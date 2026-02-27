27 de febrero de 2026 Inicio
Turismo: el pueblito de Córdoba que pocos conocen y tiene balnearios hermosos con agua cristalina

Este rincón de las Sierras Chicas fusiona naturaleza, tradición y gastronomía en un entorno perfecto para descansar.

Es una buena opción para pasar el día gracias a su fácil acceso.

Es una buena opción para pasar el día gracias a su fácil acceso.

  • Agua de Oro se encuentra en el Departamento Colón, sobre la ladera oriental de las Sierras Chicas, atravesada por el río San Vicente también conocido como Chavacaste.

  • Los balnearios más conocidos son El Cajón y Cartagena con aguas cristalinas y ollas de agua, playas de arena fina y sectores con sombra para descansar, además de una reserva urbano-ambiental con mirador natural para avistaje de aves.

  • El patrimonio histórico incluye la Iglesia San Vicente Ferrer del siglo XVIII declarada Patrimonio Histórico, la Gruta de la Virgen de Lourdes con imagen traída desde Francia hace más de 60 años, y la histórica Estancia Agua de Oro sobre el antiguo Camino Real.

  • La propuesta gastronómica se destaca con el restaurante Mi Rincón frente a la estancia y a orillas del río, el Hotel San Leonardo que combina museo, antigüedades, restaurante y casa de té, y La Casa de Jamones El Búho como clásico local

Agua de Oro es un escenario natural especial para el descanso y el relax en las Sierras Chicas de Córdoba. Con la fusión de su cultura, historia y paisajes naturales delineados por el río homónimo también conocido como Chavacaste, este pueblo deja entrever un verdadero paraíso serrano. Es una buena opción para pasar el día gracias a su fácil acceso, con balnearios para disfrutar de su río, lugares para apreciar gastronomía en un marco natural único y sitios históricos que conectan con la tradición local.

Sus balnearios más conocidos son El Cajón y Cartagena, donde en verano se puede disfrutar de sus aguas cristalinas, mientras que el resto de las estaciones el entorno permite pasar una tarde de mates o picnic.

Agua de Oro, Córdoba

Entre grandes arboledas, una reserva urbano-ambiental al cuidado de grupos de scout locales resguarda flora y fauna autóctonas, con un mirador natural que funciona como el mejor balcón para obtener panorámicas y practicar avistaje de aves. Este curso de agua es el elegido para disfrutar del balneario municipal o para hacer caminatas por sus orillas.

Para quienes deseen disfrutar de la gastronomía, se puede visitar Mi Rincón, emblemático restaurante ubicado frente a la Estancia Agua de Oro y a orillas del río, ideal para que los más chicos puedan disfrutar del aire libre. El Hotel San Leonardo presenta un combo de museo, tienda de antigüedades, restaurante, hotel y casa de té diseñado por el arquitecto Augusto Ferrari, ofreciendo almuerzos y meriendas en un entorno natural único.

Por otro lado, la histórica Estancia Agua de Oro, uno de los puntos más relevantes del antiguo Camino Real convertido en hotel de campo y refugio gastronómico de renombre, completa la propuesta junto a algarrobos de 300 años esparcidos en la zona.

Dónde queda Agua de Oro

Agua de Oro se encuentra en la provincia de Córdoba, a unos 45 kilómetros al norte de la capital provincial. Se localiza en el Departamento Colón, sobre la ladera oriental de las Sierras Chicas, y está atravesada por el río San Vicente, también conocido como Chavacaste. Su ubicación cerca de Córdoba Capital y su fácil acceso la convierten en una opción perfecta para escapadas de un día, juntando paisajes serranos con tradición histórica en un entorno de características únicas.

Qué puedo hacer en Agua de Oro

Las experiencias disponibles en este pueblo serrano mezcla naturaleza, historia, gastronomía y recreación:

  • Disfrutar de los balnearios El Cajón y Cartagena con aguas cristalinas durante el verano
  • Pasar tardes de mates o picnic junto al río durante las estaciones más frescas
  • Recorrer las ollas de agua con sus formaciones naturales características
  • Explorar la reserva urbano-ambiental cuidada por grupos de scout locales que resguarda flora y fauna autóctonas
  • Contemplar panorámicas desde el mirador natural, el mejor balcón para vistas del valle
  • Practicar avistaje de aves desde el mirador y distintos puntos de la reserva
  • Realizar caminatas por las orillas del río San Vicente o Chavacaste
  • Almorzar en Mi Rincón, emblemático restaurante ubicado frente a la Estancia Agua de Oro y a orillas del río, ideal para familias con niños
  • Llevar a los niños al Parque Tres Cóndores con tobogán, sube y baja, hamacas y módulos de juegos integrados
  • Visitar la Iglesia San Vicente Ferrer del siglo XVIII declarada Patrimonio Histórico
  • Conocer la Gruta de la Virgen de Lourdes con su imagen traída desde Francia hace más de sesenta años
  • Recorrer la histórica Estancia Agua de Oro, punto relevante del antiguo Camino Real convertido en hotel de campo y refugio gastronómico de renombre
Agua de Oro Córdoba

Cómo llegar a Agua de Oro

Para llegar a Agua de Oro se puede acceder en auto conduciendo directo por la ruta E 53. Quienes prefieran el transporte público pueden viajar en colectivo con la empresa Fonobus que conecta la capital provincial con este pueblo serrano de las Sierras Chicas, haciendo más fácil el acceso a este destino ideal para una escapada de un día o un fin de semana en contacto con la naturaleza.

