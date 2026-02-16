La CGT, sobre la chance de un paro nacional: "Es posible que se tome una medida de acción directa"

16 de febrero de 2026 Inicio
Andrés Rodríguez, secretario general adjunto de UPCN y la confederación, habló en la previa a la reunión de esta tarde, donde quedaría definida la medida a concretarse cuando el proyecto se debata en Diputados. Aseguró que es "ideológicamente antisindical" y "deja mucho que desear frente a la quita de derechos".

La CGT llamaría a un paro nacional esta tarde. 

El Secretario Adjunto de la Confederación General del Trabajo (CGT), Andrés Rodríguez, adelantó este lunes que "es posible que se tome una medida de acción directa", en relación a la chance de un paro nacional contra la reforma laboral, que quedaría definido en la reunión de urgencia que está tarde llevarán a cabo los titulares gremiales.

Imagen de la última marcha contra la reforma laboral. 
Reforma laboral: distintos gremios convocan a movilizarse y la CGT evalúa un paro general

“La CGT planteó una serie de modificaciones, por supuesto que en la parte de financiación está incluido, pero también por qué se ponía el fin a la ultraactividad, por qué los convenios de empresa podía estar por encima de lo gremial, hubo un montón de planteos", recordó el Secretario General de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), en una entrevista con Urbana Play.

En relación al cónclave de esta tarde, Rodríguez lo calificó como "bastante urgente" y entiende que se podría concretar el llamado un paro nacional contra el gobierno de Javier Milei. Ante la consulta de por qué no se realizó una medida de fuerza cuando el proyecto ingresó al Senado, el representante gremial argumentó: "Se esperaba también que a partir del pase a Diputados se pudiera seguir generando una especie de espacio negociador".

La CGT se reunirá este lunes y definirá el llamado a un paro nacional.

"Lamentablemente la posición del Gobierno, por un problema de imagen política, es querer sacarlo cuanto antes. una ley tan importante, como supuestamente todos dicen, tendría que requerir mucho debate y muchísima lógica de todos los sectores involucrados para que realmente pueda tener consenso. Así como está no va a tener ninguno", lamentó el secretario adjunto.

Para Rodríguez, la reforma laboral es "ideológicamente antisindical" y "deja mucho que desear frente a la quita de derechos conquistados por los trabajadores a partir de muchos años de lucha.

“Vamos a unificar una posición y es probable que salga la medida de fuerza, claramente por el consenso absoluto de todos los integrantes de la CGT”, concluyó el secretario gremial acerca del encuentro de esta tarde.

Reunión clave de la CGT

El encuentro estaba previsto para más adelante, pero el ritmo que el oficialismo pretende imprimirle al proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, forzó a la central obrera a mover sus tiempos y concretar una reunión de urgencia esta tarde.

En el sindicalismo dan por descontado que el Gobierno buscará acelerar el dictamen en comisión y llevar la iniciativa al recinto en cuestión de días.

La discusión interna se da con dos posiciones marcadas. Por un lado, el sector dialoguista, que apuesta a seguir negociando modificaciones hasta último momento. Por el otro, el ala más dura, que presiona por una respuesta contundente en la calle y ve en el paro general de 24 horas la herramienta adecuada para marcar límites.

El detonante más reciente fue el artículo que recorta el salario durante las licencias por enfermedad. El texto aprobado en el Senado prevé reducir del 100% actual al 75% o incluso al 50% el pago, según el caso. La reacción sindical fue inmediata. En medio del revuelo, el Gobierno dio marcha atrás parcialmente y anticipó que impulsará cambios en Diputados para que los trabajadores con enfermedades de mayor gravedad continúen cobrando el total de sus haberes.

Ese gesto abrió una ventana de negociación, aunque no desactivó el malestar. En la CGT advierten que el debate excede ese punto y que el proyecto, en su conjunto, implica una modificación sustancial del esquema laboral vigente.

