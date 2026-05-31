31 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La venta de indumentaria registró una caída del 7% durante el segundo bimestre

El relevamiento sectorial de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria expuso que más de la mitad de las firmas posee mercadería acumulada sin vender. La falta de demanda en el mercado interno consolidó una racha de seis períodos consecutivos a la baja.

Por
La escasez de demanda golpea fuerte a la industria textil.

La escasez de demanda golpea fuerte a la industria textil.

Télam

La venta de ropa cayó un 7% en Argentina durante el segundo bimestre del año respecto del mismo período de 2025, según informó la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) a través de su encuesta sectorial de marzo y abril. El informe técnico expuso la persistente debilidad de la actividad textil, la cual acumuló 26 períodos con saldo negativo sobre los últimos 28 relevamientos.

El presidente Javier Milei.
Te puede interesar:

Milei desmintió la caída el consumo con un video de la avenida Corrientes: "Y eso que es a fin de mes"

La falta de consumo consolidó el principal obstáculo para el desarrollo de los fabricantes locales. El 81% de las firmas participantes señaló a la escasez de demanda como la dificultad central de su negocio, una preocupación que superó ampliamente a los habituales problemas de financiamiento o al aumento sostenido de los costos operativos.

La contracción del mercado interno limitó de forma severa la capacidad de fijación de precios en los comercios. Nueve de cada diez empresas manifestaron la imposibilidad de trasladar siquiera la mitad de los incrementos salariales a los valores de venta al público, lo cual generó un fuerte achicamiento en los márgenes de ganancia.

Esta combinación de factores comerciales derivó en un acopio forzoso de mercadería en los depósitos. El 52% de los empresarios del rubro declaró una existencia de stock excesivo, una cifra que duplicó el registro de igual lapso del año anterior, cuando el excedente afectaba solamente al 24% de las compañías.

Las complicaciones operativas también impactaron de manera directa sobre la cadena de pagos del sector. El porcentaje de compañías con retrasos frecuentes en sus cobros escaló al 29%, lo cual implicó una suba de 15 puntos porcentuales en comparación con el bimestre previo, mientras que solo una de cada cuatro firmas declaró regularidad absoluta.

La crisis textil repercutió finalmente en el mercado de trabajo mediante diversas medidas de ajuste en las plantillas de personal. Las empresas aplicaron estrategias de reducción donde las renuncias no reemplazadas constituyeron el 30% de los casos, acompañadas por un 20% de despidos directos.

Noticias relacionadas

El Banco Central se refirió a la compra de dólares de los argentinos.

Tras un año sin cepo al dólar, los argentinos compraron más de u$s36.000 millones

La textilana atraviesa una de sus peores crisis.

De 800 a 200 empleados: se agrava la crisis de una fábrica de ropa muy reconocida de Mar del Plata

El transporte público sufre un nuevo aumento en junio.

Aumentan colectivos, subte y peajes el 1° de junio: todas las nuevas tarifas

El dólar oficial mantiene la estabilidad en la primera mitad del año.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 31 de mayo

El salario mínimo acumula una caída del 39,3% desde el comienzo del gobierno de Javier Milei

El salario mínimo acumula una caída del 39,3% desde el comienzo del gobierno de Javier Milei

inflacion, bono y aguinaldo: asi se compone el pago para los jubilados de anses en junio 2026

Inflación, bono y aguinaldo: así se compone el pago para los jubilados de ANSES en junio 2026

Rating Cero

Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos después de que pasaran meses en Turquía

Chiche Gelblung no abandona su oficio aún internado en terapia intensiva. 

Desde el sanatorio donde permanece internado, Chiche Gelblung se refirió al femicidio de Agostina Vega

Pablo Lescano y Cecilia Calafell se mostraron en las redes sociales juntos después de haber anunciado su separación

Reconocido artista argentino se habría reconciliado con su esposa: las fotos que lo demuestran

Se filtró el nombre de la nueva novia de Ian Lucas y sorprendió a todos.

Se filtró el nombre de la nueva novia de Ian Lucas y sorprendió a todos: sería modelo e influencer

Marcelo Weigandt deja Boca Juniors en calidad de cedido por dos temporadas.

Tuvo un romance que fue comentado por todos pero ahora anunció que será papá con su nueva pareja: quién es

Dua Lipa eligió un cojunto sastrero con falda midi total withe y blazer entallado.

Dua Lipa se casó con Callum Turner: el impactante look de la estrella internacional

últimas noticias

Luis Caputo, ministro de Economía.

Renunció un funcionario del Ministerio de Economía y Luis Caputo ya designó a su reemplazante

Hace 23 minutos
Benjamín Vicuña con Magnolia y Amancio cuando eran niños.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos después de que pasaran meses en Turquía

Hace 46 minutos
Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Elecciones en Colombia: Petro rechazó el escrutinio preliminar y denunció fallas en el software electoral

Hace 1 hora
El presidente Javier Milei.

Milei desmintió la caída el consumo con un video de la avenida Corrientes: "Y eso que es a fin de mes"

Hace 1 hora
Leandro Paredes en la Selección argentina.

Bomba en la Selección argentina: se conoció la verdadera lesión de Leandro Paredes y no es un desgarro

Hace 1 hora