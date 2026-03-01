Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei El Presidente hablará desde las 21 ante la Asamblea Legislativa. Habrá vallados, restricciones al tránsito y accesos delimitados en el perímetro del Palacio Legislativo por el despliegue policial. Por + Seguir en







Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

El presidente Javier Milei dará inicio este domingo al período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso ante la Asamblea Legislativa, en una ceremonia prevista para las 21 que reunirá a diputados, senadores y autoridades de los tres poderes del Estado, además de representantes provinciales.

En la antesala del acto, el Gobierno definió un amplio dispositivo de seguridad que implicará cortes de tránsito y controles en los accesos al Palacio Legislativo. El operativo incluirá vallados en distintos puntos del perímetro y desvíos vehiculares en avenidas clave de la zona.

Según se informó, los ingresos habilitados serán por las intersecciones de Riobamba y Bartolomé Mitre, y de Sarandí e Hipólito Yrigoyen. Esos accesos estarán destinados tanto al ingreso peatonal como al arribo de los vehículos que transporten a funcionarios y dirigentes convocados a la ceremonia.

En paralelo, habrá restricciones en arterias centrales del área, entre ellas los cruces de Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen. La presencia policial buscará garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del acto institucional.

La convocatoria a la Asamblea Legislativa fue formalizada mediante el Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial. De acuerdo con fuentes oficiales, la exposición del mandatario se extendería alrededor de 30 minutos.

El mensaje estará enfocado en las reformas que el Poder Ejecutivo pretende impulsar este año, con iniciativas orientadas a cambios en materia fiscal, educativa y política. Entre los proyectos que podrían ser mencionados figuran propuestas vinculadas a la estabilidad macroeconómica, el sistema electoral y la eventual eliminación de las PASO. La ceremonia será transmitida por cadena nacional y marcará el comienzo formal del calendario legislativo 2026, en el que el Gobierno buscará avanzar con su paquete de reformas en el Congreso.