16 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El posteo de Ramón Díaz, en el peor momento de Marcelo Gallardo en River

El histórico entrenador del Millonario realizó una curiosa publicación en redes sociales donde habló sobre la importancia de las victorias y "las nuevas conquistas". "Las glorias pasadas no influyen en nada", arremetió.

Por
Ramón Díaz ganó 14 títulos en River a lo largo de su historia. 

Ramón Díaz ganó 14 títulos en River a lo largo de su historia. 

El exentrenador de River, Ramón Díaz, realizó una llamativa publicación en sus redes sociales donde aseguró que “ganar no es lo más importante, es la única opción”. Lo expresó en medio de la fuerte crisis futbolística que atraviesa el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que acumula dos derrotas consecutivas en el Apertura 2026 y es cuestionado de cerca por los hinchas.

Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos
Te puede interesar:

¿Gallardo podrá dirigir ante Velez? Se conoció el informe de Merlos tras la expulsión en La Paternal

El posteo del riojano, que supo obtener 14 títulos con el Millonario, hace un recorrido con infografías sobre su carrera como jugador y DT. Habla sobre la importancia de las victorias, "las nuevas conquistas" y sentencia: "Las glorias pasadas no influyen en nada".

"Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador", sumó Ramón, que el 27 de mayo de 2014, renunció como DT de River, a días de haberse consagrado campeón del Torneo Final 2014 y de la Superfinal contra San Lorenzo.

Ramón Díaz DT
Ram&oacute;n D&iacute;az, &iquest;candidato a reemplazar a Marcelo Gallardo en River?&nbsp;

Ramón Díaz, ¿candidato a reemplazar a Marcelo Gallardo en River?

En ese momento, el entrenador argumentó que dejaba el club tras haber cumplido el objetivo de "poner a River en lo más alto" y habiendo "ganado todo lo que podía" en esa etapa.

El posteo de Ramón Díaz en medio de la crisis de River

"Ganar no es lo más importante, es la única opción. Esa es la mentalidad que aprendí durante mi carrera como jugador y que llevo hoy en día como entrenador. Las glorias pasadas no influyen en nada… ¡lo que cambia todo es el día siguiente, el próximo partido y las nuevas conquistas!", publicó el entrenador, que actualmente está sin club tras su paso por el fútbol de Brasil y podría ser uno de los candidatos a reemplazar a Marcelo Gallardo, si deja el club debido a los malos resultados futbolísticos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

Bad Bunny tocará su último show este domingo en River

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Rating Cero

Taylor Swift impactó con su nuevo look en “Opalite”.

La impresionante transformación de Taylor Swift: un nuevo look que sorprendió a todos

Carmen Barbieri contó que Zulma Faiad está en terapia intensiva a modo de precaución 

Preocupación por la salud de Zulma Faiad: Carmen Barbieri dio más detalles de cómo se encuentra

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 
play

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo.

Cuál es el villano secreto que Marvel presentó en Wonder Man y pocos notaron

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

últimas noticias

Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Hace 12 minutos
Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Hace 19 minutos
La ciudad Argentina más linda y económica para vacacionar según la inteligencia artificial.

Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

Hace 30 minutos
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto

Hace 33 minutos
Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación en los Therians

Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación de los "therians"

Hace 43 minutos