackles luciendo su físico. Redes sociales

En cuanto a la comida, Ackles prefirió evitar una dieta demasiado estricta para que no impactara en la dinámica de su familia. En lugar de seguir un régimen rígido, optó por mantener una alimentación equilibrada y tomar decisiones saludables de manera constante. Cambió los snacks azucarados por frutas, redujo las comidas fritas y eligió opciones más livianas en su día a día, aunque sin renunciar por completo a ciertos gustos.

Así fue la increíble transformación de Jensen Ackles

Soldier Boy es uno de los personajes más destacados de The Boys y está interpretado por Jensen Ackles. Para dar vida a este superhéroe de físico imponente, fuerza sobrehumana y gran resistencia, el actor tuvo que someterse a una intensa preparación física. Aunque inicialmente creyó que el vestuario y los efectos especiales complementarían su apariencia, los productores le dejaron claro que debía lograr la transformación por sí mismo, un desafío que asumió con dedicación para encajar plenamente en el papel.

Embed - Jensen Ackles on Instagram: "Okay @stephenamell , @grantgust and all you other Supes out there...I’m beginning to understand the struggle. . Or maybe I’m just too old for this crap. @theboystv @amazonprimevideo #soldierboy" View this post on Instagram

Para prepararse tomó como referencia las impresionantes transformaciones físicas de actores como Chris Hemsworth y Chris Evans. Decidido a alcanzar un nivel similar, acondicionó un pequeño gimnasio en el sótano de su casa y comenzó a entrenar por su cuenta, apoyándose en rutinas y consejos que encontraba en internet. Su compromiso con el desafío fue tal que logró aumentar entre 7 y 9 kilos de masa muscular. En paralelo, mejoró sus hábitos alimenticios mediante una dieta más equilibrada, reemplazando algunos alimentos poco saludables por opciones más nutritivas, aunque sin adoptar un régimen excesivamente estricto ni renunciar por completo a sus comidas favoritas.