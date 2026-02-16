16 de febrero de 2026 Inicio
Alarma en Boca: qué lesión tienen Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar

Ambos mediocampistas evidenciaron molestias durante el magro empate ante Platense de este domingo. El llegado de Estudiantes completó el partido, mientras que el campeón del mundo pidió el cambio a los 84 minutos.

La televisión mostró el tobillo de Leandro Paredes tras el partido con Platense.

Boca ya se prepara para su próximo partido.
El mediocampista campeón del mundo fue sustituido al minuto 84, mientras que el proveniente de Estudiantes terminó el partido con una molestia.

Esto representa una dificultad para Claudio Úbeda, ya que el equipo volverá a salir a la cancha este mismo viernes, cuando reciba a Racing en la Bombonera desde las 20 por la sexta fecha del campeonato.

Alerta en Boca: cuál es la lesión de Leandro Paredes

En diálogo con la prensa tras el empate, fue el propio Paredes quien confirmó que su pedido de cambio no se originó en un golpe durante el partido, sino que era algo que ya venía de antes. "Sí, vengo arrastrando una molestia. Pero es parte de esto, es parte del fútbol", explicó.

El volante arrastra el dolor en el tobillo desde el año pasado, en el partido contra Racing por la semifinal del Torneo Clausura 2025. Este lunes, el cuerpo médico decidirá si se realiza nuevos estudios.

Mientras tanto, en las redes sociales circularon impactantes imágenes de su pie derecho con hielo.

La lesión de Santiago Ascacíbar

Por su parte, la situación del blondo mediocampista apuntaría a un inconveniente de carácter muscular. En los minutos finales del empate en la Bombonera, fue visto tocándose repetidamente la parte posterior de su pierna izquierda, e incluso debió elongar en pleno campo de juego para intentar aliviar la tensión.

En la semana, seguramente, le harán estudios para despejar cualquier tipo de lesión.

Santiago Ascacíbar evidenció una molestia en la parte posterior de su pierna izquierda durante el partido ante Platense.

Mirá el resumen de Boca vs. Platense, por el torneo Apertura 2026

Embed - PAREDES SE LESIONÓ, CAVANI VOLVIÓ Y BOCA EMPATÓ EN UN CLIMA CALIENTE | Boca 0-0 Platense | RESUMEN

