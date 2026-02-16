IR A
IR A

Qué actores de Stranger Things no estuvieron en la boda secreta de Maya Hawke en San Valentín

Tras el final de la serie, el casamiento de la actriz que interpretaba a Robin se convirtió en un reencuentro inesperado de casi todo el elenco. Los grandes ausentes.

Maya Hawke y Christian Lee Hutson en su boda.

Maya Hawke y Christian Lee Hutson en su boda.

Maya Hawke se casó de sorpresa con Christian Lee Hutson en Nueva York y su boda se convirtió en un inesperado reencuentro del elenco de Stranger Things tras el final de la serie. Tanto la ceremonia como la celebración no fueron anunciadas en ninguna red social y se desarrollaron solo con la familia y las amistades de la pareja.

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.
Te puede interesar:

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

En las fotos que se filtraron más tarde se ve a la actriz que interpreta a Robin en Stranger Things caminando por las calles de la ciudad con un vestido blanco de líneas limpias y elegantes, fiel a su estilo sobrio. Del brazo de su padre, se dirigió a la Iglesia de St. George para dar inicio a la ceremonia.

Embed - HELLO! Magazine | Maya Hawke & Christian Lee Hutson: just married and happily strolling through the streets of New York. For all the details and the full... | Instagram

Luego, los invitados se trasladaron al club privado The Players, en Gramercy Park, donde se realizó la celebración en un ambiente reservado, pero inevitablemente comentado por la gran cantidad de caras conocidas reunidas en un mismo lugar.

El reencuentro inesperado del elenco de Stranger Things

Entre los invitados estuvieron Sadie Sink (Max), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Natalia Dyer (Nancy), Joe Keery (Steve), Charlie Heaton (Jonathan) y Gaten Matarazzo (Dustin), demostrando que los lazos de amistad superaron el set de filmación.

Elenco Stranger Things boda Maya Hawke Nueva York 2
Gaten Matarazzo (Dustin), Natalia Dyer (Nancy), Sadie Sink (Max), Caleb McLaughlin (Lucas), Finn Wolfhard (Mike) y Joe Keery (Steve), de izquierda a derecha.

Gaten Matarazzo (Dustin), Natalia Dyer (Nancy), Sadie Sink (Max), Caleb McLaughlin (Lucas), Finn Wolfhard (Mike) y Joe Keery (Steve), de izquierda a derecha.

Los grandes ausentes fueron Millie Bobby Brown (Eleven), protagonista de la serie, y Noah Schnapp (Will), también con un papel central en la trama y padrino de la hija de Brown. Tampoco estuvieron presentes Winona Ryder (Joyce Byers, mamá de Will) ni David Harbour (Jim Hopper, papá adoptivo de Eleven), los actores que iniciaron las filmaciones ya como adultos.

Cómo se enamoraron Maya Hawke y Christian Lee Hutson

La hija de Uma Thurman e Ethan Hawke comenzó su historia de amor con el cantante y compositor hace tres años a partir de su gusto compartido por la música. Antes de ser pareja, compartieron proyectos y escenario, una dinámica creativa que terminó por consolidar el vínculo personal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

Érica Rivas como María Elena Fuseneco y Florencia Peña como Moni Argento.

Afirman que Florencia Peña y Érica Rivas protagonizarán un spin off de Casados con hijos

Hace 12 minutos
play
Los robots pertenecen a la empresa china Unitree Robotics, líder en desarrollo y producción robótica.

Escalofriante show de robots guiados por IA en la víspera del Año Nuevo Lunar en China

Hace 20 minutos
Eugenia Carril tenía 18 años.

El hombre acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata seguirá detenido

Hace 55 minutos
Fue vista por última vez en la calle 216 entre 517 y 518, en Abasto en la noche del 24 de diciembre. 

"Yanina ya no va a volver": identificaron los restos de la mujer desaparecida en Nochebuena en Abasto

Hace 56 minutos
El exvolante creativo se retiró en octubre del 2023 tras una serie de lesiones.

La increíble revelación de una exestrella del Real Madrid y Chelsea: "Me siento más taxista que futbolista"

Hace 1 hora