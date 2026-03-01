1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

El Presidente hablará desde las 21 ante la Asamblea Legislativa. Habrá vallados, restricciones al tránsito y accesos delimitados en el perímetro del Palacio Legislativo por el despliegue policial.

Por
Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Télam

El presidente Javier Milei dará inicio este domingo al período de sesiones ordinarias del Congreso con un discurso ante la Asamblea Legislativa, en una ceremonia prevista para las 21 que reunirá a diputados, senadores y autoridades de los tres poderes del Estado, además de representantes provinciales.

Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.
Te puede interesar:

"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en la previa de la apertura de las sesiones

En la antesala del acto, el Gobierno definió un amplio dispositivo de seguridad que implicará cortes de tránsito y controles en los accesos al Palacio Legislativo. El operativo incluirá vallados en distintos puntos del perímetro y desvíos vehiculares en avenidas clave de la zona.

Según se informó, los ingresos habilitados serán por las intersecciones de Riobamba y Bartolomé Mitre, y de Sarandí e Hipólito Yrigoyen. Esos accesos estarán destinados tanto al ingreso peatonal como al arribo de los vehículos que transporten a funcionarios y dirigentes convocados a la ceremonia.

En paralelo, habrá restricciones en arterias centrales del área, entre ellas los cruces de Entre Ríos y Alsina, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Ayacucho, y Combate de los Pozos e Hipólito Yrigoyen. La presencia policial buscará garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del acto institucional.

La convocatoria a la Asamblea Legislativa fue formalizada mediante el Decreto 107/2026, publicado en el Boletín Oficial. De acuerdo con fuentes oficiales, la exposición del mandatario se extendería alrededor de 30 minutos.

El mensaje estará enfocado en las reformas que el Poder Ejecutivo pretende impulsar este año, con iniciativas orientadas a cambios en materia fiscal, educativa y política. Entre los proyectos que podrían ser mencionados figuran propuestas vinculadas a la estabilidad macroeconómica, el sistema electoral y la eventual eliminación de las PASO.

La ceremonia será transmitida por cadena nacional y marcará el comienzo formal del calendario legislativo 2026, en el que el Gobierno buscará avanzar con su paquete de reformas en el Congreso.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei inaugura el período de sesiones ordinarias con un Congreso más alineado a su Gobierno

Milei ultimó los detalles del discurso y se prepara para abrir las sesiones ordinarias del Congreso

Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.
play

"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya

El Grupo de los 6 junto al presidente Javier Milei.

El Grupo de los 6 celebró la reforma laboral: "El diálogo entre trabajadores y empleadores será fundamental"

play

El Gobierno elevó a alto el nivel de seguridad tras la escalada de tensión en Medio Oriente

El presidente Javier Milei brindará un discurso en el Congreso.

Cómo ver en vivo la apertura de sesiones de Milei en el Congreso

Los referentes de La Libertad Avanza festejaron la sanción de la reforma laboral.

El oficialismo destacó la "histórica" aprobación de la reforma laboral

Rating Cero

Desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios.

La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano

Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías.

Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.
play

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.
play

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
play

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

últimas noticias

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Hace 11 minutos
Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Hace 14 minutos
Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Hace 21 minutos
El caso que conmocionó a todos por lo impactante de la situación

Una tos lo hizo ir al médico y el diagnóstico lo cambió todo: cuál es la increíble historia

Hace 25 minutos
Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.

"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en la previa de la apertura de las sesiones

Hace 29 minutos