Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino con bosques y playas extensas de arena blanca

- Mar de las Pampas, es un balneario exclusivo de la Costa Atlántica de Argentina, ideal para vacacionar este 2026.
- Es un destino que tiene como lema "vivir sin prisa", lo que logra una desconexión total con las zonas urbanizadas de las ciudades y te brinda un paisaje inundado de paz y armonía.
- Respetando la topografía original del terreno y que se promueve un estilo de vida pausado y sostenible, e incluso se postuló ante la ONU como "Destino de Vida Pausada".
- Se encuentra entre las localidades de Villa Gesell (al norte) y Mar Azul (al sur). Está aproximadamente a 370-380 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mar de las Pampas es un balneario exclusivo de la Costa Atlántica bonaerense, famoso por su lema "vivir sin prisa" y su armonía entre playas amplias y bosques de pinos. Se ubica a unos 10 kilómetros al sur de Villa Gesell.
Es un destino exclusivo, ideal si buscás desconexión total en un entorno donde el bosque de pinos, acacias y eucaliptos se funde directamente con las dunas y el mar. Lo que lo hace único son sus calles que no tienen asfalto ni siguen un trazado tradicional; sino que son senderos de arena que serpentean entre los árboles; la predominancia de las cabañas, aparts y casas de diseño que combinan madera y piedra, respetando la topografía original del terreno y que se promueve un estilo de vida pausado y sostenible, e incluso se postuló ante la ONU como "Destino de Vida Pausada".
Dónde queda Mar de las Pampas
Mar de las Pampas es una localidad balnearia situada en la costa del Mar Argentino, dentro del Partido de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en la Costa Atlántica, entre las localidades de Villa Gesell (al norte) y Mar Azul (al sur). Está aproximadamente a 370-380 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.