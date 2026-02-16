Impactante video: así fue el momento del asesinato del joven de 18 años en el carnaval de Mercedes Las imágenes de la transmisión oficial registraron en vivo el instante en que se escuchan los disparos, el show se interrumpe y el público entra en pánico. Por el crimen hay dos detenidos. Por + Seguir en







Impactante video: así fue el momento del asesinato del joven de 18 años en el carnaval de Mercedes

El momento del asesinato de Brian Cabrera, el joven de 18 años asesinado durante los corsos de Mercedes, quedó grabado en la transmisión oficial del evento y las imágenes se convirtieron en una prueba clave para la investigación. El video muestra con crudeza cómo una noche de festejo popular se transformó en una escena de terror en cuestión de segundos.

En la grabación se observa a la banda tropical tocando sobre el escenario cuando, de repente, una mujer con micrófono pide frenar el espectáculo. Casi al mismo tiempo se escuchan detonaciones. Los músicos se tiran al piso, el sonido se corta y los silbatos policiales irrumpen en el aire. El público busca resguardo, sin entender del todo lo que acababa de ocurrir. Segundos después se decide terminar la transmisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elcancillercom/status/2023097105003515957&partner=&hide_thread=false [POLICIALES] Así fue el tiroteo en el que mataron a Brian Cabrera, durante los festejos de Carnaval, en Mercedes.



@MercedesYA_com https://t.co/J6pitOpF89 pic.twitter.com/RaH5wTiAoA — ElCanciller.com (@elcancillercom) February 15, 2026 Según la reconstrucción judicial, el ataque se produjo cerca de la 1 de la madrugada del domingo sobre la avenida 29, entre 24 y 22. Todo se habría iniciado con una pelea previa. Testigos indicaron que Brian intentó intervenir para separar a su hermano de la discusión. Tras ese primer cruce, los agresores se retiraron del lugar, recorrieron unos cinco kilómetros hasta su vivienda, tomaron un revólver calibre .32 y regresaron con la decisión de buscarlo.

Siempre de acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, la autora de los disparos sería una mujer, que efectuó dos tiros a quemarropa: uno en el tórax y otro en la cabeza. La ambulancia que estaba apostada en una esquina del corsódromo lo asistió de inmediato y lo trasladó al Hospital Blas Dubarry, pero pese a los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida.