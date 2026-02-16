El posteo de Ramón Díaz, en el peor momento de Marcelo Gallardo en River El histórico entrenador del Millonario realizó una curiosa publicación en redes sociales donde habló sobre la importancia de las victorias y "las nuevas conquistas". "Las glorias pasadas no influyen en nada", arremetió. Por + Seguir en







Ramón Díaz ganó 14 títulos en River a lo largo de su historia.

El exentrenador de River, Ramón Díaz, realizó una llamativa publicación en sus redes sociales donde aseguró que “ganar no es lo más importante, es la única opción”. Lo expresó en medio de la fuerte crisis futbolística que atraviesa el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que acumula dos derrotas consecutivas en el Apertura 2026 y es cuestionado de cerca por los hinchas.

El posteo del riojano, que supo obtener 14 títulos con el Millonario, hace un recorrido con infografías sobre su carrera como jugador y DT. Habla sobre la importancia de las victorias, "las nuevas conquistas" y sentencia: "Las glorias pasadas no influyen en nada".

"Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador", sumó Ramón, que el 27 de mayo de 2014, renunció como DT de River, a días de haberse consagrado campeón del Torneo Final 2014 y de la Superfinal contra San Lorenzo.

Ramón Díaz DT Ramón Díaz, ¿candidato a reemplazar a Marcelo Gallardo en River? FIFA En ese momento, el entrenador argumentó que dejaba el club tras haber cumplido el objetivo de "poner a River en lo más alto" y habiendo "ganado todo lo que podía" en esa etapa.

El posteo de Ramón Díaz en medio de la crisis de River "Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador. Las glorias pasadas no influyen en nada… ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!", publicó el entrenador, que actualmente está sin club tras su paso por el fútbol de Brasil y podría ser uno de los candidatos a reemplazar a Marcelo Gallardo, si deja el club debido a los malos resultados futbolísticos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ramon Diaz (@ramondiaz_dt) Noticia en desarrollo.-