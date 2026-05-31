Tras un año sin cepo al dólar, los argentinos compraron más de u$s36.000 millones

El Banco Central informó el monto de dinero adquirido luego del fin de las restricciones cambiarias. El dato volvió a exponer que una gran cantidad de personas compra dólares para ahorrar.

Los argentinos compraron más de u$s36.000 millones en el mercado formal desde el 14 de abril de 2025, cuando comenzó a regir el levantamiento del cepo cambiario dispuesto por el Gobierno. El dato volvió a exponer que una gran cantidad de personas adquieren dólares para ahorrar.

El Banco Central informó que las compras de divisas sumaron u$s2.727 millones en abril mientras que participaron alrededor de 1.500.000 personas, por lo que el número confirmó un incremento con respecto a los anteriores meses. Además, el saldo neto entre compras y ventas ronda los u$s30.700 millones , aunque el resultado asciende a más de u$s41.000 millones si se suman otras transferencias privadas de divisas.

En tanto, durante el cuarto mes del año, la demanda para el ahorro subió después de dos meses de moderación, ya que se ubicó cerca de los u$s3.000 millones. No obstante, el Banco Central no perdió reservas y compensó con recaudaciones por exportaciones, colocaciones financieras y emisiones de deuda del Tesoro, por lo que las arcas crecieron en abril unos u$s2.464 millones y superaron los u$s44.500 millones hacia el final del mes.

En este marco, según consignó Ámbito, en el mercado señalan que la principal prueba del Gobierno será mantener un ingreso de divisas que alcance para financiar la demanda privada de dólares sin complicar el engrosamiento de reservas que pide el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Deuda en pesos: el Gobierno logró renovar todos los vencimientos y consiguió más dólares

El Gobierno brindó los resultados de la última licitación de mayo: colocó $12,57 billones y logró un rollover del 114% sobre ofertas totales por $16,14 billones, y evitó liberar pesos al mercado, debido al alto nivel de refinanciamiento. Además, logró captar u$s350 millones con la apertura de los bonos en dólares AO27 y AO28.

La Secretaría de Finanzas, liderada por Federico Furiase, informó que la licitación se concentró en instrumentos a tasa fija. El título más demandado fue la Lecap con vencimiento en septiembre de 2026, que concentró más del 41% del total adjudicado en moneda nacional. Este comportamiento deja en claro que los agentes financieros buscan refugio en instrumentos de tasa fija y liquidez inmediata para cubrirse frente a posibles escenarios de volatilidad.

Dentro de los instrumentos en dólares, el Gobierno colocó u$s200 millones en el bono AO27 y otros u$s150 millones en el AO28. Con este resultado, el Bonar 2027 quedó prácticamente al límite de completar su cupo total de emisión de u$s2.000 millones, mientras que para el bono con vencimiento en 2028 se espera una segunda vuelta para intentar captar los remanentes de divisas que aún circulan en el mercado local.