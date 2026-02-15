15 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el destino súper tranquilo para jubilados que tiene dos balnearios preciosos

Ubicado en el corazón de Punilla, este destino cordobés combina balnearios relajantes, arquitectura histórica y senderos de baja dificultad, consolidándose como el refugio ideal para los adultos mayores.

Por
Se ubica a 75 kilómetros de la ciudad de Córdoba. 

Se ubica a 75 kilómetros de la ciudad de Córdoba. 

Municipalidad Valle Hermoso
  • Valle Hermoso se sitúa en el Valle de Punilla, a 75 kilómetros de Córdoba Capital.
  • Los balnearios La Isla y Villa Yacoana son los ejes principales de descanso y recreación.
  • El Castillo Hotel y la Capilla de San Antonio son los grandes íconos históricos del pueblo.
  • Es recomendable hacer las caminatas hacia el Cerro de la Cruz y la Reserva Natural Vaquerías.

La provincia de Córdoba se mantiene como uno de los polos turísticos más importantes de la Argentina, ofreciendo una diversidad de paisajes que van desde los valles más concurridos hasta rincones de absoluta paz. Entre sus sierras se encuentran destinos perfectos para los viajeros buscan escapar de las grandes ciudades.

Distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración.
Te puede interesar:

Qué barrios y murgas se pueden aprovechar en los feriados de Carnaval en Buenos Aires

Dentro del Valle de Punilla, emerge Valle Hermoso, una localidad que hace honor a su nombre y se presenta como el destino ideal para los jubilados. Este pueblo ofrece una atmósfera de serenidad única, con calles arboladas y senderos naturales para disfrutar el verano a un ritmo pausado.

El entorno de esta localidad cordobesa está marcado por la presencia de dos balnearios que son el corazón de la localidad durante febrero. Su propuesta combina confort y naturaleza.

Dónde queda Valle Hermoso

valle hermoso - Córdoba (3)

Valle Hermoso se encuentra ubicado en el centro-norte de la provincia de Córdoba, en el corazón del Valle de Punilla. Está situado sobre la emblemática Ruta Nacional 38, apenas a 75 kilómetros de la capital cordobesa.

Se ubica estratégicamente entre las localidades de La Falda y Casa Grande, formando parte de un cordón serrano donde las montañas se vuelven amigables y accesibles, creando un microclima ideal para el descanso.

Qué puedo hacer en Valle Hermoso

La actividad principal en esta localidad gira en torno a sus espejos de agua. El Balneario Municipal La Isla y el Balneario de Villa Yacoana son los puntos de encuentro por excelencia. Cuentan con espacios con asadores, mesas y una infraestructura pensada para que los adultos mayores puedan pasar el día con total comodidad.

valle hermoso - Córdoba (2)

En cuanto a los puntos turísticos, el Castillo Hotel es una parada obligatoria. Se trata de una imponente construcción de principios del siglo XX que funciona como un ícono arquitectónico del lugar y que hoy está reconvertido en un espacio de servicios hoteleros con una estética de época fascinante. También se puede visitar la Capilla de San Antonio, una edificación sencilla y colmada de historia que refleja la identidad espiritual y fundacional del pueblo.

Para quienes buscan algo más de movimiento, Valle Hermoso ofrece caminatas de baja dificultad hacia el Cerro de la Cruz, desde donde se obtiene una vista panorámica espectacular del valle. También se puede caminar por la Reserva Natural Vaquerías, un espacio protegido con senderos de baja dificultad para recorrer el bosque chaqueño serrano y observar su flora y fauna.

Cómo llegar a Valle Hermoso

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el viaje demanda aproximadamente 8 horas. Se debe tomar la Autopista Nacional 9 (Panamericana) hasta la ciudad de Córdoba y, desde allí, tomar la Variante Costa Azul o el Camino del Cuadrado.

Existen numerosas empresas de micros de larga distancia que parten desde Retiro con destino directo a la terminal de Valle Hermoso o con parada en La Falda. Asimismo, una opción muy pintoresca y económica es utilizar el Tren de las Sierras, que conecta la ciudad de Córdoba con el Valle de Punilla.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Vacaciones familiares en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino conocido como "la ciudad de los niños"

Si vas a visitar las playas de Uruguay, la inteligencia artificial reveló las 7 más destacadas

Si vas a visitar las playas de Uruguay, la inteligencia artificial reveló las 7 más destacadas: donde están

Es un paraje para conectar con la naturaleza y disfrutar del río. 

Vacaciones en Córdoba 2026: el destino poco conocido para hacer caminatas, paseos en bici, senderismo y disfrutar del río

La Chiquita, playa virgen con menos de 10 habitantes.

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el pueblito que casi ni tiene habitantes para disfrutar del mar en soledad

Su valor patrimonial y su reconocimiento oficial lo ubican como un punto de interés para descubrir otra faceta del pasado porteño.

Cuál es la visita guiada a un cementerio destacado de Buenos Aires: no es el Recoleta

Las escapadas a destinos en Uruguay para descansar

Esta escapada de Uruguay combina pesca con tranquilidad en un destino cercano a la Argentina

Rating Cero

La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.
play

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

Valverde y Mina Bonino confirmaron que tendrán un nuevo hijo, a meses del Mundial

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

La reconocida Elizabeth Olsen había participado de un casting antes de entrar a la franquicia Marvel

Cuál es el gran papel al que había audicionado Elizabeth Olsen antes de ser estrella de Marvel

Bad Bunny tocará su último show este domingo en River

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral

últimas noticias

Miles de multas de tránsito fueron anuladas por decisión del Ministerio de Transporte.

Esta es la multa de tránsito relacionada a la patente que puede alcanzar los $700.000

Hace 6 minutos
Vacaciones familiares en la Costa Atlántica. 

Vacaciones en la Costa Atlántica 2026: el destino conocido como "la ciudad de los niños"

Hace 9 minutos
Distintos espacios urbanos se convierten en puntos de encuentro donde la música, la creatividad y la organización marcan el pulso de esta celebración.

Qué barrios y murgas se pueden aprovechar en los feriados de Carnaval en Buenos Aires

Hace 9 minutos
play
La producción, funciona como secuela de Yoh! Christmas.

¡Uf! ¿Solo amigos? es la comedia romántica que llegó a Netflix y ya está en las tendencias de lo más visto: de qué se trata

Hace 10 minutos
Cande Tinelli confirmó su relación con 

A un año de su divorcio, una importante influencer confirmó su noviazgo el Día de los Enamorados

Hace 12 minutos