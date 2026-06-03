Femicidio de Agostina Vega: se realizan nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier

El Ministerio Público Fiscal se trasladó al domicilio del único detenido por la muerte de la adolescente. Es el quinto operativo que se lleva adelante desde que se conoció la denuncia por averiguación de paradero.

Después de la conmoción por el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , el Ministerio Público Fiscal ordenó nuevos allanamientos en la casa de Claudio Barrelier. Se trata del quinto operativo desde el sábado 23 de mayo.

El abuelo de Agostina cruzó nuevamente al padre: "Hace un año que no ve a mi nieta por su voluntad"

Las operaciones comenzaron alrededor de las 12.30 del mediodía después de que se conociera públicamente la prueba que mencionó el abogado de la mamá de Agostina, Carlos Nayi.

Bernardo Magnago, desde el lugar, contó en C5N que los rastrillajes se realizan con presencia de la Policía Científica junto con personal de la fiscalía, ente encargado de coordinar las acciones. El cronista contó que Barrelier tenía una habitación que destinaba a guardar sus cosas en la parte delantera de la casa.

Según contó Andreani en su declaración, ella se encerró a jugar a la play en la parte trasera de la vivienda junto a su hija y que no supo lo que había pasado.

De acuerdo con lo que informó Clarín, los oficiales, en el marco del operativo, se dedicaron a romper pisos para buscar más pruebas en la casa de Juan Del Campillo 878. Si bien el único detenido por el caso es Claudio Barrelier, está en la mira Soledad Andreani, expareja del acusado, por ser la propietaria del auto en el que Barrelier descartó el cuerpo de Agostina en el descampado de Ampliación Ferreyra.

El abogado de la mamá de Agostina Vega apuntó contra la dueña del Ford Ka que usó Claudio Barrelier: "Mintió"

Mientras la investigación por el femicidio de Agostina Vega continúa bajo secreto de sumario, la querella que representa a la familia de la adolescente sostuvo que la causa no debería agotarse en la imputación de Claudio Barrelier y reclamó que la fiscalía avance sobre posibles responsabilidades de otras personas vinculadas al caso.

"Nosotros no esperamos necesariamente nuevos imputados de manera inmediata, pero sí creemos que la fiscalía debe avanzar sobre otras responsabilidades", señaló Carlos Nayi a los medios.

Uno de los focos de atención está puesto sobre la propietaria de un Ford Ka que habría sido utilizado por Barrelier durante los hechos investigados. De acuerdo con la postura de la querella, la mujer conocía el contexto en el que se encontraba el acusado cuando le facilitó el vehículo.

"El rostro de Agostina ya recorría los medios de Córdoba y de todo el país. Sabía perfectamente que no se trataba de la hija de Barrelier, sino de Agostina", afirmó. Además, indicaron que el automóvil habría sido lavado posteriormente, un dato que forma parte de las actuaciones judiciales que permanecen bajo reserva.

Los representantes de la familia aclararon que no atribuyen responsabilidad penal directa a la mujer, aunque consideran que existen razones suficientes para que sea investigada. "No estamos diciendo que sea culpable. Lo que sostenemos es que hay mérito para profundizar la investigación y determinar qué grado de responsabilidad pudo haber tenido ella y otras personas", manifestaron.

Ford Ka Barrelier

La querella también puso el foco sobre personas cercanas a Barrelier, entre ellas una mujer que compartía vivienda con él y otros integrantes de su entorno. "Hay personas que serán investigadas. No podemos avanzar en mayores precisiones porque la causa se encuentra bajo secreto de sumario", señaló.

En ese contexto, advirtieron que algunos testimonios incorporados al expediente presentan inconsistencias que deberán ser evaluadas por los investigadores: "En algún tramo entiendo que fue engañada y otro que mintió. Y mentirle a la Justicia constituye un delito".