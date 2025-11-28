28 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

El tradicional restaurante de Palermo se destaca por su lema de "precios honestos", sirviendo porciones abundantes ideales para compartir.

Por
Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

  • Bellagamba es un bodegón tradicional de Palermo Soho, ubicado en Armenia 1242, CABA.
  • Su éxito se basa en su lema de "precios honestos" y porciones muy generosas, ideales para compartir.
  • El menú destaca por sus milanesas y los platos "para picar" como los tequeños.
  • El restaurante tiene un horario nocturno extendido hasta las 02 am los fines de semana.

Los bodegones de Buenos Aires son un fiel reflejo de la auténtica gastronomía porteña, manteniendo viva la estética y el sabor más tradicional de la ciudad. En Palermo, Bellagamba es un ejemplo de un clásico bodegón que destaca en una zona poblada de restaurantes de vanguardia.

En estos espacios se mezclan historia, patios escondidos y cafés que permiten hacer una pausa.
Te puede interesar:

Las 2 cafeterías de Buenos Aires que casi nadie conoce pero que son excelentes

“Precios honestos para clientes fieles”, reza la primera página de su menú. Este lugar ofrece una combinación de precios accesibles, porciones generosas y el sabor casero de la cocina argentina; esa es la clave de su éxito.

Bellagamba se caracteriza por su atmósfera de cantina de barrio, con una vibra familiar donde la atención es rápida y el foco está puesto en la calidad de la comida. Es conocido por sus grandes mesas, ideales para compartir entre grupos.

La mayoría de los platos también están pensados para compartir entre dos personas. Las milanesas y sus propuestas “para picar”, como los tequeños, alimentan la fama del lugar.

Dónde queda Bellagamba

Bellagamba Bodegón se encuentra en una de las zonas más vibrantes de Palermo. Ubicado en Armenia 1242, CABA, este lugar se destaca por su propuesta de bodegón económico.

El local se encuentra a pocas cuadras de Plaza Serrano, una zona de bares y restaurantes muy concurrida. Por eso, su horario nocturno se extiende hasta las 2 am los viernes y sábados. De domingo a jueves, el restaurante abre de 11 a 17 horas y de 19 a 01 horas.

Qué puedo pedir en Bellagamba

Bellagamba cuenta con una variada oferta de entradas y platos “para picar”. La tortilla de papas y los tequeños son muy recomendados, no solo por su sabor sino por su precio accesible. En este lugar se pueden conseguir empanadas de matambre, muy elogiadas por los comensales.

suprema riojana.png
Uno de los elementos clave de la gastronomía argentina es ofrecer una variedad de opciones y todas de excelente calidad.

Uno de los elementos clave de la gastronomía argentina es ofrecer una variedad de opciones y todas de excelente calidad.

Entre sus milanesas, la opción a caballo es una de las más pedidas. Este plato simple, está perfectamente ejecutado y la porción es contundente. La napolitana también compite por el primer puesto de la milanesa más pedida. La bondiola a la riojana es otro plato destacado del menú.

Cómo llegar a Bellagamba

Ubicado en el corazón de Palermo Soho, el bodegón cuenta con varias opciones de acceso, Las estaciones de subte más cercanas son Plaza Italia o Palermo (Línea D). Desde estas paradas, hay que caminar más de diez cuadras hasta el lugar.

La Estación Palermo (Línea San Martín) es una parada cercana que ofrece otra conexión rápida. La opción más recomendable es llegar en colectivo ya que numerosas líneas circulan por las avenidas aledañas, Avenida Scalabrini Ortiz y Avenida Córdoba, incluyendo la 39, 55, 108, 111, 152, entre otras.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Restaurantes en museos en la Ciudad de Buenos Aires. 

Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que están en museos

La tradición judía desde una estética cotidiana.

El café de Palermo que resignifica la cocina judía desde la mañana hasta el atardecer

La milanesa Don Ignacio es la estrella de este bodegón, ubicado en Almagro. 

Este es el bodegón barato de Buenos Aires que tiene la mejor milanesa del país

Este establecimiento se transformó en un referente de la escena gastronómica del barrio.

El bodegón barato de Buenos Aires que hace vacío, budín de pan y milanesas exquisitas

Dos propuestas que mantienen costumbres porteñas entre panes.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer sándwich de milanesa

Un concepto que se propone extender la sensación de verano y relax.

El restaurante en la costanera que ofrece distintas experiencias

Rating Cero

Las milanesas cuestan entre $9.500 y $12.000. 

El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

Este estreno llegó el 12 de septiembre de 2025 al gigante del streaming.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama dramática y tóxica que tenés que ver

Un estreno estadounidense llegó a la gran N roja, se trata de 65: Al borde de la extinción.
play

65: Al borde de la extinción, cuál es la trama de la película prehistórica que llegó a Netflix

Jake Gyllenhaal entrenó con un método centrado en constancia y eficiencia física.

La impresionante transformación de Jake Gyllenhaal para Road House a sus 44 años

El ciclo de TN ganó el premio a mejor programa culinario.

Historias ricas 4 ganó como mejor programa Culinario en los premios Martin Fierro de Cable

play

Gustavo Sylvestre se llevó el Premio Martín Fierro de Oro de Cable 2025

últimas noticias

ANMAT prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal

ANMAT prohibió el uso y la venta de una marca de jabón líquido para manos por ser ilegal

Hace 2 minutos
Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

Hace 16 minutos
Merlos dirigirá a Racing vs. Tigre.

La Liga Profesional confirmó los árbitros para los cuartos de final del torneo Clausura

Hace 21 minutos
Mbappé se destaca dentro y fuera de la cancha.

El look súper cómodo de Mbappé con un estilo "total cream": impone tendencia

Hace 23 minutos
Son ejercicios fáciles para hacer en casa y entrenar la agilidad. 

La rutina de agilidad de solo 20 minutos que ayuda a envejecer mejor

Hace 39 minutos