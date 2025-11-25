Este es el bodegón barato de Buenos Aires que tiene la mejor milanesa del país El tradicional restaurante de Almagro ofrece hasta 40 variedades de la milanesa y destaca por sus abundantes porciones. Por







La milanesa Don Ignacio es la estrella de este bodegón, ubicado en Almagro. IG: Don Ignacio

Don Ignacio se ubica en Avenida Rivadavia 3439, en el barrio de Almagro.

Es famoso por sus milanesas, con un menú que ofrece entre 30 y 40 variedades distintas.

Todas las porciones son gigantes, ideales para compartir, e incluyen guarniciones clásicas.

La forma más práctica de llegar es mediante la Línea A de Subte, bajando en la estación Loria, que está a metros del local. Los bodegones ocupan un lugar importante dentro del circuito de la gastronomía porteña. Algunos destacan por su parrilla, por sus pastas y otros, por su milanesa. En el corazón del barrio de Almagro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra un verdadero templo que hace culto a este plato.

Con una variedad que desafía la imaginación y la gula de sus comensales, Don Ignacio se ganó el título de "el rey de las milanesas". Este lugar es reconocido por sus porciones contundentes y un ambiente cálido que fusiona la identidad de cantina con un toque de rock & roll. Gracias a su fama, se posiciona como un punto de encuentro importante en el sur de la ciudad.

El bodegón abre sus puertas de martes a sábados desde el mediodía hasta las 15.30 horas y reabre para la cena, de 20 a 23.30 horas. Un dato importante a tener en cuenta es que el lugar no trabaja con reservas. Suele estar más concurrido durante el horario de la cena, por eso es recomendable ir con tiempo ya que se puede formar fila para conseguir una mesa.

Dónde queda Don Ignacio El bodegón se ubica en un punto neurálgico del barrio de Almagro, en Avenida Rivadavia 3439, CABA. Su localización sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad garantiza una excelente conexión para llegar al lugar a través de diferentes medios de transporte.

Qué puedo pedir en Don Ignacio Milanesa Acá, la tradición culinaria se mezcla con la pasión por la buena comida. IG: Don Ignacio Don Ignacio es famoso por una cosa: la milanesa. El local ofrece entre 30 y 40 variedades distintas de este plato, preparadas con cortes de nalga de primera, doble apanado y fritas en aceite de calidad, asegurando una cobertura crujiente y un interior jugoso. Todas las porciones son gigantes y pensadas para compartir, y se sirven con guarniciones clásicas como papas fritas o puré casero.