Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino con bosques y playas extensas de arena blanca

A solo 3 kilómetros de Villa Gesell se encuentra este lugar donde es perfecto el encuentro de los frondosos bosques con las amplias playas de arena blanca.

Por
Mar de las Pampas

Mar de las Pampas, un destino ideal para veranear estas vacaciones 2026.

  • Mar de las Pampas, es un balneario exclusivo de la Costa Atlántica de Argentina, ideal para vacacionar este 2026.

  • Es un destino que tiene como lema "vivir sin prisa", lo que logra una desconexión total con las zonas urbanizadas de las ciudades y te brinda un paisaje inundado de paz y armonía.

  • Respetando la topografía original del terreno y que se promueve un estilo de vida pausado y sostenible, e incluso se postuló ante la ONU como "Destino de Vida Pausada".

  • Se encuentra entre las localidades de Villa Gesell (al norte) y Mar Azul (al sur). Está aproximadamente a 370-380 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mar de las Pampas es un balneario exclusivo de la Costa Atlántica bonaerense, famoso por su lema "vivir sin prisa" y su armonía entre playas amplias y bosques de pinos. Se ubica a unos 10 kilómetros al sur de Villa Gesell.

Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.
Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Es un destino exclusivo, ideal si buscás desconexión total en un entorno donde el bosque de pinos, acacias y eucaliptos se funde directamente con las dunas y el mar. Lo que lo hace único son sus calles que no tienen asfalto ni siguen un trazado tradicional; sino que son senderos de arena que serpentean entre los árboles; la predominancia de las cabañas, aparts y casas de diseño que combinan madera y piedra, respetando la topografía original del terreno y que se promueve un estilo de vida pausado y sostenible, e incluso se postuló ante la ONU como "Destino de Vida Pausada".

Dónde queda Mar de las Pampas

Mar de las Pampas es una localidad balnearia situada en la costa del Mar Argentino, dentro del Partido de Villa Gesell, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra en la Costa Atlántica, entre las localidades de Villa Gesell (al norte) y Mar Azul (al sur). Está aproximadamente a 370-380 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mar de las Pampas

Qué puedo hacer en Mar de las Pampas

  • Bosque y Playa: un entorno de dunas y arboledas ideal para caminar, relajarse o practicar surf y kitesurf.
  • Centro Comercial: un paseo pintoresco con calles de tierra, locales de madera y piedra, y galerías como la Aldea Hippie.
  • Reserva Natural: senderos de 6 hectáreas para caminatas seguras y juegos infantiles.
  • Gastronomía: podés merendar en la tradicional La Casita del Bosque o disfrutar de pastas en Pampa y Sabor.
  • Aventuras: excursiones al Faro Querandí, paseos a caballo o en cuatriciclo por los médanos.
mar de las pampasss

Cómo llegar a Mar de las Pampas

Via Aérea

  • Desde Bs.As. al Aeródromo de Villa Gesell. Tel.02255-457301.
  • Ruta 11 y Acceso a Pinamar.

En Auto

  • Desde Bs.As. por Autopista Bs.As. - La Plata, Ruta Nac. 2 hasta Las Armas, Ruta Prov. 74 a la izq. hasta Gral. Madariaga y luego empalmar con Ruta 11. O bien Ruta 2, Ruta 63, Ruta 11 y Ruta 56.

En Micro

  • Varias empresas (Micromar, Alvarez, etc.).

En Tren

  • De Constitución a Estación Divisadero. Ruta 74.
  • Desde allí servicio especial de ómnibus.
La ciudad Argentina más linda y económica para vacacionar según la inteligencia artificial.

Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

Distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración.

Qué barrios y murgas se pueden aprovechar en los feriados de Carnaval en Buenos Aires

Vacaciones familiares en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino conocido como "la ciudad de los niños"

Se ubica a 75 kilómetros de la ciudad de Córdoba. 

Turismo en Argentina: el destino súper tranquilo para jubilados que tiene dos balnearios preciosos

Si vas a visitar las playas de Uruguay, la inteligencia artificial reveló las 7 más destacadas

Si vas a visitar las playas de Uruguay, la inteligencia artificial reveló las 7 más destacadas: donde están

Es un paraje para conectar con la naturaleza y disfrutar del río. 

Vacaciones en Córdoba 2026: el destino poco conocido para hacer caminatas, paseos en bici, senderismo y disfrutar del río

Taylor Swift impactó con su nuevo look en “Opalite”.

La impresionante transformación de Taylor Swift: un nuevo look que sorprendió a todos

Carmen Barbieri contó que Zulma Faiad está en terapia intensiva a modo de precaución 

Preocupación por la salud de Zulma Faiad: Carmen Barbieri dio más detalles de cómo se encuentra

Luis Tosar tiene una destaca actuación en esta nueva producción española de Netflix. 
play

Descubre que su hija es nazi: la historia de una serie de 8 capítulos que es furor en Netflix

Es una serie alemana, está buenísima y ya superó a Bridgerton en Netflix

Duró poco porque Wonder Man murió en ese mismo número de début (Vengadores 9), salvando a los Vengadores de la trampa mortal de Zemo.

Cuál es el villano secreto que Marvel presentó en Wonder Man y pocos notaron

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

Marcel Gallardo fue expulsado por haber aplaudido irónicamente al árbitro Andrés Merlos

¿Gallardo podrá dirigir ante Velez? Se conoció el informe de Merlos tras la expulsión en La Paternal

Hace 8 minutos
Una propuesta gastronómica que combina sabor, cantidad y precio justo en cada plato.

El bodegón barato de Buenos Aires con una milanesa con cheddar y chorizo colorado encantadora

Hace 16 minutos
Su popularidad se sostiene por la variedad de propuestas, desde deportes acuáticos hasta espacios gastronómicos frente al mar.

Donde queda Playa Brava, el destino costero uruguayo que todos eligen para visitar

Hace 23 minutos
La ciudad Argentina más linda y económica para vacacionar según la inteligencia artificial.

Vacaciones 2026: 3 paseos obligados para hacer en Salta

Hace 34 minutos
La causa fue caratulada como doble homicidio culposo en accidente de tránsito.

Tragedia en Tucumán: dos personas murieron en un choque entre una camioneta y una moto

Hace 37 minutos