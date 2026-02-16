16 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Donald Trump

Será su decimocuarta visita al país norteamericano desde que asumió. Luego volverá en marzo para una cumbre en Miami y un foro con inversores en Nueva York.

Por
Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Donald Trump

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Donald Trump

Reuters

El presidente Javier Milei partirá este jueves a las 10 rumbo a Estados Unidos para participar en Washington del Consejo de Paz, un foro promovido por la administración de Donald Trump que busca posicionarse como alternativa a la Organización de las Naciones Unidas. Será el viaje número catorce del mandatario argentino a ese país desde que asumió en diciembre de 2023.

En la era Javier Milei cerraron casi 22 mil empresas y se perdieron más de 290 mil empleos registrados
Te puede interesar:

En la era Milei cerraron casi 22 mil empresas y se perdieron más de 290 mil empleos registrados

La convocatoria, impulsada por sectores republicanos, contará con una asistencia acotada y ya generó cuestionamientos por ausencias de peso en el escenario internacional. Europa, Rusia, China, Brasil y México, entre otros actores centrales, declinaron la invitación.

En la Casa Rosada subrayan que la presencia de Milei apunta a consolidar su vínculo político con Trump y a fortalecer su perfil dentro del universo conservador estadounidense, donde el Presidente logró construir afinidad ideológica y visibilidad. Para el oficialismo, esa relación representa un activo estratégico en el actual tablero global.

El viaje se da en medio de negociaciones legislativas y reformas económicas en marcha. En el Gobierno sostienen que el respaldo externo y la estabilidad macroeconómica son condiciones necesarias para atraer inversiones y sostener expectativas financieras.

Entre los países que confirmaron asistencia figuran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Turquía, Marruecos, Pakistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Mongolia, Kuwait, Kosovo, Kazajistán, Jordania, Indonesia, Egipto, El Salvador, Camboya, Bulgaria, Armenia y Hungría. También se sumó Israel, aunque su primer ministro, Benjamín Netanyahu, no viajará a la capital estadounidense.

En marzo Milei viajará a Miami y Nueva York

La agenda internacional de Milei continuará en marzo. El 7 participará en Miami de una cumbre convocada por Trump con mandatarios latinoamericanos afines, entre ellos Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa, según adelantaron fuentes diplomáticas.

Luego se trasladará a Nueva York para exponer en el Argentina Week, un foro que se realizará en Manhattan entre el 9 y el 11 de marzo con el objetivo de presentar ante inversores la situación económica del país y promover oportunidades de inversión privada. El encuentro es organizado por la embajada argentina en Washington junto al fondo Kaszek y entidades financieras como J.P. Morgan y Bank of America.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A un año del escándalo cripto, la Justicia avanzó a paso lento en la investigación. 

Un año de $Libra: no hay indagados en el caso que se abrió tras un posteo de Milei

El mandatario remarcó el avance del proyecto libertario en el Congreso.

El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil: "Durante 40 años evitaron la discusión"

Diputados le dio media sanción al proyecto impulsado por el oficialismo.

El oficialismo logró la media sanción del Régimen Penal Juvenil y baja la edad de imputabilidad a 14 años

El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: La industria del juicio llega a su fin

El mensaje del Gobierno tras la media sanción a la reforma laboral en el Senado: "La industria del juicio llega a su fin"

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli siguieron la votación en el Senado.

El Gobierno celebró la media sanción de la reforma laboral: "Es un avance histórico"

Manifestantes de distintos sectores productivos rechazaron la reforma que impulsa Milei.

Miles de manifestantes rechazaron la reforma laboral en distintas ciudades del país

Rating Cero

Taylor Swift impactó con su nuevo look en “Opalite”.

La impresionante transformación de Taylor Swift: un nuevo look que sorprendió a todos

Carmen Barbieri contó que Zulma Faiad está en terapia intensiva a modo de precaución 

Preocupación por la salud de Zulma Faiad: Carmen Barbieri dio más detalles de cómo se encuentra

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 
play

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo.

Cuál es el villano secreto que Marvel presentó en Wonder Man y pocos notaron

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

últimas noticias

Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Hace 13 minutos
Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Hace 20 minutos
La ciudad Argentina más linda y económica para vacacionar según la inteligencia artificial.

Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

Hace 31 minutos
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto

Hace 34 minutos
Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación en los Therians

Insólita campaña de Neuquén para impulsar la vacunación de los "therians"

Hace 44 minutos