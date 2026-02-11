11 de febrero de 2026 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires para comer pasta y milanesa napolitana el Día de los Enamorados

Con porciones gigantes para compartir y una estética nostálgica, este histórico bodegón de Palermo se posiciona como el plan ideal para una cita auténtica y accesible este San Valentín.

  • El restaurante Bellagamba ofrece un ambiente cálido y nostálgico ideal para parejas que buscan una cena abundante y económica.
  • Situado en Armenia 1242, en Palermo Soho, se encuentra a pocas cuadras de Plaza Serrano y Avenida Córdoba.
  • La milanesa napolitana gigante con papas fritas es la recomendación principal para compartir entre dos personas.
  • El menú incluye desde empanadas de matambre y revuelto Gramajo hasta pastas caseras con estofado y pollo al champignon.

Se acerca el 14 de febrero y la Ciudad de Buenos Aires se prepara para una de las fechas más esperadas del calendario. Festejar San Valentín con tu pareja es la excusa perfecta para cortar la semana y salir a comer a un auténtico bodegón porteño.

Al estar en el último piso de la biblioteca, permite disfrutar de una postal privilegiada de los lugares que rodean este edificio.
La bella cafetería de Buenos Aires que está en una terraza y tiene vistas a los Bosques de Palermo

Para quienes busquen un lugar que combine ambiente, sabor y precios, Bellagamba surge como la opción ideal para celebrar este Día de los Enamorados con una rica comida. Este histórico restaurante de Palermo es famoso por lo abundante de sus platos que parecen diseñados específicamente para compartir de a dos.

El ambiente de Bellagamba es perfecto para una cita distinta, en un lugar cálido, donde el trato es familiar. Con sus techos altos, estanterías repletas de antigüedades y una iluminación que invita a la nostalgia, el bodegón propone un romanticismo auténtico y sin filtros.

Dónde queda Bellagamba

BellaGamba el bodegón ideal para pedir sorrentinos rellenos de muzzarella
Ubicado en Armenia al 1242, en la zona conocida como Palermo Soho, este lugar es perfecto para una salida nocturna. Se ubica a pocas cuadras de Plaza Serrano y muy próximo a la Avenida Córdoba.

Al estar situado en una de las zonas más pintorescas del barrio, permite que el plan de San Valentín se complete con un paseo por las calles aledañas o un helado en las heladerías cercanas.

Qué puedo pedir en Bellagamba

Bellagamba Milanesa
La recomendación obligatoria para este 14 de febrero es, sin dudas, la milanesa napolitana gigante. Cargado con generosa muzzarella, jamón y una salsa de tomate que mantiene el gusto a lo artesanal, este plato es perfecto para pedir entre dos. Viene acompañada de una montaña de papas fritas crocantes.

Para arrancar la noche, no pueden faltar sus aclamadas empanadas de matambre o las clásicas empanadas fritas de carne que salen bien jugosas. El revuleto de gramajo o las papas fritas son porciones pensadas para "picar" entre dos mientras se espera el plato fuerte, manteniendo siempre esa relación precio-calidad que lo hace destacar en la zona.

Bellagamba
Si prefieren ir por el lado de las pastas, los ravioles o fusilli con estofado conquistan corazones; la pasta tiene el punto justo y la salsa es espesa y sabrosa. El pollo al champignon es otro plato para terminar con el estómago satisfecho. Para el broche de oro romántico, el postre tiene que ser un flan mixto con mucho dulce de leche y crema, o su postre Bellagamba para compartir con dos cucharas y cerrar la noche con el corazón contento.

Cómo llegar a Bellagamba

Llegar a Bellagamba es sumamente sencillo gracias a su conectividad. Si optan por el colectivo, las líneas 15, 110, 141, 145, 168 y 106 tienen paradas a pocas cuadras del local. Para quienes prefieren el subte, la estación Malabia - Osvaldo Pugliese de la Línea B es la referencia más cercana, permitiendo llegar tras una caminata de unos diez minutos por las calles arboladas de Palermo.

Para los que deciden ir en auto, hay que tener en cuenta que Palermo suele tener un tránsito intenso y se dificulta conseguir estacionamiento en cualquier franja horaria.

