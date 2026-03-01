Conocé Salta 2026: la basílica que tiene su torre campanil de 54 metros, la más alta de Sudamérica

El tempo católico ocupa uno de los lugares más importantes de la capital norteña. En su terreno se fundó el Convento San Francisco, de los frailes franciscanos.

En pleno centro de la ciudad de Salta Capital, y a pocos metros de la plaza principal, se levanta uno de los íconos imperdibles de visitar si estás en el norte argentino: la Basílica Menor y Convento San Francisco . Con su inconfundible fachada y su impronta tipo italiana, el templo es una postal obligada para cualquier visitante que quiere conocer los principales atractivos de los pueblos.

El complejo pertenece a la Orden de Frailes Menores, tiene orígenes que se remontan a 1582 y fue declarado Monumento Histórico Nacional.

Su torre campanario de 54 metros alberga la histórica "Campana de la Patria", fundida por Manuel Belgrano con armas de la Batalla de Salta de 1813.

El templo actual de la Basílica fue construido en el siglo XVIII por fray Vicente Muñoz y posteriormente embellecido por Luis Giorgi.

La Basílica Menor y Convento San Francisco está ubicada a metros de la plaza principal de la capital de Salta.

Este pueblo de Uruguay está a solo 2 horas de Buenos Aires y es perfecto para relajarse: cómo llegar

La actual Basílica Menor y Convento San Francisco data del siglo XVIII . Fue diseñada por fray Vicente Muñoz y luego retocada por el arquitecto Luis Giorgi. Su imponente torre campanario, de 54 metros de altura, es considerada la más alta de Sudamérica. Allí mismo se encuentra la emblemática "Campana de la Patria", mandada a fundir por Manuel Belgrano con armas utilizadas en la Batalla de Salta, el 20 de febrero de 1813.

El complejo de la basílica pertenece a la Orden de Frailes Menores, fundada en 1209 por San Francisco de Asís. La historia del lugar se remonta a 1582, cuando Hernando de Lerma, el fundador de Salta, destinó el espacio para emplazar la iglesia y el convento. El 14 de julio de 1941 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

La basílica está ubicada en Córdoba 15, en pleno centro histórico de la capital salteña . La construcción es conocida por su icónica fachada color terracota y torre de 54 metros. Esta se encuentra en el corazón de la ciudad de Salta. Específicamente, está ubicada en la calle Córdoba 15 , a solo una cuadra de la plaza principal, la Plaza 9 de Julio. Su localización estratégica permite combinar la visita a la capital con otros atractivos cercanos, como restaurantes de comidas regionales y paseos peatonales.

Además de recorrer el templo y admirar su arquitectura, el visitante puede conocer el Museo San Francisco , donde se resguardan valiosas obras de arte y piezas históricas de la orden franciscana.

Uno de los grandes atractivos es el espectáculo audiovisual de mapping 3D "Luces de paz y bien", que repasa la historia de la orden de frailes con tecnología de última generación.

El acceso al Museo es sin costo, de Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hs. Reservas: 3875124311. El Mapping 3D "Luces de Paz y Bien" tiene costo. Reserva al Whatsapp 3875124311 o por mail a [email protected].

Para quienes se quedan con ganas de continuar conociendo su tradición, el espacio ofrece un recorrido guiado nocturno por los sectores más antiguos del convento, una experiencia distinta para descubrir el patrimonio desde otra perspectiva.

Basilica Menor y Convento San Francisco, Salta (2) basílica de Salta Argentina.gob.ar

Cómo llegar a la Basílica Menor y Convento San Francisco

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más rápida de llegar a la Basílica Menor y Convento San Franciso, en Salta, es volar desde Aeroparque o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en un trayecto de aproximadamente dos horas. Desde allí, el centro está a unos 20 minutos en auto o colectivo.

En micro, existen opciones de empresas como Flecha Bus, que parten desde Retiro, y el viaje dura cerca de 22 horas. En auto, por su parte, se puede acceder por la Ruta Nacional 9 o la 34, en un recorrido también largo, que supera las 15 horas.