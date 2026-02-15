Qué barrios y murgas se pueden aprovechar en los feriados de Carnaval en Buenos Aires

Las calles se llenan de música y encuentro vecinal. La tradición vuelve a hacerse presente con fuerza comunitaria.

Distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración.

El Carnaval 2026 en Buenos Aires vuelve a llenar las calles de ritmo, color y participación con una programación que recorre numerosos barrios porteños. Los corsos se transforman en escenarios abiertos donde artistas, vecinos y visitantes comparten celebraciones populares.

Más que un evento festivo , el carnaval representa una tradición cultural muy arraigada en la Ciudad. A través del bombo con platillo, las coreografías y los trajes, las agrupaciones sostienen un legado comunitario que se transmite de generación en generación y fortalece la identidad barrial. Durante febrero, distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración .

Uno de los eventos destacados es el Gran Corso impulsado por Tres Monos en Palermo, que entre el 14 y el 19 de febrero propone una semana de actividades que vinculan cultura popular, coctelería y participación de bartenders internacionales. El momento central se vive el domingo 15, cuando la calle Thames se convierte en escenario de desfile junto a la murga El Rechifle de Palermo. La programación también se extiende a otros espacios del barrio y suma acciones sociales como charlas en La Escuelita del Barrio Mugica.

Al ritmo de la banda, surgida como taller dentro del Club River , sostiene valores de amistad y trabajo colectivo. Ensayan en Parque San Benito y entienden el corso como un lugar de aprendizaje donde se canta, se baila y se confecciona el vestuario de manera conjunta. Este año se presentan en Mataderos y Villa Pueyrredón.

Relegados de Belgrano renueva cada temporada su repertorio, puesta escénica y temática. En 2026 la propuesta gira en torno a la salud pública, incorporando escenas teatrales entre canciones. Conformada por entre 20 y 30 integrantes, funciona como un espacio abierto que ensaya en Plaza Garicoits y convoca a quienes quieran sumarse.

Caprichosos de San Telmo, con cerca de 140 participantes, desarrolla el carnaval como un proyecto cotidiano y comunitario. Mantiene la estructura tradicional de la murga y este año aborda los incendios en la Patagonia desde una mirada social. Actúa en La Boca y Villa Urquiza, con agenda en permanente actualización.

Los Amantes de La Boca Murga es una de las agrupaciones más numerosas, con más de 150 integrantes activos y una comunidad amplia que trabaja durante todo el año. Sus presentaciones implican gran despliegue de instrumentos, caravanas y fantasía escénica. Se los puede ver los fines de semana de febrero en la zona de Palos y Blanes.

Centro Murga Los Viciosos de Almagro, nacido en 1950, refleja la historia del carnaval porteño. Con raíces en los antiguos conventillos del barrio, promueve una celebración inclusiva donde el vestuario iguala y la participación es abierta. Su recorrido mantiene la idea del carnaval como fiesta popular y gratuita.

Centro Murga Los Chiflados de Boedo, con más de 25 años de trayectoria, reúne a integrantes de todas las edades, desde niños hasta bailarines experimentados. Su identidad está fuertemente vinculada al barrio y a la cultura local, con bombos, banderas y elementos tradicionales que acompañan cada presentación.

Los Pitucos, con 27 años de historia, defienden el carácter libre y barrial del carnaval. Organizan su propio corso en Villa del Parque con cercanía total entre público y artistas, sin estructuras jerárquicas. Este año suman una escenografía llamativa con elementos intervenidos que acompañan el espectáculo.

Los Descarrilados de Parque Avellaneda, activos desde los años noventa, representan el espíritu festivo del sur de la Ciudad. Ensayan en el parque que les da nombre y convocan a familias enteras con trajes coloridos y fuerte presencia del bombo con platillo.

Derrochando Alegría, con alrededor de 250 integrantes, se presenta como un espacio de integración sin requisitos de participación. Con funciones en distintos corsos porteños, desarrollan espectáculos que abordan la realidad cotidiana desde una mirada colectiva y organizada de manera horizontal.