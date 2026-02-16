IR A
IR A

Murió Robert Duvall, actor de El Padrino y leyenda de Hollywood

La noticia fue confirmada este lunes por su esposa Luciana Pedraza a través de un comunicado. "Falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, escribió.

El actor estadounidense Robert Duvall, estrella de Hollywood y reconocido por sus trabajos en El Padrino y Apocalypse Now, falleció a sus 95 años en su residencia de Middleburg, Virginia. La noticia fue confirmada este lunes por su esposa Luciana Pedraza a través de las redes sociales.

Robert Duvall y el tango, una de sus pasiones.
Robert Duvall y el tango: el amor por una de sus grandes pasiones y su fuerte vínculo con Argentina

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, publicó la actriz y directora argentina, previo a señalar que "para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”-

Luego continuó al señalar: "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar la corte".

Robert Duvall ten&iacute;a 95 a&ntilde;os.&nbsp;

Robert Duvall tenía 95 años.

"En cada uno de sus numerosos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", completó su esposa en un comunicado.

Su última película estrenada fue Los crímenes de la academia, lanzada a finales de 2022 en cines y en enero de 2023 en la plataforma de Netflix. Se trataba de un thriller gótico protagonizado por Christian Bale, donde Duvall interpretaba a Jean-Pepe, un experto en lo oculto que ayuda al detective Landor en su investigación.

Las grandes participaciones de Robert Duvall en cine

  • El Padrino I y II (1972, 1974): interpretó al icónico Tom Hagen, el abogado y "consigliere" de la familia Corleone, papel que lo llevó a la fama mundial.
  • Gracias a la vida (Tender Mercies) (1983): con este film ganó el Oscar al Mejor Actor interpretando a Mac Sledge, un cantante de música country acabado que busca redención.
  • Apocalipsis ahora (1979): su papel como el Coronel Kilgore le dejó al cine una de las frases más famosas: "Amo el olor del napalm por la mañana". Fue nominado al Oscar.
  • El apóstol (1997): no solo la protagonizó (nominado al Oscar), sino que también la escribió y dirigió, mostrando su talento multifacético.

