31 de mayo de 2026 Inicio
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Insólito control de alcoholemia: el chofer de la grúa estaba borracho y terminó a las piñas

Inspectores de la municipalidad de Centenario y la policía de Neuquén retuvieron el propio camión de remolque tras el escándalo.

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Insólito control de alcoholemia: el chofer de la grúa estaba borracho y terminó a las piñas

Un operativo de tránsito en la localidad de Centenario, en Neuquén, derivó en un escándalo la madrugada de este domingo cuando inspectores municipales y policías retuvieron la grúa de acarreo debido al estado de ebriedad de su chofer. El hecho ocurrió luego de que los propios automovilistas sancionados denunciaron al operario.

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El personal de la municipalidad, con el apoyo de la Dirección de Tránsito de la Policía y agentes de la Comisaría 52, desarrollaba tareas de verificación de documentación y test de alcoholemia en la zona. Hasta ese momento, las autoridades viales contabilizaban la retención de seis vehículos por diferentes infracciones normativas.

Entre los conductores sancionados en el puesto de control, los agentes civiles detectaron a una motociclista con 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre. La mujer acumulaba un total de catorce actas contravencionales al momento de la interrupción de su marcha.

Las complicaciones severas comenzaron después de las 3 de la madrugada, cuando los dueños de los rodados inhabilitados observaron conductas extrañas en el encargado del remolque. La detección de un fuerte aliento etílico en el trabajador motivó la exigencia unánime de un test de alcoholemia para el operario.

El reclamo verbal de los civiles subió de tono en pocos minutos y la discusión dio paso a los golpes de puño. Ante el descontrol de la situación, los uniformados presentes intervinieron para calmar los ánimos, bajo un saldo de un efectivo policial agredido durante la trifulca.

Una vez que cesaron las agresiones, el personal municipal procedió con la evaluación médica del conductor del camión Mercedes Benz. El examen arrojó un resultado positivo con más de un gramo de alcohol en sangre, a lo que se sumó la ausencia total de la documentación obligatoria para circular.

La grúa pertenece a un prestador privado contratado por la comuna y recibió la escolta oficial hasta el depósito de la ciudad. El rodado mayor quedó bajo resguardo de las autoridades a disposición del Juzgado de Faltas, junto con los coches que debía trasladar originalmente.

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