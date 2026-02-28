Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene una tranquilidad única para hacer una escapada de fin de semana Cerca de Buenos Aires, paisaje único y tranquilidad: descubrí el rincón uruguayo que invita a desconectar y disfrutar de cada momento. Por + Seguir en







¿Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene una tranquilidad única para hacer una escapada de fin de semana?

Un pueblo pintoresco donde se respira calma y serenidad.

Paisajes naturales que combinan ríos, viñedos y bosques.

Actividades al aire libre para todos los gustos.

Rincones históricos y culturales para explorar sin prisa. ¿Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene una tranquilidad única para hacer una escapada de fin de semana? Se trata de un pintoresco lugar a solo dos horas de Buenos Aires, perfecto para relajarse, disfrutar de viñedos y conectar con la naturaleza.

Si estás buscando una localidad serena uruguaya para desconectar del bullicio, es la opción ideal. Este encantador destino combina historia, naturaleza y cultura vitivinícola en un entorno sereno que lo hace perfecto para jubilados y turistas que buscan calma.

Rodeado de viñedos, bosques y el río Uruguay, este contexto sanador ofrece paisajes que invitan a relajarse y disfrutar de cada momento. Además, fue escenario de eventos destacados, como el casamiento de Carlos Tévez, y de la película Dos hermanos, protagonizada por Antonio Gasalla, lo que le agrega un toque de glamour y cultura.

Carmelo Uruguay Cuál es el pueblo de Uruguay ideal para relajarse en una escapada Se trata de Carmelo, un lugar de tranquilidad y descanso, y también un centro de gastronomía y cultura vitivinícola, que combina experiencias relajantes con actividades culturales y naturales. Es el lugar perfecto para quienes buscan escapadas cortas desde Buenos Aires sin sacrificar comodidad ni belleza natural. Se pueden realizar las siguientes actividades:

Recorrer viñedos y bodegas: degustá vinos Tannat en bodegas boutique y conocé el proceso de producción de esta cepa uruguaya.

Disfrutar de la costa y playas: pequeñas playas junto al río Uruguay ideales para caminatas, picnics o momentos de relax.

Visitar el Puente Giratorio: inaugurado en 1912, es un ícono histórico y fotogénico de la ciudad.

Pasear por el centro histórico: calles coloniales, cafés pintorescos y tiendas locales que reflejan la identidad de Carmelo.

Actividades al aire libre: recorridos en bici, caminatas o paseos en barco por el río, conectando con la naturaleza y el aire libre. Carmelo Uruguay Cómo llegar a Carmelo desde Buenos Aires Carmelo está a solo 70 km en línea recta desde Buenos Aires, cruzando el Río de la Plata:

Ferry a Colonia del Sacramento: 1 hora en ferry + 1h15 en auto hasta Carmelo.

Ferry a Nueva Palmira: solo 10 km en auto hasta Carmelo, ideal para escapadas de fin de semana.