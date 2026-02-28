28 de febrero de 2026 Inicio
Estas son las milongas porteñas que se destacan en Buenos Aires: cómo llegar

Con opciones para todos los niveles y estilos, estas juntadas se consolidan como una experiencia imperdible para vivir la cultura tanguera en su máxima expresión.

Las 8 mejores milongas en CABA para disfrutar del tango porteño

Camila Alonso Suárez / C5N

  • Las milongas porteñas son espacios centrales para vivir el tango en su forma más auténtica. Cada propuesta tiene identidad propia: tradicional, inclusiva, al aire libre o de estilo más moderno.

  • Varias incluyen clases previas para principiantes y niveles avanzados.

  • Algunas respetan códigos estrictos de vestimenta y circulación en pista. Otras priorizan un clima relajado y accesible, sin dress code obligatorio.

  • La oferta gastronómica es parte clave de la experiencia, con cenas, picadas y cócteles. Hay opciones en distintos días de la semana, desde matinés hasta trasnoches.

Buenos Aires late al ritmo del 2x4 y sus milongas siguen siendo uno de los mayores atractivos culturales de la ciudad. Entre salones históricos, clubes de barrio y espacios culturales renovados, la capital argentina ofrece propuestas para turistas y locales que buscan sumergirse en la tradición del tango, ya sea como espectadores que buscan un Turismo distinto o animándose a la pista.

Algunas de las milongas porteñas más reconocidas funcionan en escenarios emblemáticos como el barrio de San Telmo, Almagro o el centro porteño, donde cada noche se mezclan orquestas en vivo, exhibiciones de bailarines y clases para principiantes. Estos espacios no solo preservan la esencia del tango, sino que también la reinventan para nuevas generaciones.

Cuáles son las milongas de Buenos Aires que no te podés perder

Proyecto nuevo.jpg
La milonga, una tradición que volverá a tener su festejo en un barrio bonaerense.

La milonga, una tradición que volverá a tener su festejo en un barrio bonaerense.

Desde encuentros clásicos de fin de semana hasta noches más intensas y festivas, cada propuesta tiene identidad propia y convoca a públicos diversos:

La Milonga de Lucy

Se realiza los lunes en el Club Gricel y mantiene un espíritu tradicional. Su musicalización combina orquestas de los años 40 y 50 con agrupaciones actuales, además de tandas especiales de folklore y rock. No hay clases ni exhibiciones: el protagonismo es de los bailarines. Se respetan estrictamente los códigos milongueros, desde el cabeceo hasta la vestimenta elegante. Cuenta con servicio gastronómico y se recomienda reservar con anticipación.

Yira Yira

Cada viernes, también en el Club Gricel, ofrece una clase inicial para todos los niveles y luego milonga hasta la madrugada con DJ Carlos Moreira. Incluye tango, vals, milonga, folklore y rock, además de shows en vivo. El ambiente es auténtico y amigable, con opciones para cenar mientras se disfruta la noche.

Muy Martes

Propuesta inclusiva que tiene lugar los martes en Av. Callao 1082. Brinda clases previas y luego baile social hasta las 4 de la mañana. El clima es relajado, sin dress code, con barra de autor, gastronomía variada (incluye opciones veggie y sin TACC) y espectáculos en vivo cada semana.

La Del Centro Milonga

Los miércoles en Rodríguez Peña 361, dentro de la Sala La Argentina. Combina clases simultáneas para distintos niveles con una milonga que suma DJs reconocidos, tandas clásicas y orquesta en vivo. Su propuesta gastronómica es amplia y no exige vestimenta formal.

La Rosa Milonga

Se desarrolla los domingos por la tarde en el Salón El Beso (Riobamba 416). Es un espacio cálido y familiar, con clases para todos los niveles, DJs invitados y sorteos. Sin código estricto de vestimenta, ofrece opciones dulces, saladas y cócteles para acompañar la jornada.

La Glorieta de Belgrano

Desde 1996, sábados y domingos convoca a milongueros en un entorno al aire libre en Barrancas de Belgrano. Tras la clase inicial, se baila principalmente música clásica de los años 40 y 50. El ambiente es informal y multicultural, especialmente en temporada turística.

Champagne Tango

Matiné de los lunes en Lo de Celia Tango (Humberto Primo 1783). Incluye clase y baile por la tarde, con tandas de tango, vals y milonga, y cortinas de jazz. Suele haber sorteos y exhibiciones, con público mayormente adulto. Se recomienda vestimenta formal.

La Viruta

Ubicada en Armenia 1366, es uno de los espacios más emblemáticos del circuito porteño. Con 30 años de trayectoria, ofrece clases, shows y milonga varios días a la semana. Combina tradición y modernidad, con restaurante propio y un público diverso que incluye locales y turistas.

