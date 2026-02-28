28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene una tranquilidad única para hacer una escapada de fin de semana

Cerca de Buenos Aires, paisaje único y tranquilidad: descubrí el rincón uruguayo que invita a desconectar y disfrutar de cada momento.

Por
¿Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene una tranquilidad única para hacer una escapada de fin de semana?

¿Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene una tranquilidad única para hacer una escapada de fin de semana?

  • Un pueblo pintoresco donde se respira calma y serenidad.
  • Paisajes naturales que combinan ríos, viñedos y bosques.
  • Actividades al aire libre para todos los gustos.
  • Rincones históricos y culturales para explorar sin prisa.

¿Cuál es el pueblo de Uruguay que tiene una tranquilidad única para hacer una escapada de fin de semana? Se trata de un pintoresco lugar a solo dos horas de Buenos Aires, perfecto para relajarse, disfrutar de viñedos y conectar con la naturaleza.

San Carlos, viñedos y tradición en el norte argentino.
Te puede interesar:

Turismo en Argentina: el pueblito del norte con buenos viñedos y bodegas para los amantes del vino y la comida regional

Si estás buscando una localidad serena uruguaya para desconectar del bullicio, es la opción ideal. Este encantador destino combina historia, naturaleza y cultura vitivinícola en un entorno sereno que lo hace perfecto para jubilados y turistas que buscan calma.

Rodeado de viñedos, bosques y el río Uruguay, este contexto sanador ofrece paisajes que invitan a relajarse y disfrutar de cada momento. Además, fue escenario de eventos destacados, como el casamiento de Carlos Tévez, y de la película Dos hermanos, protagonizada por Antonio Gasalla, lo que le agrega un toque de glamour y cultura.

Carmelo Uruguay

Cuál es el pueblo de Uruguay ideal para relajarse en una escapada

Se trata de Carmelo, un lugar de tranquilidad y descanso, y también un centro de gastronomía y cultura vitivinícola, que combina experiencias relajantes con actividades culturales y naturales. Es el lugar perfecto para quienes buscan escapadas cortas desde Buenos Aires sin sacrificar comodidad ni belleza natural. Se pueden realizar las siguientes actividades:

  • Recorrer viñedos y bodegas: degustá vinos Tannat en bodegas boutique y conocé el proceso de producción de esta cepa uruguaya.
  • Disfrutar de la costa y playas: pequeñas playas junto al río Uruguay ideales para caminatas, picnics o momentos de relax.
  • Visitar el Puente Giratorio: inaugurado en 1912, es un ícono histórico y fotogénico de la ciudad.
  • Pasear por el centro histórico: calles coloniales, cafés pintorescos y tiendas locales que reflejan la identidad de Carmelo.
  • Actividades al aire libre: recorridos en bici, caminatas o paseos en barco por el río, conectando con la naturaleza y el aire libre.
Carmelo Uruguay

Cómo llegar a Carmelo desde Buenos Aires

Carmelo está a solo 70 km en línea recta desde Buenos Aires, cruzando el Río de la Plata:

  • Ferry a Colonia del Sacramento: 1 hora en ferry + 1h15 en auto hasta Carmelo.
  • Ferry a Nueva Palmira: solo 10 km en auto hasta Carmelo, ideal para escapadas de fin de semana.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El parque nacional menos conocido del país, que vale la pena visitar 

Conocé Salta en 2026: el parque nacional hermoso que no todos visitaron

Este lugar es ideal para quienes buscan un respiro sin alejarse demasiado de la ciudad.

La escapada perfecta cerca de Buenos Aires para alquilar una casa quinta y disfrutar la naturaleza

Algunas puertas anónimas o llamativas funcionan como invitación a explorar nuevos escenarios.

Estas puertas de Buenos Aires ocultan muchas historias y tienen un atractivo visual: donde están

asi es carmelo, la escapada que se puede hacer en uruguay y esta cerca de buenos aires

Así es Carmelo, la escapada que se puede hacer en Uruguay y está cerca de Buenos Aires

El destino en Entre Ríos ideal para una escapada rápida. 

Turismo en Argentina: la ciudad de ensueño que pocos conocen y se dedica al bienestar de sus visitantes

el destino para hacer una escapada cerca de buenos aires y tiene un telescopio para ver el cielo

El destino para hacer una escapada cerca de Buenos Aires y tiene un telescopio para ver el cielo

Rating Cero

Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.
play

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Cómo ser soltera (How to Be Single) es una comedia romántica de 2016, tendencia en Netflix, que sigue a cuatro amigas en Nueva York explorando la soltería, el autoconocimiento y el compromiso. 
play

De qué se trata Cómo ser soltera, la comedia romántica que está siendo de lo más visto en Netflix

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.

En su peor momento: el desesperado pedido de Andrea del Boca en Gran Hermano 2026

Del Moro es el conductor del programa.

Fraude en Gran Hermano 2026: aseguran que un jugador ingresó objetos a la casa sin avisar

La película brasileña tiene varias nominaciones a los Oscar 2026.
play

Oscar 2026: se estrenó en Argentina la película brasileña que es gran candidata a ganar el premio

últimas noticias

Coudet, el elegido por el Millonario.

Qué le ofrecerá River a Coudet para que sea el reemplazante de Gallardo

Hace 14 minutos
El ex River busca consolidarse en Europa mientras sigue en el radar de la Selección Argentina.

Jugó en River, pasó por la Selección argentina y es protagonista de una nueva polémica en Europa

Hace 52 minutos
Chau a la maxibufanda este 2026 

Adiós a las bufandas enormes: la nueva moda que se verá en las calles en el invierno 2026

Hace 52 minutos
Daniel Radcliffe, famoso por interpretar a Harry Potter, fue rumoreado para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), posiblemente como Wolverine, pero descartó la idea.

Un famoso actor de Harry Potter fue sondeado para Marvel pero se negó: quién es y por qué no estará

Hace 57 minutos
play
La película apuesta a la calidez, la familia y el amor como motores principales de la trama.

Esta película significó que una famosa historia tenga una trilogía y ahora se puede ver en Netflix: de cuál se trata

Hace 57 minutos