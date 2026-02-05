La cafetería de excelencia de Buenos Aires para pasar San Valentín entre cafés y libros

Es un espacio de estética romántica e iluminación tenue, ideal para una cita tranquila, y el 14 de febrero celebrará una feria de libros usados con pastelería artesanal.

Se acerca San Valentín y es momento de empezar a organizar el plan. Para quienes buscan una propuesta distinta en Buenos Aires y compartir en pareja una rica merienda con pastelería artesanal, Ifigenia Café es la opción perfecta.

Esta cafetería, ubicada en una de las zonas más antiguas de la Ciudad, ofrece un ambiente tranquilo y romántico , con una iluminación tenue y una estética que acompaña perfectamente el contexto del plan cita.

Además, el espacio de San Telmo se transforma el viernes 14 de febrero con una propuesta especial. De 16 a 20 horas, habrá piezas de pastelería artesanal a cargo de Mica Sueldo y una feria de libros usados del proyecto independiente Libros Amuleto. Para coronar la salida, podés encontrar el regalo ideal para agasajar a la otra persona.

A pocos metros de la Avenida Independencia y Paseo Colón , este café se encuentra en una de las zonas más antiguas de la ciudad. Está en la calle Bolívar al 1049 , entre Carlos Calvo y Humberto 1.

Ifigenia Café se encuentra muy cerca del Museo de Arte Contemporáneo, siendo el lugar perfecto para culminar un paseo por San Telmo.

Qué puedo pedir en Ifigenia Café

En Ifigenia sirven variedad de té y café de especialidad, además de tener jugos y otras bebidas frías como limonada y tereré frutal.

Su café se puede acompañar con pastelería artesanal con sabor a cocina de abuela. El aroma de sus recetas dulces te envuelve ni bien entras al lugar.

Ifigenia Café (2) Ifigenia Café

Entre sus opciones para un brunch o una comida, ofrecen sanguches, como el de mortadela y chutney o el de porchetta, rabanitos, alioli y mostaza. Cuentan también con varias opciones veggie como el sanguche de hongos y hummus de remolacha o la arepa con huevos y palta.

Cómo llegar a Ifigenia Café

La zona está excelentemente conectada para llegar a través del transporte público. Se puede utilizar la línea C de subte, bajando en la estación San Juan o Independencia, o la línea E hasta la estación Independencia. Cualquiera de als opciones te deja a pocas cuadras de caminata hasta el lugar.

Además, numerosas líneas de colectivo como la 126, 24, 2 y 22 tienen paradas muy cercanas sobre las avenidas Independencia y Belgrano, facilitando el acceso desde cualquier punto de la ciudad.