Turismo en Argentina: el destino súper tranquilo para jubilados que tiene dos balnearios preciosos

Ubicado en el corazón de Punilla, este destino cordobés combina balnearios relajantes, arquitectura histórica y senderos de baja dificultad, consolidándose como el refugio ideal para los adultos mayores.

La provincia de Córdoba se mantiene como uno de los polos turísticos más importantes de la Argentina, ofreciendo una diversidad de paisajes que van desde los valles más concurridos hasta rincones de absoluta paz. Entre sus sierras se encuentran destinos perfectos para los viajeros buscan escapar de las grandes ciudades.

Dentro del Valle de Punilla, emerge Valle Hermoso , una localidad que hace honor a su nombre y se presenta como el destino ideal para los jubilados . Este pueblo ofrece una atmósfera de serenidad única, con calles arboladas y senderos naturales para disfrutar el verano a un ritmo pausado.

El entorno de esta localidad cordobesa está marcado por la presencia de dos balnearios que son el corazón de la localidad durante febrero. Su propuesta combina confort y naturaleza.

Valle Hermoso se encuentra ubicado en el centro-norte de la provincia de Córdoba , en el corazón del Valle de Punilla . Está situado sobre la emblemática Ruta Nacional 38 , apenas a 75 kilómetros de la capital cordobesa.

Se ubica estratégicamente entre las localidades de La Falda y Casa Grande , formando parte de un cordón serrano donde las montañas se vuelven amigables y accesibles, creando un microclima ideal para el descanso.

Qué puedo hacer en Valle Hermoso

La actividad principal en esta localidad gira en torno a sus espejos de agua. El Balneario Municipal La Isla y el Balneario de Villa Yacoana son los puntos de encuentro por excelencia. Cuentan con espacios con asadores, mesas y una infraestructura pensada para que los adultos mayores puedan pasar el día con total comodidad.

valle hermoso - Córdoba (2) Turismo Córdoba

En cuanto a los puntos turísticos, el Castillo Hotel es una parada obligatoria. Se trata de una imponente construcción de principios del siglo XX que funciona como un ícono arquitectónico del lugar y que hoy está reconvertido en un espacio de servicios hoteleros con una estética de época fascinante. También se puede visitar la Capilla de San Antonio, una edificación sencilla y colmada de historia que refleja la identidad espiritual y fundacional del pueblo.

Para quienes buscan algo más de movimiento, Valle Hermoso ofrece caminatas de baja dificultad hacia el Cerro de la Cruz, desde donde se obtiene una vista panorámica espectacular del valle. También se puede caminar por la Reserva Natural Vaquerías, un espacio protegido con senderos de baja dificultad para recorrer el bosque chaqueño serrano y observar su flora y fauna.

Cómo llegar a Valle Hermoso

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el viaje demanda aproximadamente 8 horas. Se debe tomar la Autopista Nacional 9 (Panamericana) hasta la ciudad de Córdoba y, desde allí, tomar la Variante Costa Azul o el Camino del Cuadrado.

Existen numerosas empresas de micros de larga distancia que parten desde Retiro con destino directo a la terminal de Valle Hermoso o con parada en La Falda. Asimismo, una opción muy pintoresca y económica es utilizar el Tren de las Sierras, que conecta la ciudad de Córdoba con el Valle de Punilla.