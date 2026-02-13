13 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo de Uruguay combina un estilo británico con mucha tranquilidad y es perfecto para una escapada

Cada temporada, más visitantes descubren este rincón uruguayo que combina historia, tradición y un ambiente sereno.

Por
Hoy ofrece una escapada de Turismo imperdible

Hoy ofrece una escapada de Turismo imperdible

Despegar

  • El pueblo nació como un asentamiento vinculado a la extracción de materiales destinados a obras portuarias en Buenos Aires y hoy es un destino poco masivo.

  • Su arquitectura conserva rasgos históricos únicos, con casas de muros de piedra gruesos que ofrecen gran durabilidad y buen aislamiento térmico.

  • La identidad visual del pueblo se destaca por fachadas amarillas, techos rojos y un trazado urbano de influencia británica poco habitual en la región.

  • El destino prioriza el turismo de descanso y la contemplación, lejos del ruido comercial y la vida nocturna típica de otros centros turísticos.

Un pintoresco destino de Uruguay comenzó a ganar popularidad entre los viajeros argentinos que buscan escapadas cortas, tranquilas y con un encanto distinto al de los clásicos balnearios. Con una estética marcada por la influencia británica y un ritmo pausado que invita al descanso, este pueblo se consolida como una opción ideal para quienes buscan destinos de Turismo donde desconectarse del ruido urbano.

Gualeguay se prepara para el fin de semana largo de carnaval y un febrero histórico.
Te puede interesar:

Carnaval 2026: el corso de Gualeguay, de desfile estético a fiesta inclusiva y popular

Calles prolijas, construcciones con impronta europea y espacios naturales bien conservados forman parte del atractivo que cautiva a turistas durante todo el año. La cercanía con Buenos Aires y otras ciudades de la región facilita las visitas de fin de semana, mientras que su oferta gastronómica y cultural suma puntos para quienes priorizan experiencias relajadas y auténticas.

Como es el pueblo uruguayo ideal para visitar en 2026

-Conchillas - Turismo - Uruguay

Lo que en sus inicios fue una zona destinada a la extracción de piedra y arena para abastecer la construcción del Puerto de Buenos Aires terminó convirtiéndose en Conchillas, un pequeño poblado de impronta europea que hoy seduce a quienes buscan escapar del turismo multitudinario. Su fisonomía urbana funciona como un auténtico testimonio histórico, ya que conserva edificaciones sólidas y duraderas, poco comunes en localidades cercanas.

Las construcciones del pueblo presentan características particulares que le dan identidad propia. Las viviendas poseen gruesos muros de piedra, unidos con cal y barro, que garantizan un notable aislamiento térmico. A esto se suma la combinación visual entre fachadas amarillas y techos de zinc rojo a dos aguas, además de un diseño urbano inspirado en la planificación británica, con calles y viviendas organizadas de forma funcional para la época. Al recorrer sus calles también pueden apreciarse antiguas instalaciones industriales y sitios emblemáticos como el Hotel Conchillas, que alojó a directivos de la empresa y hoy conserva un estilo elegante y sereno.

A diferencia de otros destinos turísticos, Conchillas no ofrece vida nocturna ni grandes centros comerciales, sino que apuesta por el descanso y el contacto con el paisaje ribereño. Entre los puntos destacados para visitar se encuentran la Casa Walker, ejemplo del modo de vida de los colonos británicos del siglo XIX; el puerto local, desde donde partían los materiales que ayudaron a construir Buenos Aires; y el cementerio del pueblo, cuyas lápidas reflejan la diversidad de trabajadores que llegaron a la zona durante el auge de las canteras.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este paisaje se encuentra a tan solo 40 kilómetros de Villa General Belgrano. 

Tiene ríos y safaris, y es un pueblo divino de Córdoba: ideal para jubilados

Destinos cerca de CABA y de fácil acceso. 

Escapadas de Buenos Aires tranquilas y económicas para jubilados: 2 opciones imperdibles

Año Nuevo Chino 2026: actividades, rituales y sabores en el Barrio Chino de Buenos Aires.

Habrá fiesta en Belgrano: cómo serán las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires

La agenda de febrero reúne visitas guiadas, talleres y actividades inclusivas pensadas para acercar el museo a todos los públicos.

Arte contemporáneo y misterios de Egipto: este es el paseo de Buenos Aires ideal para hacer en febrero 2026

Mar del Sur conserva su misterio, sus playas desérticas con acantilados, su tranquilidad y sus novedades.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el pueblito pequeño que tiene buenos lugares para comer

Este destino ofrece una propuesta distinta a la de los balnearios tradicionales

Así es Palmar, el pueblo uruguayo que es perfecto para descansar y practicar la pesca deportiva

Rating Cero

Tras el escándalo con Griselda Siciliani, Luciano Castro se internó por voluntad propia

Se conoció la primera foto de Luciano Castro internado

Patrick Wilson sorprendió con su transformación física a los 52 años.

La impresionante transformación del actor de El Conjuro a sus 52 años: dejó a todos sorprendidos

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

James Van Der Breek murió a los 48 años tras una larga lucha contra un cáncer de colon.

James Van Der Breek, estrella de Dawson's Creek, murió en la pobreza y su familia pide ayuda

últimas noticias

Cristina Kirchner seguirá usando tobillera electrónica. 

La Justicia rechazó el pedido de Cristina: deberá seguir con tobillera y régimen de visitas

Hace 19 minutos
Cuáles son los cambios para los trabajadores de Uber y Rappi.

Reforma laboral: cuáles serán los cambios para trabajadores de Uber, Rappi y demás plataformas

Hace 23 minutos
En Williamsburg, la hamburguesa es el punto de partida.

La reinvención de un clásico que se volvió una experiencia imperdible

Hace 29 minutos
Seguirán las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo. 

Sin acuerdo, gremios docentes amenazan con un paro en la Provincia para el inicio de clases

Hace 39 minutos
Arranca el ciclo lectivo 2026.

¿Cuándo arrancan las clases? Provincia por provincia, cuál es el día del regreso a las aulas

Hace 53 minutos