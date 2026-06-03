Estos espacios permiten descubrir una faceta histórica y misteriosa de la ciudad que sorprende tanto a turistas como a residentes.

Estos son los 4 lugares de Córdoba que podés visitar y descubrir un mundo subterráneo desconocido

Debajo de algunos de los edificios más emblemáticos de la provincia mediterránea se esconden criptas, celdas y pasadizos con siglos de historia. Los espacios bajo tierra permiten conocer un costado poco explorado de la ciudad: estos son los 4 lugares de Córdoba que podés visitar y descubrir un mundo subterráneo desconocido.

Estos rincones ocultos permiten comprender cómo era la vida en la Córdoba colonial y ofrecen una mirada diferente sobre el desarrollo urbano de una de las ciudades más antiguas e importantes del país.

Este tipo de destinos resulta especialmente atractivo para quienes disfrutan de descubrir historias ocultas y lugares fuera de los recorridos tradicionales. Además, ofrecen una experiencia diferente a la de los principales atractivos turísticos, ya que invitan a explorar construcciones que permanecieron ocultas durante décadas o incluso siglos. Recorrer estos sitios es una forma de conectarse con la historia desde otra perspectiva y entender cómo evolucionaron las ciudades a lo largo del tiempo.

Cómo son los lugares subterráneos de Córdoba para visitar

La ciudad de Córdoba guarda secretos que permanecieron ocultos durante siglos bajo sus calles y construcciones históricas. Más allá de sus iglesias, plazas y monumentos, existe un fascinante circuito subterráneo compuesto por criptas, antiguas celdas y espacios que fueron protagonistas de distintos momentos de la historia argentina.

Muchos de estos sitios permanecieron enterrados durante décadas y fueron descubiertos por casualidad durante obras de restauración o trabajos de infraestructura. Hoy, varios de ellos pueden visitarse y ofrecen una experiencia diferente para quienes buscan conocer el patrimonio histórico de la capital cordobesa desde otra perspectiva.

Uno de los lugares más llamativos son las celdas subterráneas del Cabildo de Córdoba. Ubicadas a varios metros de profundidad bajo la Plaza San Martín, fueron halladas en 1989 después de permanecer ocultas durante años. Se estima que datan del siglo XVIII y que funcionaban como espacios de detención temporaria para personas condenadas.

Córdoba subterránea

Otro punto de interés es la celda ubicada en el histórico Colegio Nacional de Monserrat. Construida durante el período colonial, este espacio fue utilizado como lugar de reflexión para estudiantes y forma parte de las estructuras más antiguas conservadas dentro de la institución educativa.

El recorrido continúa en el Museo San Alberto, donde una antigua puerta trampa conduce a una catacumba utilizada para enterramientos religiosos durante el siglo XVII. Además de su valor histórico, el sitio está vinculado a la primera imprenta instalada en el actual territorio argentino.

Entre los espacios más sorprendentes aparece también la Cripta Jesuítica del Noviciado Viejo. Este lugar formaba parte de un ambicioso proyecto religioso que nunca llegó a completarse. Con el paso de los años quedó sepultado hasta que fue redescubierto durante trabajos de instalación de servicios urbanos.