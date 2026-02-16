IR A
IR A

Hoy en Netflix: dos series románticas que son realmente atrapantes y te van a encantar

Estas producciones británica y estadounidense exploran vínculos intensos con miradas frescas y protagonistas complejos.

Dos series románticas que brillan hoy en Netflix.

Dos series románticas que brillan hoy en Netflix.

El catálogo actual de Netflix suma historias que revisan el amor desde perspectivas poco convencionales. Entre las más comentadas aparecen Feel Good y Por siempre, dos producciones que, aunque diferentes en tono y contexto, construyen relatos atravesados por conflictos emocionales profundos y decisiones afectivas determinantes.

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 
Te puede interesar:

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

La primera es una comedia dramática surgida del Reino Unido que combina ironía y vulnerabilidad para retratar una relación marcada por la dependencia y la búsqueda de estabilidad. La segunda, producida en Estados Unidos, propone una mirada contemporánea sobre el descubrimiento sentimental adolescente a partir del reencuentro de dos jóvenes.

Ambas ficciones desarrollan universos donde el crecimiento personal y las contradicciones internas ocupan el centro de la escena. Desde etapas vitales distintas, la adultez joven y la adolescencia, exploran vínculos intensos y ofrecen enfoques contrastantes sobre el aprendizaje emocional.

Feel Good serie
Feel Good combina humor y drama para retratar la adicción y el amor.

Feel Good combina humor y drama para retratar la adicción y el amor.

Feel Good

Estrenada en 2020 y compuesta por 12 episodios, esta serie originaria del Reino Unido tiene como figura central a la comediante Mae Martin, quien también participa en la creación del proyecto. La historia sigue a una humorista canadiense radicada en Londres que enfrenta el desafío de sostener la abstinencia mientras construye una relación amorosa con una mujer que hasta entonces había tenido vínculos heterosexuales.

El atractivo radica en su tono divertido y punzante, pero también en la profundidad con la que aborda la adicción, la identidad y la dependencia emocional. La serie evita los lugares comunes de la comedia romántica tradicional y opta por una mirada más cruda y humana. La tensión entre el pasado y la necesidad de estabilidad convierte a cada episodio en un espacio donde el afecto y la fragilidad conviven de manera constante.

La interpretación de Martin aporta un componente autobiográfico que refuerza la autenticidad del relato, transformando la ficción en una exploración honesta sobre los límites del amor cuando todavía existen heridas abiertas.

Por siempre

Lanzada en 2025 y con 8 capítulos, esta producción proveniente de Estados Unidos se presenta como una adaptación contemporánea de la novela de Judy Blume. Ambientada en Los Ángeles durante 2018, la trama sigue a dos amigos de la infancia que, al reencontrarse en la adolescencia, descubren que el lazo que los unía evoluciona hacia un sentimiento más profundo.

La serie pone el foco en la experiencia del primer amor, retratando tanto la ilusión como el dolor que acompañan ese proceso. A través de un tono delicado y sensible, explora cómo ese vínculo inicial puede marcar decisiones futuras y redefinir la identidad de quienes lo atraviesan.

Por siempre serie
Estas series disponibles en Netflix exploran la adicción adulta y el primer amor adolescente con miradas actuales.

Estas series disponibles en Netflix exploran la adicción adulta y el primer amor adolescente con miradas actuales.

Con enfoques distintos pero complementarios, ambas producciones demuestran que el género romántico todavía tiene margen para renovarse. Ya sea desde la ironía adulta o desde la inocencia juvenil, estas historias construyen universos emocionales que dialogan con problemáticas actuales y consolidan su lugar dentro de las propuestas más comentadas del momento.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix

Adam Sandler se aleja de sus perfiles cómicos tradicionales. 
play

Netflix: el thriller protagonizado por Adam Sandler que es espectacular

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Llega la edición del Día de los Enamorados de ¿Es Pastel? a Netflix
play

De qué se trata "¿Es pastel? Edición San Valentín", la serie de Netflix ideal para entretenerse el fin de semana

La serie que sorprende en Netflix con una mirada gastronómica.
play

Esta serie de reality pastelero llegó a Netflix por una fecha en especial y alcanzó las tendencias: de cuál se trata

Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.
play

Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

últimas noticias

Robert Duvall y el tango, una de sus pasiones.

Robert Duvall y el tango: el amor por una de sus grandes pasiones y su fuerte vínculo con Argentina

Hace 29 minutos
El vehículo sufrió daños tras el choque.

Salta: un hombre atropelló, mató y luego murió tras chocar contra otro auto

Hace 1 hora
Estos son los sitios más destacados para hacer Turismo el próximo fin de semana XXL

Carnaval en Buenos Aires: cuáles son los mejores lugares para visitar y disfrutar de esta fecha especial en 2026

Hace 1 hora
A 432 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, cada kilómetro del recorrido vale la pena.

Está en Argentina, tiene nombre de un país de Europa y es un pueblo de río para pescar y acampar

Hace 1 hora
Conocé el monto a pagar por no tener la patente en el auto.

A cuánto llega la multa por no tener la chapa con la patente en el auto en febrero 2026

Hace 1 hora