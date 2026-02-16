Carnaval en Buenos Aires: cuáles son los mejores lugares para visitar y disfrutar de esta fecha especial en 2026

Para quienes deseen sumergirse de lleno en esta atmósfera única, la ciudad despliega una serie de puntos clave que prometen capturar la esencia de esta fecha.

Febrero se pinta de color y alegría en Buenos Aires , una ciudad que cada año se sumerge con fervor en la celebración de sus carnavales , una tradición arraigada que convoca a miles de vecinos y turistas. Este evento cultural, cargado de historia y vibrante energía, transforma las calles y plazas en escenarios de fiesta, donde la música, la danza y los disfraces son los protagonistas indiscutibles.

Está en Argentina, tiene nombre de un país de Europa y es un pueblo de río para pescar y acampar

El 2026 no será la excepción, y la provincia ya se prepara para recibir una nueva edición de estas festividades , que ofrecen una propuesta diversa y enriquecedora para todas las edades. Desde el ritmo contagioso de las murgas hasta los espectáculos al aire libre, el Carnaval de este año invita a vivir una experiencia inmersiva que combina lo tradicional con lo contemporáneo.

Si estás listo para vivir la explosión de color y alegría del Carnaval en Buenos Aires en 2026 , esta guía te lleva por los corsos y murgas más destacados para que armes tu plan perfecto.

Del 14 al 19 de febrero , este bar de Palermo, uno de los top de Buenos Aires, organiza su cuarta edición del Gran Corso . Es una semana que mezcla la cultura popular con coctelería de primer nivel y tiene invitados de lujo (bartenders de varios países). El plato fuerte es el domingo 15 de febrero, cuando la calle Thames se cierra para el desfile de la murga El Rechifle de Palermo. También hay afters y cruces culturales en Víctor Audio Bar y La UAT. Además, tiene una pata social: se organizan charlas sobre el rol de la mujer en la industria.

Esta murga, nacida en el club River Plate , se basa en la amistad y el compañerismo. Es un espacio de aprendizaje y transmisión del arte callejero, donde familias enteras se unen para crear música, baile y sus propios trajes. Su propuesta de este año tiene una crítica social y política. Son autogestivos y se los puede ver ensayar en el Parque San Benito (Figueroa Alcorta y Monroe).

Cuándo: Domingo 8 de febrero a las 20h en Mataderos y 17 de febrero a las 20h en Villa Pueyrredón.

Dónde: Parque San Benito (ensayos).

Caprichosos de San Telmo

Con base en San Telmo y unos 140 integrantes, esta murga entiende el carnaval como un proyecto de vida, funcionando como una gran familia. Mantienen la tradición murguera (bombo con platillo, canto y baile), y este año su crítica se enfoca en los incendios en la Patagonia. Prometen una grilla diversa que suma cumbia y folklore.

Cuándo: 14 de febrero a la 1h en La Boca y 22 de febrero a las 20h en Villa Urquiza.

Dónde: San Juan y Chacabuco (base).

Los Amantes de La Boca Murga

Pura potencia y pasión. Nacieron del amor por la percusión y hoy son una de las murgas más grandes, con más de 150 murgueros activos y una comunidad enorme. Todo lo hacen "a pulmón" y ven el carnaval como una fiesta de calle, empedrado y multitud. Llevan una infraestructura impresionante para sus presentaciones.

Cuándo: Fines de semana del 7, 14 y 21 de febrero.

Dónde: Palos esquina Blanes (presentaciones), Irala & Wenceslao Villafañe (base).

Centro Murga Los Viciosos de Almagro

Con una historia que arranca en 1950 en Almagro, esta murga representa la esencia del carnaval porteño. Para ellos, el carnaval es una experiencia colectiva que integra a todos con baile y percusión, buscando recuperar la fiesta popular, gratuita y compartida. En sus filas hay varias generaciones unidas por la alegría.

Cuándo: Viernes 20 de febrero a las 21h en Galpón B (Cochabamba 2536).

Dónde: Av. Medrano y Bartolomé Mitre (base).

Centro Murga Los Chiflados de Boedo

Con más de 25 años y con base en Boedo, son un clásico que mezcla tradición y barrio. Fundada en 1998, integra desde los más pequeños hasta los bailarines experimentados. Mantienen un equilibrio perfecto entre lo artístico y lo barrial, con una fuerte conexión con San Lorenzo y el barrio de Boedo.

Dónde: Av. Boedo 1057, Boedo.

Murga Los Pitucos (Villa del Parque)

Con 27 años de trayectoria, defienden el carnaval como una fiesta popular, libre y bien barrial. Su vestuario es icónico (pantalón violeta, leva blanca) y este año traen una escenografía increíble con un obelisco de cinco metros. Organizan su propio corso en Villa del Parque sin divisiones entre murga y público, bajo la bandera de los derechos humanos y la igualdad.

Cuándo: 15 y 16 de febrero, y 2 y 3 de marzo a partir de las 19h.

Dónde: Cuenca y Marcos Sastre, Villa del Parque.

Derrochando Alegría (Lugano)

Con 26 años en el circuito y unos 250 integrantes, es una murga que promueve la integración total: no hay requisitos para sumarse, solo las ganas de ser y estar. Se organizan de forma colectiva y su crítica social se enfoca en los padecimientos cotidianos, sin bajada política. Se mueven con gran infraestructura para sus presentaciones.