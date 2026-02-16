Está en Argentina, tiene nombre de un país de Europa y es un pueblo de río para pescar y acampar

Nueva Escocia sorprende con su encanto natural y su atmósfera de pueblo tranquilo a orillas del río Uruguay. Ubicada en el norte entrerriano, esta pequeña comuna tiene para ofrecer río, bosque y playa , brindando el entorno perfecto para quienes buscan una escapada de fin de semana o unas vacaciones en conexión con la naturaleza.

En una región importante del turismo dentro del litoral argentino y con acceso cercano a un importante cruce fronterizo camino hacia Uruguay, este destino cerca de la Ruta Nacional 14 en el Departamento de Concordia se presenta como alternativa para familias, parejas y viajeros solitarios que eligen lugares menos concurridos.

Las actividades acuáticas dominan la propuesta , con posibilidad de pescar dorados y bogas con mejores capturas desde embarcaciones, o disfrutar de paseos en lancha aprovechando las rampas disponibles. Las extensas playas con médanos permlten caminar, nadar y contemplar el paisaje que se fusiona con el bosque de galería, un refugio verde en las márgenes del agua.

Para quienes prefieren el descanso, la zona ofrece balnearios y áreas de camping organizadas. También se pueden recorrer miradores naturales con vistas panorámicas del río y del entorno ribereño, ideales para fotografiar y contemplar el atardecer.

La historia local también tiene su lugar destacado. La chimenea de la vieja fábrica de cerámicas recuerda el pasado productivo del pueblo que nació en 1888, cuando un inmigrante escocés instaló esta industria de la cual derivó el nombre de la localidad. Por otro lado, bajo las arboledas, el camping se llena de carpas y familias que comparten el espacio público en una excelente alternativa para vivir el verano.

Dónde queda Nueva Escocia

Nueva Escocia es una localidad y comuna del distrito Yeruá del departamento Concordia, en la provincia de Entre Ríos. Se encuentra sobre el río Uruguay y está muy próxima a Concordia, una de las ciudades más reconocidas de la provincia. Su ubicación en el norte entrerriano la ubica en una región clave del turismo dentro del litoral argentino, con acceso cercano a un importante cruce fronterizo hacia Uruguay.

Qué puedo hacer en Nueva Escocia

Las experiencias y atractivos disponibles en esta localidad entrerriana giran en torno al río y la naturaleza:

Disfrutar de las amplias playas de arena limpia y nivelada que se mantienen tranquilas durante todo el año, ideales para caminar, bañarse en el río Uruguay y tomar sol

Practicar distintos tipos de deportes en la arena de las playas de grandes dimensiones que constituyen los principales atractivos del pueblo

Realizar pesca deportiva de dorados y bogas, con mejores capturas desde embarcaciones gracias a las condiciones del río Uruguay

Disfrutar de paseos en lancha utilizando las rampas disponibles para bajar embarcaciones y navegar por el río Uruguay

Caminar por las playas con médanos contemplando el paisaje que se funde con el bosque de galería, refugio verde a orillas del agua

Recorrer miradores naturales con vistas panorámicas del río y del entorno ribereño, ideales para fotografiar y contemplar el atardecer

Conocer la chimenea de la antigua fábrica de cerámicas que perteneció al fundador del pueblo y que recuerda el pasado productivo de la localidad de hace más de un siglo

Visitar la antigua pulpería fundada en 1898 que mantiene su estilo intacto y conserva la tradición histórica del pueblo

Disfrutar de opciones gastronómicas sencillas como parrillas junto a los miradores que completan la experiencia rural.

NUEVA ESCOCIA- YOUTUBE

Cómo llegar a Nueva Escocia

Para acceder a Nueva Escocia se debe viajar por la Ruta Nacional 14 atravesando la provincia de Entre Ríos hasta el sur de la ciudad de Concordia. Desde ese lugar, una de las alternativas más recomendadas es tomar el "Acceso Puerto Yeruá" ubicado cerca de la intersección entre la Ruta 14 y la 16, para luego continuar por caminos rurales hasta el pueblo.

Otra opción sugerida consiste en tomar el desvío de la Ruta 14 que se encuentra cerca de Pedernal ingresando a Nueva Escocia por el sur del pueblo de manera más directa. La localidad se encuentra a 432 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en un recorrido que ofrece múltiples destinos interesantes para detenerse en el camino.