El bodegón barato de Buenos Aires que hace una milanesa de cuadril 10 puntos

Este Bar Notable fue fundado en 1930, con una ubicación privilegiada en Callao y Lavalle, y ofrece un menú bien pensado con platos típicos de la gastronomía porteña.

Su milanesa a caballo es una de las recomendaciones del lugar. 

  • Los Galgos se ubica en Callao 501, en una esquina muy transitada de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Su famosa milanesa de cuadril se destaca por ser tierna y servirse con papas fritas de triple cocción.
  • El menú ofrece clásicos con toques modernos, como buñuelos rellenos de gouda y croquetas de hongos de pino.
  • Incluye platos abundantes para compartir, pastas caseras y postres tradicionales como flan mixto y sopa inglesa.

En el mapa de los bodegones de la Ciudad de Buenos Aires, hay nombres que resuenan por su historia y otros que se ganan el reconocimiento por la contundencia de sus platos. Los Galgos, ubicado en el centro porteño, es uno de esos destinos que logró fusionar la calidez del típico restaurante de barrio con una propuesta gastronómica vanguardista que no escatima en calidad ni en tamaño.

Este emblemático local se destaca por servir porciones abundantes pensadas para compartir, manteniendo viva la mística del bodegón para ir en grupo y compartir platos. La gran estrella de la casa, y la razón por la cual muchos están dispuestos a esperar una mesa, es su milanesa de cuadril. Se ganó la fama de ser una de las mejores de la zona, logrando un equilibrio perfecto entre precio y sabor que lo posiciona como una opción imbatible para el bolsillo porteño.

Los Galgos es desde 1930 un punto de encuentro en la Ciudad donde la tradición se sienta a la mesa para ofrecer una experiencia auténtica y accesible.

Dónde queda Los Galgos

los galgos
El bodegón de Buenos Aires que es ideal para hacer una parada y comer un sándwich en pan francés.

Los Galgos se encuentra ubicado en la icónica esquina de Avenida Callao 501, justo en el cruce con la calle Lavalle. Su ubicación es privilegiada, ya que se sitúa a pocas cuadras de la Avenida Corrientes, el epicentro de la actividad teatral y comercial de la Ciudad, y a metros de importantes centros judiciales y educativos, lo que lo convierte en un punto neurálgico para cualquier recorrido por el centro.

Qué puedo pedir en Los Galgos

Sin dudas, no podés irte sin probar la milanesa de cuadril que está 10 puntos y se sirve acompañada de papas fritas triple cocción. En su receta, la carne es la protagonista: tierna, bien golpeada y dorada a la perfección. También se puede pedir a caballo.

revuelto gramajo los galgos

Las entradas destacadas incluyen platos clásicos con una vuelta de rosca como los buñuelos de acelga rellenos de queso gouda y el plato “lengua toné”, que aquí se sirve durante todo el año y no solo en las fiestas. También es muy elogiada su tortilla de papa y las croquetas de queso lincoln y hongos de pino.

Además de la milanesa, la carta ofrece opciones de platos principales como el revuelto Gramajo clásico o pastas caseras, como los cavatelli de ricota con albóndigas que te transportan directo al domingo en casa de la abuela.

Para el postre, las recomendaciones obligatorias son el flan mixto, la sopa inglesa o el postrecito Los Galgos, de vainilla con corazón de frambuesa. Además cuentan con cerveza tirada y una extensa carta de cócteles.

Cómo llegar a Los Galgos

Llegar a Los Galgos en transporte público es sumamente sencillo. Si optás por el subte, la mejor opción es la Línea B, bajando en la estación Callao, que se encuentra a solo dos cuadras del local. También podés utilizar la Línea D (estación Callao), caminando unas cuatro cuadras.

En cuanto al colectivo, las líneas con paradas cercanas son numerosas debido a su ubicación sobre una avenida principal: el 6, 12, 24, 26, 29, 37, 60, 124, 146 y 150, entre otras.

