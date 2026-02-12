Así es Palmar, el pueblo uruguayo que es perfecto para descansar y practicar la pesca deportiva Un entorno dominado por el agua y el silencio. Una alternativa ideal para una pausa sin apuros. Por + Seguir en







Un pequeño destino del interior uruguayo se destaca por su entorno tranquilo y su fuerte vínculo con el río Negro.

El gran embalse de la zona permite actividades náuticas y atrae a aficionados de la pesca deportiva durante todo el año.

La historia del lugar incluye la relocalización de un antiguo pueblo que hoy permanece bajo el agua.

Servicios turísticos accesibles y un ritmo sereno lo convierten en una opción ideal para viajes en familia o escapadas cortas. Palmar es uno de esos rincones de Uruguay que sorprenden por su calma y por la forma en que el paisaje marca el pulso de la vida cotidiana. Nacido a partir de una obra de infraestructura clave, el pueblo se transformó con el tiempo en un destino elegido para descansar y disfrutar de la naturaleza.

Ubicado sobre el río Negro, este destino ofrece una propuesta distinta a la de los balnearios tradicionales. Lejos del movimiento urbano, su atractivo principal está en el contacto con el agua, los amplios espacios abiertos y una oferta turística pensada para quienes buscan desconectarse.

Con el paso de los años, Palmar dejó atrás su origen ligado a la construcción de la represa y consolidó una identidad propia, apoyada en el turismo, la pesca deportiva y una atmósfera ideal para bajar el ritmo.

Palmar TripAdvisor Cómo es Palmar, la escapada uruguaya para pescar y relajarse El eje central de la experiencia en Palmar es su lago artificial, uno de los más extensos del país. Con una superficie cercana a las 30.000 hectáreas, el embalse se convirtió en un escenario ideal para actividades recreativas como paseos en lancha, navegación a vela y deportes acuáticos, además de ofrecer postales únicas al atardecer.

En torno al lago funciona el Centro Turístico Municipal, que concentra gran parte de los servicios para los visitantes. En este lugar se pueden encontrar opciones de alojamiento que van desde hotelería y bungalows hasta un camping completamente equipado. El predio también cuenta con piletas, espacios deportivos y propuestas gastronómicas, lo que hace más fácil la estadía de familias y grupos.

El palmar Intendencia Soriano La creación de la represa modificó de manera definitiva el paisaje y la historia local. El antiguo pueblo de Andresito debió ser trasladado y hoy permanece bajo el agua. En períodos de bajo nivel del lago, aún es posible divisar restos de las construcciones originales, un detalle que suma un componente singular al recorrido. En materia de pesca, Palmar ocupa un lugar destacado dentro del mapa uruguayo. El lago alberga especies como pejerrey, bagre y mojarra, mientras que en la zona ubicada aguas abajo de la represa se encuentra uno de los puntos más valorados para la pesca del dorado. Este sector, reconocido incluso fuera del país, requiere permisos especiales debido a la protección de la especie.