Robert Duvall y el tango: el amor por una de sus grandes pasiones y su fuerte vínculo con Argentina

El histórico actor y director de cine estadounidense, quien murió en su residencia de Virginia, expuso su cariño hacia la cultura y las costumbres del país en varias ocasiones. Su pareja, Luciana Pedraza, es argentina y lo acompañó durante los últimos 30 años.

El reconocido actor estadounidense Robert Duvall, quien falleció a sus 95 años en su residencia de Virginia, mantuvo un vínculo estrecho con el tango , una de sus grandes pasiones que incluso lo llevó a haber dirigido y actuado en la película argentina-estadounidense Assassination Tango, estrenada en 2002.

Duvall viajó al menos 40 veces a la Argentina y en cada visita expuso su amor por la cultura y las costumbres argentinas. Además, su última esposa, Luciana Pedraza , es salteña y le inculcó tradiciones del país, donde se lo recuerda principalmente por sus actuaciones en El Padrino y Apocalypse Now, dos de las ficciones más icónicas de la historia cinematográfica.

"Me encanta volver a esta ciudad, ya que es un lugar muy especial en el que encontré las raíces del tango y a Luciana, la mujer que me cambió la vida. Ella me introdujo en la autenticidad de una Argentina que sólo conocía por referencias y por lecturas" , había reconocido el histórico artista de Hollywood, según consignó La Nación en 2003. Su esposa confirmó su deceso y lo definió como "uno de los mejores actores de nuestro tiempo".

En tal sentido, se había referido a Assanitation Tango y remarcó el rol del tango: "Esta no es una película política, ya que no pretendí juzgar sucesos ni actitudes que tengan que ver con la historia argentina reciente. Simplemente, 'Assassination Tango' es una trama imaginaria en la que el tango es el principal protagonista".

También recordó el origen de su pasión por el género musical, que es un ícono de Argentina. "Hace 15 años, cuando vi en los Estados Unidos el espectáculo Tango Argentino, en ese momento quise descubrir todos los secretos de ese baile sensual y profundo que, sin duda, pinta de manera única a los habitantes de este país" , expresó Duvall.

La muerte de Robert Duvall a sus 95 años

El fallecimiento del célebre artista fue confirmado este lunes por su esposa Luciana Pedraza a través de las redes sociales. “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, publicó la actriz y directora argentina, previo a señalar que "para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo".

Luego continuó al señalar: "Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar la corte".

"En cada uno de sus numerosos papeles, Bob se entregó por completo a sus personajes y a la auténtica esencia humana que representaban. Al hacerlo, nos deja algo duradero e inolvidable. Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", completó su esposa en un comunicado.

Su última película estrenada fue Los crímenes de la academia, lanzada a finales de 2022 en cines y en enero de 2023 en la plataforma de Netflix. Se trataba de un thriller gótico protagonizado por Christian Bale, donde Duvall interpretaba a Jean-Pepe, un experto en lo oculto que ayuda al detective Landor en su investigación.

Las grandes participaciones de Robert Duvall en cine