La milanesa Don Ignacio es la estrella de este bodegón, ubicado en Almagro.
IG: Don Ignacio
Don Ignacio se ubica en Avenida Rivadavia 3439, en el barrio de Almagro.
Es famoso por sus milanesas, con un menú que ofrece entre 30 y 40 variedades distintas.
Todas las porciones son gigantes, ideales para compartir, e incluyen guarniciones clásicas.
La forma más práctica de llegar es mediante la Línea A de Subte, bajando en la estación Loria, que está a metros del local.
Los bodegones ocupan un lugar importante dentro del circuito de la gastronomía porteña. Algunos destacan por su parrilla, por sus pastas y otros, por su milanesa. En el corazón del barrio de Almagro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra un verdadero templo que hace culto a este plato.
Con una variedad que desafía la imaginación y la gula de sus comensales, Don Ignacio se ganó el título de "el rey de las milanesas". Este lugar es reconocido por sus porciones contundentes y un ambiente cálido que fusiona la identidad de cantina con un toque de rock & roll. Gracias a su fama, se posiciona como un punto de encuentro importante en el sur de la ciudad.
El bodegón abre sus puertas de martes a sábados desde el mediodía hasta las 15.30 horas y reabre para la cena, de 20 a 23.30 horas. Un dato importante a tener en cuenta es que el lugar no trabaja con reservas. Suele estar más concurrido durante el horario de la cena, por eso es recomendable ir con tiempo ya que se puede formar fila para conseguir una mesa.
Dónde queda Don Ignacio
El bodegón se ubica en un punto neurálgico del barrio de Almagro, en Avenida Rivadavia 3439, CABA. Su localización sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad garantiza una excelente conexión para llegar al lugar a través de diferentes medios de transporte.
Qué puedo pedir en Don Ignacio
Don Ignacio es famoso por una cosa: la milanesa. El local ofrece entre 30 y 40 variedades distintas de este plato, preparadas con cortes de nalga de primera, doble apanado y fritas en aceite de calidad, asegurando una cobertura crujiente y un interior jugoso. Todas las porciones son gigantes y pensadas para compartir, y se sirven con guarniciones clásicas como papas fritas o puré casero.
Algunas de las milanesas imperdibles según los comensales son:
La Don Ignacio. Considerada el plato insignia de la casa, es una milanesa generosamente cubierta con muzzarella, jamón, cebolla y coronada con dos huevos fritos a caballo.
La Criolla. Para los amantes de los sabores intensos, incluye una base de fileto, jamón, muzzarella, aceitunas, huevo duro y morrón.
Cuaba. Una opción agridulce y exótica que sorprende al paladar, combinando muzzarella, ciruelas y panceta.
Napolitana. El clásico ineludible, ejecutado con maestría.
Las empanadas de carne fritas y la tortilla de papas en todas sus variables, son otros de los recomendados del lugar.
Cómo llegar a Don Ignacio
Al estar ubicado sobre la Avenida Rivadavia, resulta muy sencillo llegar al restaurante. Para quienes viajen en la Línea A, es la forma más práctica, ya que la salida de la estación Loria está a pocos metros de la entrada de Don Ignacio.
Múltiples líneas de colectivo transitan por la Avenida y sus cercanías, incluyendo las líneas 5, 8, 86, 103, 132. Estas opciones facilitan el acceso desde distintos barrios de la ciudad.