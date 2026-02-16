Misterio y muerte: hallaron sin vida a la productora israelí Dana Eden en un hotel de Grecia

La mente detrás de la serie Teherán, apareció sin vida en un hotel de Atenas. La policía griega investiga las circunstancias de su muerte. El cuerpo mostraba marcas en cuello y extremidades y se hallaron pastillas en la habitación.

Dana Eden, la productora israelí de la serie Teherán, fue hallada sin vida en un hotel de Atenas el domingo 15, mientras participaba en el rodaje de la cuarta temporada de la serie de espías, según informó The Jerusalem Post. La policía griega mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del fallecimiento. Según trascendió a la prensa, el cuerpo mostraba marcas en cuello y extremidades y se hallaron pastillas en la habitación.

Eden de 52 años, se encontraba alojada en el hotel de la capital griega desde el 4 de febrero y desde hacía varios días, no respondía a los intentos de comunicación de su hermano quien finalmente, halló su cuerpo sin vida . Según se filtró a la prensa, se encontraron pastillas en la habitación y su cuerpo presentaba marcas en su cuello y extremidades, todos elementos que son parte de la investigación que lleva adelante la policía griega.

Asimismo, la policía de Atenas ordenó una autopsia , y solicitó pruebas como grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios del personal del hotel. Una de las posibilidades que barajan los investigadores es la hipótesis de un suicidio y, hasta el momento, no se han encontrado indicios de violencia, conforme a la información proporcionada por el diario local.

Las repercusiones en la industria audiovisual fueron inmediatas. Por lo que “ Donna and Shula Productio n s" , compañía responsable de Teherán, afirmó que "los rumores que vinculan la muerte con un crimen o con motivaciones nacionalistas son infundados y carecen de sustento.”

La firma también pidió respeto por la privacidad de Dana Eden y prudencia en la difusión de teorías no verificadas . Por su parte, la emisora pública KAN lamentó profundamente la pérdida y subrayó: "Dana Eden fue una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí y desempeñó un papel central en la creación y liderazgo de algunas de las producciones más influyentes de la corporación". En paralelo, la embajada israelí en Grecia se encuentra colaborando estrechamente con la familia de la productora en la gestión del caso, según informaron medios israelíes.

Quién fue Dana Eden

La productora fue una de las figuras más destacadas de la industria televisiva israelí. Creadora de la premiada serie de espías, Teherán, que obtuvo un Premio Emmy Internacional en 2021 y fue nominada al Critics Choice Award como Mejor Serie en Lengua Extranjera en 2023. Antes de este éxito global, Eden trabajó en producciones como Saving the Wildlife, She Has It y Shakshouka. Su carrera también incluye títulos como Girl, Woman, The Prosecution y Magpie, consolidando un recorrido prolífico en la televisión israelí y en proyectos internacionales.

En cuanto a la serie que estaba en pleno rodaje de su cuarta temporada, Teherán narra la historia de una agente del Mossad infiltrada en Irán. Distribuida en Israel por KAN 11 y a nivel internacional por Apple TV+, la ficción incorporó en sus últimas temporadas a figuras de renombre como Glenn Close y Hugh Laurie, consolidando su proyección global. El rodaje se lleva a cabo en Atenas, dado que para los ciudadanos israelíes no es seguro filmar en Irán y, además, ambas ciudades presentan similitudes urbanas que permiten recrear escenarios con verosimilitud. La producción ha sido reconocida por su tensión narrativa y su capacidad de reflejar las complejidades geopolíticas de Medio Oriente.

Creada junto a Moshe Zonder y Maor Kohn, Teherán fue criticada por medios iraníes por abordar temas sensibles y por incluir diálogos en farsi. Para llegar a la audiencia persa, KAN lanzó la serie con subtítulos en ese idioma. La muerte de la productora conmocionó a la comunidad televisiva y a los seguidores de la ficción.

En sus últimos días, Eden se mantuvo activa en redes sociales, compartiendo imágenes del rodaje y mensajes de gratitud por la recepción de la tercera temporada. Dana cuyo significado en hebrero es “la que juzga” o “la que hace justicia", había llegado el 4 de febrero a Atenas para filmar la cuarta temporada de la serie. Tras su muerte, la policía griega se encuentra investigando las circunstancias del deceso para descartar cualquier circunstancia sospechosa.