Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino con bosques y playas extensas de arena blanca A solo 3 kilómetros de Villa Gesell se encuentra este lugar donde es perfecto el encuentro de los frondosos bosques con las amplias playas de arena blanca.







Mar de las Pampas, un destino ideal para veranear estas vacaciones 2026.

Mar de las Pampas, es un balneario exclusivo de la Costa Atlántica de Argentina, ideal para vacacionar este 2026.





Es un destino que tiene como lema "vivir sin prisa", lo que logra una desconexión total con las zonas urbanizadas de las ciudades y te brinda un paisaje inundado de paz y armonía.





Respetando la topografía original del terreno y que se promueve un estilo de vida pausado y sostenible, e incluso se postuló ante la ONU como "Destino de Vida Pausada".





Se encuentra entre las localidades de Villa Gesell (al norte) y Mar Azul (al sur). Está aproximadamente a 370-380 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mar de las Pampas es un balneario exclusivo de la Costa Atlántica bonaerense, famoso por su lema "vivir sin prisa" y su armonía entre playas amplias y bosques de pinos. Se ubica a unos 10 kilómetros al sur de Villa Gesell.

Es un destino exclusivo, ideal si buscás desconexión total en un entorno donde el bosque de pinos, acacias y eucaliptos se funde directamente con las dunas y el mar. Lo que lo hace único son sus calles que no tienen asfalto ni siguen un trazado tradicional; sino que son senderos de arena que serpentean entre los árboles; la predominancia de las cabañas, aparts y casas de diseño que combinan madera y piedra, respetando la topografía original del terreno y que se promueve un estilo de vida pausado y sostenible, e incluso se postuló ante la ONU como "Destino de Vida Pausada".

Qué puedo hacer en Mar de las Pampas Bosque y Playa : un entorno de dunas y arboledas ideal para caminar, relajarse o practicar surf y kitesurf.

: un entorno de dunas y arboledas ideal para caminar, relajarse o practicar surf y kitesurf. Centro Comercial: un paseo pintoresco con calles de tierra, locales de madera y piedra, y galerías como la Aldea Hippie.

un paseo pintoresco con calles de tierra, locales de madera y piedra, y galerías como la Aldea Hippie. Reserva Natural: senderos de 6 hectáreas para caminatas seguras y juegos infantiles.

senderos de 6 hectáreas para caminatas seguras y juegos infantiles. Gastronomía : podés merendar en la tradicional La Casita del Bosque o disfrutar de pastas en Pampa y Sabor.

: podés merendar en la tradicional La Casita del Bosque o disfrutar de pastas en Pampa y Sabor. Aventuras: excursiones al Faro Querandí, paseos a caballo o en cuatriciclo por los médanos. mar de las pampasss Cómo llegar a Mar de las Pampas Via Aérea Desde Bs.As. al Aeródromo de Villa Gesell. Tel.02255-457301.

Ruta 11 y Acceso a Pinamar. En Auto Desde Bs.As. por Autopista Bs.As. - La Plata, Ruta Nac. 2 hasta Las Armas, Ruta Prov. 74 a la izq. hasta Gral. Madariaga y luego empalmar con Ruta 11. O bien Ruta 2, Ruta 63, Ruta 11 y Ruta 56. En Micro Varias empresas (Micromar, Alvarez, etc.). En Tren De Constitución a Estación Divisadero. Ruta 74.

Desde allí servicio especial de ómnibus.