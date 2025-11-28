El bodegón barato de Buenos Aires que se luce con sus milanesas a caballo y tequeños

El tradicional restaurante de Palermo se destaca por su lema de "precios honestos", sirviendo porciones abundantes ideales para compartir.

Los bodegones de Buenos Aires son un fiel reflejo de la auténtica gastronomía porteña, manteniendo viva la estética y el sabor más tradicional de la ciudad. En Palermo, Bellagamba es un ejemplo de un clásico bodegón que destaca en una zona poblada de restaurantes de vanguardia.

“Precios honestos para clientes fieles”, reza la primera página de su menú. Este lugar ofrece una combinación de precios accesibles , porciones generosas y el sabor casero de la cocina argentina ; esa es la clave de su éxito.

Bellagamba se caracteriza por su atmósfera de cantina de barrio, con una vibra familiar donde la atención es rápida y el foco está puesto en la calidad de la comida. Es conocido por sus grandes mesas, ideales para compartir entre grupos.

La mayoría de los platos también están pensados para compartir entre dos personas . Las milanesas y sus propuestas “para picar”, como los tequeños, alimentan la fama del lugar.

Bellagamba Bodegón se encuentra en una de las zonas más vibrantes de Palermo. Ubicado en Armenia 1242, CABA, este lugar se destaca por su propuesta de bodegón económico.

El local se encuentra a pocas cuadras de Plaza Serrano, una zona de bares y restaurantes muy concurrida. Por eso, su horario nocturno se extiende hasta las 2 am los viernes y sábados. De domingo a jueves, el restaurante abre de 11 a 17 horas y de 19 a 01 horas.

Qué puedo pedir en Bellagamba

Bellagamba cuenta con una variada oferta de entradas y platos “para picar”. La tortilla de papas y los tequeños son muy recomendados, no solo por su sabor sino por su precio accesible. En este lugar se pueden conseguir empanadas de matambre, muy elogiadas por los comensales.

suprema riojana.png Uno de los elementos clave de la gastronomía argentina es ofrecer una variedad de opciones y todas de excelente calidad. Bellagamba

Entre sus milanesas, la opción a caballo es una de las más pedidas. Este plato simple, está perfectamente ejecutado y la porción es contundente. La napolitana también compite por el primer puesto de la milanesa más pedida. La bondiola a la riojana es otro plato destacado del menú.

Cómo llegar a Bellagamba

Ubicado en el corazón de Palermo Soho, el bodegón cuenta con varias opciones de acceso, Las estaciones de subte más cercanas son Plaza Italia o Palermo (Línea D). Desde estas paradas, hay que caminar más de diez cuadras hasta el lugar.

La Estación Palermo (Línea San Martín) es una parada cercana que ofrece otra conexión rápida. La opción más recomendable es llegar en colectivo ya que numerosas líneas circulan por las avenidas aledañas, Avenida Scalabrini Ortiz y Avenida Córdoba, incluyendo la 39, 55, 108, 111, 152, entre otras.