Qué actores de Stranger Things no estuvieron en la boda secreta de Maya Hawke en San Valentín Tras el final de la serie, el casamiento de la actriz que interpretaba a Robin se convirtió en un reencuentro inesperado de casi todo el elenco. Los grandes ausentes.







Maya Hawke y Christian Lee Hutson en su boda.

Maya Hawke se casó de sorpresa con Christian Lee Hutson en Nueva York y su boda se convirtió en un inesperado reencuentro del elenco de Stranger Things tras el final de la serie. Tanto la ceremonia como la celebración no fueron anunciadas en ninguna red social y se desarrollaron solo con la familia y las amistades de la pareja.

En las fotos que se filtraron más tarde se ve a la actriz que interpreta a Robin en Stranger Things caminando por las calles de la ciudad con un vestido blanco de líneas limpias y elegantes, fiel a su estilo sobrio. Del brazo de su padre, se dirigió a la Iglesia de St. George para dar inicio a la ceremonia.

Embed - HELLO! Magazine | Maya Hawke & Christian Lee Hutson: just married and happily strolling through the streets of New York. For all the details and the full... | Instagram Luego, los invitados se trasladaron al club privado The Players, en Gramercy Park, donde se realizó la celebración en un ambiente reservado, pero inevitablemente comentado por la gran cantidad de caras conocidas reunidas en un mismo lugar.

El reencuentro inesperado del elenco de Stranger Things Entre los invitados estuvieron Sadie Sink (Max), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Natalia Dyer (Nancy), Joe Keery (Steve), Charlie Heaton (Jonathan) y Gaten Matarazzo (Dustin), demostrando que los lazos de amistad superaron el set de filmación.

Elenco Stranger Things boda Maya Hawke Nueva York 2 Gaten Matarazzo (Dustin), Natalia Dyer (Nancy), Sadie Sink (Max), Caleb McLaughlin (Lucas), Finn Wolfhard (Mike) y Joe Keery (Steve), de izquierda a derecha. Los grandes ausentes fueron Millie Bobby Brown (Eleven), protagonista de la serie, y Noah Schnapp (Will), también con un papel central en la trama y padrino de la hija de Brown. Tampoco estuvieron presentes Winona Ryder (Joyce Byers, mamá de Will) ni David Harbour (Jim Hopper, papá adoptivo de Eleven), los actores que iniciaron las filmaciones ya como adultos.

Cómo se enamoraron Maya Hawke y Christian Lee Hutson La hija de Uma Thurman e Ethan Hawke comenzó su historia de amor con el cantante y compositor hace tres años a partir de su gusto compartido por la música. Antes de ser pareja, compartieron proyectos y escenario, una dinámica creativa que terminó por consolidar el vínculo personal.