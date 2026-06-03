3 de junio de 2026 Inicio
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El abuelo de Agostina Vega cruzó nuevamente al padre: "Hacía un año que no veía a mi nieta por su voluntad"

El abuelo materno de la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba arremetió contra Gabriel Vega tras los dichos de la expareja de su hija. "Le rechazaba los mensajes", sentenció.

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El abuelo le respondió al padre de Agostina Vega. 

El abuelo le respondió al padre de Agostina Vega. 

Se trata del quinto allanamiento en la propiedad.
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Miguel Vega habló con Radio Mitre Córdoba y confirmó que "hace un año que no ve a mi nieta por voluntad propia", por lo que no mantenía una comunicación activa con Agostina. "Hace un año que no tiene comunicación con mi nieta, hace un año que le rechaza los mensajes a mi nieta", sentenció Miguel.

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En el día de ayer, el padre de Agostina Vega, Gabriel dio una conferencia de prensa junto a sus abogados, Fernanda Alaniz y Gino Torreani, donde advirtió sobre ciertas diferencias con la familia de la parte materna de la menor y señalaron a Melisa Heredia, como la responsable de las demoras en los avances del caso por no brindar información precisa sobre Barrelier hasta la ampliación de la denuncia el martes 26 de mayo.

La letrada Alaniz aseguró que "hubo un conflicto familiar, como hay entre cualquier padre e hijo, por una cuestión de cuidados y diferencias. Pero no es que no se hizo cargo. Es mentira que hace un año no la ve, que la maltrataba. La nena en una oportunidad mintió y se retractó y eso consta en acta".

El padre de Agostina apoyó al fiscal Garzón y aseguró que quiere a "todos los implicados presos"

Gabriel Vega, padre de Agostina, la menor de 14 años que fue hallada muerta en un descampado de las afueras de la ciudad de Córdoba, se presentó en una conferencia de prensa junto con sus abogados, Fernanda Alaniz y Gino Torreani, en donde expresó su dolor por la muerte de su hija y advirtió: "A mi hija la asesinaron".

Al empezar, ante los periodistas presentes, Vega pidió un minuto de silencio por su hija porque "nadie, ninguno hizo un minuto de silencio por ella". En ese marco, también pidió que el foco de la investigación se ponga en el detenido, que no revictimicen a la joven que perdió la vida y respeto por la familia. "Todos los que están acá tienen un hijo o un sobrino, y no les gustaría que publiquen cosas que no son", afirmó el hombre y pidió un "poco de empatía".

Gabriel Vega
El papá de Agostina Vega en conferencia de prensa junto a su abogada.

El papá de Agostina Vega en conferencia de prensa junto a su abogada.

En cuanto al único imputado, el papá de Agostina fue contundente: "Barrelier es un enfermo, un psicópata, un hijo de puta", sentenció y volvió a mencionar que existen más cómplices en el caso: "No voy a descansar hasta que todos los implicados estén presos".

A pesar de la polémica por las declaraciones del fiscal Raúl Garzón, quien se desligó de las demoras en los procedimientos judiciales que podrían haber cambiado el tratamiento de la investigación, la abogada de Vega aclaró que apoyan la tarea de la Justicia: "Creemos en la investigación. Este papá que ven acá trabajó codo a codo con el fiscal", añadió la representante legal.

En ese marco, Vega adhirió a los dichos de la letrada: "Yo estoy muy agradecido con el fiscal Garzón, que me miró a los ojos y me dijo: 'Yo la voy a encontrar a su hija'", señaló. Sin embargo, aclaró que se encargó de investigar por su cuenta y, de esa manera, logró contactarse con Barrelier, a quien no conocía. "No le creí. El tipo desde un principio tenía una coartada", manifestó.

Vega apuntó contra Soledad, la dueña del Ford Ka negro con el que Barrelier se trasladó hasta cercanías del barrio Ciudad Ampliación Ferreyra. "Él y la persona que estaba al lado también mentía", relató en referencia al contacto que estableció con el sospechoso y agregó: "Él se iba y la chica lo volvía a foco".

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