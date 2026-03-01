1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Conocé Salta 2026: la basílica que tiene su torre campanil de 54 metros, la más alta de Sudamérica

El tempo católico ocupa uno de los lugares más importantes de la capital norteña. En su terreno se fundó el Convento San Francisco, de los frailes franciscanos.

Por
La Basílica Menor y Convento San Francisco para conocer en Salta Capital 

La Basílica Menor y Convento San Francisco para conocer en Salta Capital 

Argentina.gob.ar

  • La Basílica Menor y Convento San Francisco está ubicada a metros de la plaza principal de la capital de Salta.

  • El templo actual de la Basílica fue construido en el siglo XVIII por fray Vicente Muñoz y posteriormente embellecido por Luis Giorgi.

  • Su torre campanario de 54 metros alberga la histórica "Campana de la Patria", fundida por Manuel Belgrano con armas de la Batalla de Salta de 1813.

  • El complejo pertenece a la Orden de Frailes Menores, tiene orígenes que se remontan a 1582 y fue declarado Monumento Histórico Nacional.

En pleno centro de la ciudad de Salta Capital, y a pocos metros de la plaza principal, se levanta uno de los íconos imperdibles de visitar si estás en el norte argentino: la Basílica Menor y Convento San Francisco. Con su inconfundible fachada y su impronta tipo italiana, el templo es una postal obligada para cualquier visitante que quiere conocer los principales atractivos de los pueblos.

Este pueblo uruguayo es el mejor para visitar desde Argentina.
Te puede interesar:

Este pueblo de Uruguay está a solo 2 horas de Buenos Aires y es perfecto para relajarse: cómo llegar

La actual Basílica Menor y Convento San Francisco data del siglo XVIII. Fue diseñada por fray Vicente Muñoz y luego retocada por el arquitecto Luis Giorgi. Su imponente torre campanario, de 54 metros de altura, es considerada la más alta de Sudamérica. Allí mismo se encuentra la emblemática "Campana de la Patria", mandada a fundir por Manuel Belgrano con armas utilizadas en la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813.

El complejo de la basílica pertenece a la Orden de Frailes Menores, fundada en 1209 por San Francisco de Asís. La historia del lugar se remonta a 1582, cuando Hernando de Lerma, el fundador de Salta, destinó el espacio para emplazar la iglesia y el convento. El 14 de julio de 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Basilica Menor y Convento San Francisco, Salta (3)
Salta

Salta

Dónde queda la Basílica Menor y Convento San Francisco

La basílica está ubicada en Córdoba 15, en pleno centro histórico de la capital salteña. La construcción es conocida por su icónica fachada color terracota y torre de 54 metros. Esta se encuentra en el corazón de la ciudad de Salta. Específicamente, está ubicada en la calle Córdoba 15, a solo una cuadra de la plaza principal, la Plaza 9 de Julio. Su localización estratégica permite combinar la visita a la capital con otros atractivos cercanos, como restaurantes de comidas regionales y paseos peatonales.

Qué puedo hacer en la Basílica Menor y Convento San Francisco

Además de recorrer el templo y admirar su arquitectura, el visitante puede conocer el Museo San Francisco, donde se resguardan valiosas obras de arte y piezas históricas de la orden franciscana.

Uno de los grandes atractivos es el espectáculo audiovisual de mapping 3D "Luces de paz y bien", que repasa la historia de la orden de frailes con tecnología de última generación.

El acceso al Museo es sin costo, de Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hs. Reservas: 3875124311. El Mapping 3D "Luces de Paz y Bien" tiene costo. Reserva al Whatsapp 3875124311 o por mail a [email protected].

Para quienes se quedan con ganas de continuar conociendo su tradición, el espacio ofrece un recorrido guiado nocturno por los sectores más antiguos del convento, una experiencia distinta para descubrir el patrimonio desde otra perspectiva.

Basilica Menor y Convento San Francisco, Salta (2)
basílica de Salta

basílica de Salta

Cómo llegar a la Basílica Menor y Convento San Francisco

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más rápida de llegar a la Basílica Menor y Convento San Franciso, en Salta, es volar desde Aeroparque o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en un trayecto de aproximadamente dos horas. Desde allí, el centro está a unos 20 minutos en auto o colectivo.

En micro, existen opciones de empresas como Flecha Bus, que parten desde Retiro, y el viaje dura cerca de 22 horas. En auto, por su parte, se puede acceder por la Ruta Nacional 9 o la 34, en un recorrido también largo, que supera las 15 horas.

Basilica Menor y Convento San Francisco, Salta (1)
convento san francisco, salta

convento san francisco, salta

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Balneario con aguas cálidas y actividades para hacer en familia. 

Turismo en Argentina: el balneario con aguas cálidas y transparentes para ir en el finde largo de marzo 2026

Turismo en pueblos cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires que te "transporta" a Nueva Zelanda

Las 8 mejores milongas en CABA para disfrutar del tango porteño

Estas son las milongas porteñas que se destacan en Buenos Aires: cómo llegar

¿Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene una tranquilidad única para hacer una escapada de fin de semana?

Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene una tranquilidad única para hacer una escapada de fin de semana

San Carlos, viñedos y tradición en el norte argentino.

Turismo en Argentina: el pueblito del norte con buenos viñedos y bodegas para los amantes del vino y la comida regional

El parque nacional menos conocido del país, que vale la pena visitar 

Conocé Salta en 2026: el parque nacional hermoso que no todos visitaron

Rating Cero

Desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios.

La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano

Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías.

Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.
play

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.
play

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
play

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

últimas noticias

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Hace 12 minutos
Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Hace 15 minutos
Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Hace 22 minutos
El caso que conmocionó a todos por lo impactante de la situación

Una tos lo hizo ir al médico y el diagnóstico lo cambió todo: cuál es la increíble historia

Hace 26 minutos
Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.

"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en la previa de la apertura de las sesiones

Hace 30 minutos