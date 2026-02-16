16 de febrero de 2026 Inicio
Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

La provincia tiene paisajes súper verdes y una agenda cultural explotada con más de 900 actividades para este 2026.

  • Salta es una de las provincias más lindas, como bien dice su apodo, para visitar en vacaciones y disfrutar de sus distintos paisajes naturales.

  • Muchas personas eligen este destino por ser uno de los más económicos y disfrutables en familia o con amigos.

  • Te contamos sobre tres paseos obligatorios que no te podés perder si vas a conocer el Norte de Argentina.

  • Brinda amplias propuestas, enmarcadas en montañas y ríos, que hacen una experiencia única inolvidable.

Salta, conocida como "La Linda", ofrece una combinación inigualable de cultura colonial, paisajes andinos y viñedos de altura. Los destinos imperdibles incluyen la Ciudad de Salta (iglesias, MAAM), Cafayate (vinos y Quebrada de las Conchas), el Tren a las Nubes, Cachi, Salinas Grandes y el Parque Nacional Los Cardones.

Para aquellos que les gustan las experiencias al límite, Salta ofrece amplias propuestas, enmarcadas en montañas y ríos, que hacen única la experiencia. Asimismo, Salta cuenta con una magnífica vitivinicultura y vinos reconocidos a nivel mundial. La amplitud térmica, la calidad de atención, los coloridos paisajes, las bodegas de altura, hacen de la actividad enoturística en Salta una experiencia única.

Rodeada de paisajes únicos, esta provincia argentina es una invitación al disfrute en la Naturaleza. Permite pasear por todos los climas y geografías: desde el verde de las Yungas, hasta el árido y seco paisaje de la Puna; recorriendo, en el medio, la simbiosis de ambos a través de coloridas formaciones montañosas.

chicoana (2)

Salta desde el Cerro San Bernardo y el ala Delta en teleférico

El paseo por el Cerro San Bernardo y el recientemente inaugurado Cerro Ala Delta es una de las experiencias imperdibles de la ciudad de Salta en 2026. Esta excursión combina vistas panorámicas de todo el Valle de Lerma con modernas instalaciones recreativas y opciones de senderismo.

La Catedral de Salta y sus santos milagrosos

La Catedral Basílica de Salta, declarada monumento histórico nacional, es el epicentro de la fe en el norte argentino y el hogar de las imágenes milagrosas del Señor y la Virgen del Milagro, santos patronos de la ciudad.

Ésta fue construida hacia finales del siglo XIX frente a la plaza principal, es un ícono neoclásico y barroco . Cada 15 de septiembre, miles de fieles peregrinan para renovar el pacto de fidelidad iniciado tras los terremotos de 1692, a quienes se les atribuye la protección de la ciudad.

  • Patronos: el Señor del Milagro (un Cristo crucificado regalado desde España) y la Virgen del Milagro son los santos patronos de la ciudad, considerados protectores contra los sismos.
  • El Milagro de 1692: según la tradición, tras devastadores terremotos en Esteco, el padre José Carrión sintió que los temblores cesarían al sacar en procesión al Cristo abandonado. Simultáneamente, la imagen de la Virgen apareció a los pies del Señor, interpretándose como una intercesión divina.
  • Pacto de Fidelidad: cada año, el 15 de septiembre, se renueva el pacto de amor y gratitud entre el pueblo de Salta y sus patronos, con una masiva procesión.

Los niños del Llullaillaco en el Museo MAAM

Los niños del Llullaillaco son tres momias incas de hace 500 años, halladas en 1999 a más de 6.700 metros de altura en Salta, Argentina, y exhibidas en el Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM). Son las momias mejor conservadas del mundo, preservadas por criopreservación, y representan el ritual de la Capacocha. Se exhiben rotativamente uno por uno.

