Insólito control de alcoholemia: el chofer de la grúa estaba borracho y terminó a las piñas Inspectores de la municipalidad de Centenario y la policía de Neuquén retuvieron el propio camión de remolque tras el escándalo. Por Agregar C5N en









Un operativo de tránsito en la localidad de Centenario, en Neuquén, derivó en un escándalo la madrugada de este domingo cuando inspectores municipales y policías retuvieron la grúa de acarreo debido al estado de ebriedad de su chofer. El hecho ocurrió luego de que los propios automovilistas sancionados denunciaron al operario.

El personal de la municipalidad, con el apoyo de la Dirección de Tránsito de la Policía y agentes de la Comisaría 52, desarrollaba tareas de verificación de documentación y test de alcoholemia en la zona. Hasta ese momento, las autoridades viales contabilizaban la retención de seis vehículos por diferentes infracciones normativas.

Entre los conductores sancionados en el puesto de control, los agentes civiles detectaron a una motociclista con 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre. La mujer acumulaba un total de catorce actas contravencionales al momento de la interrupción de su marcha.

Las complicaciones severas comenzaron después de las 3 de la madrugada, cuando los dueños de los rodados inhabilitados observaron conductas extrañas en el encargado del remolque. La detección de un fuerte aliento etílico en el trabajador motivó la exigencia unánime de un test de alcoholemia para el operario.

El reclamo verbal de los civiles subió de tono en pocos minutos y la discusión dio paso a los golpes de puño. Ante el descontrol de la situación, los uniformados presentes intervinieron para calmar los ánimos, bajo un saldo de un efectivo policial agredido durante la trifulca.