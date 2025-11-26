26 de noviembre de 2025 Inicio
Los mejores 2 restaurantes de Buenos Aires que están en museos

Estos lugares fusionan la gastronomía de primer nivel con el patrimonio cultural, y se posicionan como un plan diferente para hacer en la Ciudad.

Restaurantes en museos en la Ciudad de Buenos Aires. 

  • Los restaurantes en museos son una experiencia sensorial completa para hacer solo o en compañía.
  • Croque Madame ofrece cocina y pastelería francesa clásica en el jardín andaluz del Larreta y en el elegante palacio del Arte Decorativo.
  • Coronado tiene un ambiente moderno con diseño, cocina a la vista y es un destino de cena y coctelería.
  • No es necesario pagar la entrada del museo para acceder a ninguno de los restaurantes mencionados.

La Ciudad de Buenos Aires tiene un abanico infinito de propuestas gastronómicas y culturales por descubrir. Los restaurantes en museos son uno de los tantos secretos que esconde el territorio porteño.

Al estar en antiguos palacios y jardines históricos, estos espacios no solo ofrecen una propuesta culinaria de primer nivel, sino que también utilizan el diseño y el ambiente como elementos inseparables de la experiencia. Conocer estos lugares es un plan diferente, recomendado para hacer tanto solo como con compañía.

El resultado es una propuesta que estimula todos los sentidos. Visitar estos rincones es una forma sofisticada de combinar lo histórico y cultural del museo con el arte culinario. Es una invitación a alargar la visita con una taza de café o una rica comida.

Croque Madame en el Museo Larreta

Croque Madame mantiene una sólida propuesta culinaria. Fiel a su nombre, su carta es un homenaje a la cocina francesa y el sándwich Croque Madame es su estrella indiscutida. Así como también su clásica patisserie.

Croque Madame

Sin embargo, el menú es más amplio, con opciones elaboradas de pastas, carnes, ensaladas y risottos. Tanto la calidad de la comida como la belleza del lugar son destacados en las reseñas de los visitantes.

Una de sus locaciones más icónicas se encuentra en el Museo Larreta, ubicado justo en medio del famoso jardín andaluz. Las mesas están rodeadas de bambú y plantas, siendo un refugio urbano para quienes buscan evadirse del ruido de la ciudad. Dato no menor: se puede con mascota ya que son "Pet Friendly".

Croque Madame también tiene un espacio encantador en el Museo Nacional de Arte Decorativo, dentro del majestuoso Palacio Errázuriz Alvear. Allí, el restaurante se monta en el patio de adoquines, con vistas a la fachada monumental. Es un ambiente súper elegante, chic y sofisticado.

Coronado en el MALBA

Se ubica en la planta baja del MALBA, en Palermo, y el diseño es moderno, despojado y elegante. Tiene un salón amplio con una cocina a la vista que parece un laboratorio, y una terraza con deck al aire libre que es perfecta para tomar algo.

El restaurante se mantiene abierto hasta la 1 de la mañana, de martes a sábado, lo que lo convierte en un destino de cena y coctelería. En ocasiones, hay propuestas musicales como DJs o vinilos.

Coronado MALBA

A diferencia de la impronta francesa de Croque Madame, Coronado se centra en la cocina argentina, pero con una vuelta de tuerca. El chef Martín Lukesch se enfoca en usar productos de estación y materia prima de calidad, con platos precisos y creativos.

Ya sea que quieras visitar Croque Madame o Coronado no es necesario pagar la entrada del museo para ingresar solamente al restaurante. Aunque es recomendable vivir la experiencia.

