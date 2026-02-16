Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecieron juntos en el Super Bowl y aumentaron los rumores de la nueva pareja Aumentan los rumores de relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton tras aparecer juntos en el Super Bowl de este domingo. + Seguir en







La mundialmente conocida modelo y empresaria Kim Kardashian, fue vista junto al reconocido piloto británico Lewis Hamilton presenciando el juego y el show de medio tiempo del Super Bowl en California.

Aquella aparición se da después de ser vistos en un exclusivo restaurante de París la semana pasada.

La mundialmente conocida modelo y empresaria Kim Kardashian, fue vista junto al reconocido piloto británico Lewis Hamilton presenciando el juego y el show de medio tiempo del Super Bowl en California, lo que acrecentó los rumores de un romance.

El medio estadounidense TMZ afirmó que ambos son oficialmente pareja, sin embargo, ninguno ha confirmado los rumores.

kim Cómo fue la aparición de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en el Super Bowl “La pareja confirmó su relación con una aparición pública, llegando juntos al Super Bowl LX y mostrándose muy cariñosos en las gradas”, escribió el medio. Aquella aparición se da después de ser vistos en un exclusivo restaurante de París la semana pasada.

kimmjm Según el medio, ambos habrían tenido una “escapada romántica” en un club en Reino Unido y luego tomaron un avión privado hasta París.

En el video compartido por el sitio, se ve como la socialité y modelo estadounidense sale de una camioneta para entrar a un hotel, siendo resguardada por un miembro de su seguridad, quien le cargaba su equipaje. En seguida, Lewis Hamilton sale del mismo vehículo que la empresaria. kimmmm

