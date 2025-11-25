25 de noviembre de 2025 Inicio
Este es el bodegón barato de Buenos Aires que tiene la mejor milanesa del país

El tradicional restaurante de Almagro ofrece hasta 40 variedades de la milanesa y destaca por sus abundantes porciones.

Por
La milanesa Don Ignacio es la estrella de este bodegón

La milanesa Don Ignacio es la estrella de este bodegón, ubicado en Almagro. 

  • Don Ignacio se ubica en Avenida Rivadavia 3439, en el barrio de Almagro.
  • Es famoso por sus milanesas, con un menú que ofrece entre 30 y 40 variedades distintas.
  • Todas las porciones son gigantes, ideales para compartir, e incluyen guarniciones clásicas.
  • La forma más práctica de llegar es mediante la Línea A de Subte, bajando en la estación Loria, que está a metros del local.

Los bodegones ocupan un lugar importante dentro del circuito de la gastronomía porteña. Algunos destacan por su parrilla, por sus pastas y otros, por su milanesa. En el corazón del barrio de Almagro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra un verdadero templo que hace culto a este plato.

Este establecimiento se transformó en un referente de la escena gastronómica del barrio.
El bodegón barato de Buenos Aires que hace vacío, budín de pan y milanesas exquisitas

Con una variedad que desafía la imaginación y la gula de sus comensales, Don Ignacio se ganó el título de "el rey de las milanesas". Este lugar es reconocido por sus porciones contundentes y un ambiente cálido que fusiona la identidad de cantina con un toque de rock & roll. Gracias a su fama, se posiciona como un punto de encuentro importante en el sur de la ciudad.

El bodegón abre sus puertas de martes a sábados desde el mediodía hasta las 15.30 horas y reabre para la cena, de 20 a 23.30 horas. Un dato importante a tener en cuenta es que el lugar no trabaja con reservas. Suele estar más concurrido durante el horario de la cena, por eso es recomendable ir con tiempo ya que se puede formar fila para conseguir una mesa.

Dónde queda Don Ignacio

El bodegón se ubica en un punto neurálgico del barrio de Almagro, en Avenida Rivadavia 3439, CABA. Su localización sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad garantiza una excelente conexión para llegar al lugar a través de diferentes medios de transporte.

Qué puedo pedir en Don Ignacio

Milanesa
Acá, la tradición culinaria se mezcla con la pasión por la buena comida.

Don Ignacio es famoso por una cosa: la milanesa. El local ofrece entre 30 y 40 variedades distintas de este plato, preparadas con cortes de nalga de primera, doble apanado y fritas en aceite de calidad, asegurando una cobertura crujiente y un interior jugoso. Todas las porciones son gigantes y pensadas para compartir, y se sirven con guarniciones clásicas como papas fritas o puré casero.

Algunas de las milanesas imperdibles según los comensales son:

  • La Don Ignacio. Considerada el plato insignia de la casa, es una milanesa generosamente cubierta con muzzarella, jamón, cebolla y coronada con dos huevos fritos a caballo.
  • La Criolla. Para los amantes de los sabores intensos, incluye una base de fileto, jamón, muzzarella, aceitunas, huevo duro y morrón.
  • Cuaba. Una opción agridulce y exótica que sorprende al paladar, combinando muzzarella, ciruelas y panceta.
  • Napolitana. El clásico ineludible, ejecutado con maestría.

Las empanadas de carne fritas y la tortilla de papas en todas sus variables, son otros de los recomendados del lugar.

Cómo llegar a Don Ignacio

Al estar ubicado sobre la Avenida Rivadavia, resulta muy sencillo llegar al restaurante. Para quienes viajen en la Línea A, es la forma más práctica, ya que la salida de la estación Loria está a pocos metros de la entrada de Don Ignacio.

Múltiples líneas de colectivo transitan por la Avenida y sus cercanías, incluyendo las líneas 5, 8, 86, 103, 132. Estas opciones facilitan el acceso desde distintos barrios de la ciudad.

Dalma Maradona y Gianinna Maradona cambiaron de manera momentánea sus nombres en redes

El sentido mensaje de los hijos de Diego Maradona, a cinco años de su muerte

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix.

Tiene menos de 20 capítulos distribuidos en 3 temporadas, está en Netflix y es súper entretenida

Christoforos Papakaliatis produjo y protagonizó este atractivo drama disponible en Netflix. 
play

Tiene menos de 20 capítulos distribuidos en 3 temporadas, está en Netflix y es súper entretenida

Khan recuperó movilidad y energía tras adoptar una rutina saludable.

La impresionante transformación física de un actor que bajó de peso para jugar con sus hijos

Una imagen que captura la esencia pura de la pasión futbolera.

Video: la emoción de Guillermo Francella por el triunfo agónico de Racing frente a River

Alfano se metió en medio de la eterna pelea entre Wanda y la China.
play

Graciela Alfano defendió a la China Suárez y fulminó a Wanda Nara: "No le creo"

Su muerte quedó grabada en un video captado por el público. 

Tragedia en Brasil: murió el piloto Lurrique Ferrari durante un show de Hot Wheels

Hace 10 minutos
La AFA le pidió a los jugadores que aclaren si recibieron órdenes del club.

Qué sanciones podría recibir Estudiantes tras el pasillo de espaldas a Rosario Central y la pelea con la AFA

Hace 14 minutos
ARCA informó que se puede abonar el monotributo.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA desde tu celular en simples pasos

Hace 19 minutos
La billetera virtual finaliza un beneficio muy especial de noviembre 2025.

Último del mes: cómo aprovechar el beneficio que tiene Cuenta DNI en cines en noviembre 2025

Hace 21 minutos
