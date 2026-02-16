Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar Un clásico cercano que invita a disfrutar al aire libre. Paisajes abiertos y actividades marcan el ritmo de la temporada. Por + Seguir en







Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar. Wikipedia

Playa Brava se posiciona como uno de los balnearios más emblemáticos de Punta del Este por su paisaje, su movimiento turístico y su extensa franja de arena.

El lugar atrae tanto a familias como a surfistas gracias a su oleaje constante y a la oferta de actividades acuáticas.

La escultura La Mano y los amaneceres sobre el Atlántico forman parte de las postales más buscadas por quienes visitan la zona.

Paradores, servicios y accesos cercanos facilitan una experiencia completa que incluye gastronomía, recreación y vistas panorámicas. Playa Brava es uno de los puntos más representativos de la costa uruguaya y un destino elegido por viajeros que buscan tener contacto con el mar, actividades al aire libre y escenarios naturales impactantes. Ubicada en Punta del Este, se distingue por su extensión, su energía veraniega y su cercanía con áreas urbanas.

Este sector del Atlántico mezcla tradición turística con una amplia oferta de servicios que permiten disfrutar tanto de jornadas activas como de momentos de descanso. Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

La dinámica del lugar cambia según el tramo de la playa, con sectores más concurridos y otros más tranquilos, lo que permite recorrerla y descubrir distintos paisajes y experiencias a lo largo del día.

Playa Brava Bodega Garzón Así es Playa Brava, la escapada ideal para visitar en Uruguay en 2026 Playa Brava se despliega a lo largo de unos ocho kilómetros sobre la costa atlántica de Punta del Este, con una amplia franja de arena dorada y paradas equipadas con servicios para los visitantes. A lo largo del recorrido se encuentran paradores, alquiler de equipamiento deportivo y espacios preparados para pasar el día frente al mar.

En la Parada 1 se ubica la emblemática escultura La Mano de Mario Irarrázabal, uno de los íconos más fotografiados del país y punto de encuentro para turistas. Este sector concentra gran parte del movimiento, mientras que hacia el norte el entorno se vuelve más tranquilo, con dunas, zonas de pesca y un mirador con vistas al arroyo Maldonado y las playas de La Barra.

Playa Brava Expedia El oleaje moderado convierte a la playa en un sitio elegido para el surf y otras actividades acuáticas, con opciones de alquiler de tablas y clases en distintos puntos. La experiencia se completa con propuestas gastronómicas en los paradores, accesos cercanos desde la terminal de ómnibus y áreas de estacionamiento, lo que facilita recorrerla y disfrutarla durante toda la temporada.