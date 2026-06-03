Dos participantes de Gran Hermano se dieron un apasionado beso y generó incomodidad en sus compañeros

Dos concursantes encendieron la gala del reality durante un desafío actoral. Las repercusiones en la casa no tardaron en llegar, despertando viejos celos y tensión entre los demás jugadores.

A lo largo de la noche del martes de Gran Hermano Generación Dorada, un imprevisto beso entre Franco Zunino y Nenu López concentró todas las miradas y causó una repercusión que de inmediato se difundió de forma masiva en redes sociales debido a que Luana Fernández se mostró muy celosa.

El episodio empezó en el momento en que Santiago del Moro convocó a Andrea del Boca para que detallara la técnica detrás de un beso de ficción . En ese marco, diferentes concursantes propusieron que los protagonistas fueran Franco y Nenu, quienes atraviesan un intenso romance dentro de la casa.

“Si quiere Nenu, yo no tengo problemas” , contestó Zunino. Ella, tentada, retrucó: “Tengo gripe, ¿se puede igual?” . Sin dar vueltas, el influencer accedió y los dos sellaron un apasionado beso ante la mirada de todos sus compañeros. “Me comió la boca”, lanzó Nenu. Lejos de dejar el tema ahí, Zunino fue por más y reclamó: “Un poco más, un beso más fuerte ”, lo que provocó un segundo beso todavía más intenso.

LUANA NO LIGA UNA: Vio a Zunino comerle la boca a Nenu. Hanssen le hizo el vacío. Le tocó sobre rojo y no nomina. #GranHermano pic.twitter.com/9EXm0NYdsq

En paralelo, las cámaras se posaron sobre Luana Fernández, quien también mantuvo una relación sentimental con Zunino adentro del reality. Pese a que trató de tomarse el escenario de manera relajada, su rostro no pasó desapercibido . Inclusive, Santiago Del Moro le preguntó si deseaba besar a alguno de los presentes para sumarse al juego, pero ella se terminó negando.

La reacción de Luana pasó a ser de forma inmediata el foco de los comentarios en las redes sociales, alli una gran cantidad de usuarios hicieron hincapié en su gesto de incomodidad al presenciar el romántico momento entre Franco y Nenu. Esta repercusión instaló un intenso debate entre los seguidores del programa sobre las internas sentimentales que todavía persisten dentro de la competencia.

Quién es la famosa actriz que entró a Gran Hermano

El arribo de Alejandra Majluf a Gran Hermano: Generación Dorada se concretó luego de la renuncia al juego de de Gladys La Bomba Tucumana, ocasionando gran expectativa y asombro tanto en la convivencia como en los televidentes. La incorporación de la artista, distinguida por su recorrido en la televisión, el cine y el teatro, dio inicio a una etapa inédita en el certamen de Telefe.

Alejandra Majluf Redes sociales

Majluf, nacida en Buenos Aires y con un camino profesional que comenzó en la televisión desde temprana edad, fue recibida en el hogar con muestras de afecto, especialmente por parte de Andrea del Boca y Yanina Zilli. El cruce resultó tan emocionante que a ciertos participantes les costó identificarla a causa de su cambio de look y el enigma que acompañó su introducción.

La actriz expresó su motivación antes de cruzar la puerta: “Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante”, afirmó en su presentación. Estas palabras definieron la actitud con la que afronta el reto de habitar el espacio bajo la constante supervisión de la audiencia en el reality de la casa más famosa de la Argentina.

Las autoridades del programa optaron por la actriz para cubrir la vacante de Gladys, confiando en sus vivencias y en su destreza para aportar una impronta distinta al juego en una etapa avanzada del concurso. La recibida de los concursantes, especialmente el de Andrea del Boca, se convirtió en uno de los pasajes más comentados de la noche. Del Boca detalló el vínculo que mantienen: “Nos conocemos de cruzarnos en pasillos o comedores del canal. Nunca tuvimos el placer de trabajar juntas, siempre nos quedó pendiente”.