Hoy en Netflix: dos series románticas que son realmente atrapantes y te van a encantar

El catálogo actual de Netflix suma historias que revisan el amor desde perspectivas poco convencionales. Entre las más comentadas aparecen Feel Good y Por siempre , dos producciones que, aunque diferentes en tono y contexto, construyen relatos atravesados por conflictos emocionales profundos y decisiones afectivas determinantes.

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

La primera es una comedia dramática surgida del Reino Unido que combina ironía y vulnerabilidad para retratar una relación marcada por la dependencia y la búsqueda de estabilidad. La segunda, producida en Estados Unidos , propone una mirada contemporánea sobre el descubrimiento sentimental adolescente a partir del reencuentro de dos jóvenes .

Ambas ficciones desarrollan universos donde el crecimiento personal y las contradicciones internas ocupan el centro de la escena. Desde etapas vitales distintas, la adultez joven y la adolescencia, exploran vínculos intensos y ofrecen enfoques contrastantes sobre el aprendizaje emocional.

Estrenada en 2020 y compuesta por 12 episodios , esta serie originaria del Reino Unido tiene como figura central a la comediante Mae Martin, quien también participa en la creación del proyecto. La historia sigue a una humorista canadiense radicada en Londres que enfrenta el desafío de sostener la abstinencia mientras construye una relación amorosa con una mujer que hasta entonces había tenido vínculos heterosexuales.

El atractivo radica en su tono divertido y punzante , pero también en la profundidad con la que aborda la adicción, la identidad y la dependencia emocional . La serie evita los lugares comunes de la comedia romántica tradicional y opta por una mirada más cruda y humana. La tensión entre el pasado y la necesidad de estabilidad convierte a cada episodio en un espacio donde el afecto y la fragilidad conviven de manera constante.

La interpretación de Martin aporta un componente autobiográfico que refuerza la autenticidad del relato, transformando la ficción en una exploración honesta sobre los límites del amor cuando todavía existen heridas abiertas.

Por siempre

Lanzada en 2025 y con 8 capítulos, esta producción proveniente de Estados Unidos se presenta como una adaptación contemporánea de la novela de Judy Blume. Ambientada en Los Ángeles durante 2018, la trama sigue a dos amigos de la infancia que, al reencontrarse en la adolescencia, descubren que el lazo que los unía evoluciona hacia un sentimiento más profundo.

La serie pone el foco en la experiencia del primer amor, retratando tanto la ilusión como el dolor que acompañan ese proceso. A través de un tono delicado y sensible, explora cómo ese vínculo inicial puede marcar decisiones futuras y redefinir la identidad de quienes lo atraviesan.

Por siempre serie Estas series disponibles en Netflix exploran la adicción adulta y el primer amor adolescente con miradas actuales. Netflix

Con enfoques distintos pero complementarios, ambas producciones demuestran que el género romántico todavía tiene margen para renovarse. Ya sea desde la ironía adulta o desde la inocencia juvenil, estas historias construyen universos emocionales que dialogan con problemáticas actuales y consolidan su lugar dentro de las propuestas más comentadas del momento.