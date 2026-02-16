Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Donald Trump Será su decimocuarta visita al país norteamericano desde que asumió. Luego volverá en marzo para una cumbre en Miami y un foro con inversores en Nueva York. Por + Seguir en







Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del Consejo de Paz de Donald Trump Reuters

El presidente Javier Milei partirá este jueves a las 10 rumbo a Estados Unidos para participar en Washington del Consejo de Paz, un foro promovido por la administración de Donald Trump que busca posicionarse como alternativa a la Organización de las Naciones Unidas. Será el viaje número catorce del mandatario argentino a ese país desde que asumió en diciembre de 2023.

La convocatoria, impulsada por sectores republicanos, contará con una asistencia acotada y ya generó cuestionamientos por ausencias de peso en el escenario internacional. Europa, Rusia, China, Brasil y México, entre otros actores centrales, declinaron la invitación.

En la Casa Rosada subrayan que la presencia de Milei apunta a consolidar su vínculo político con Trump y a fortalecer su perfil dentro del universo conservador estadounidense, donde el Presidente logró construir afinidad ideológica y visibilidad. Para el oficialismo, esa relación representa un activo estratégico en el actual tablero global.

El viaje se da en medio de negociaciones legislativas y reformas económicas en marcha. En el Gobierno sostienen que el respaldo externo y la estabilidad macroeconómica son condiciones necesarias para atraer inversiones y sostener expectativas financieras.

Entre los países que confirmaron asistencia figuran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Turquía, Marruecos, Pakistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Mongolia, Kuwait, Kosovo, Kazajistán, Jordania, Indonesia, Egipto, El Salvador, Camboya, Bulgaria, Armenia y Hungría. También se sumó Israel, aunque su primer ministro, Benjamín Netanyahu, no viajará a la capital estadounidense.