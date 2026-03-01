1 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo de Uruguay está a solo 2 horas de Buenos Aires y es perfecto para relajarse: cómo llegar

Este destino también fue sede del casamiento de Carlos Tévez y de escenas de Dos hermanos, protagonizada por Antonio Gasalla.

Por
Este pueblo uruguayo es el mejor para visitar desde Argentina.

Este pueblo uruguayo es el mejor para visitar desde Argentina.

  • Carmelo, a 70 km de Buenos Aires, se destaca por su entorno natural con viñedos, bosques y cercanía al río Uruguay, ideal para el descanso.
  • El destino combina calles históricas, bodegas boutique y un perfil sereno elegido por quienes priorizan calidad de vida.
  • Ganó proyección internacional tras el casamiento de Carlos Tévez en 2016.
  • El evento se realizó en el exclusivo Carmelo Resort & Spa, símbolo de privacidad y elegancia rioplatense.

Ubicada en el departamento de Colonia Department, Carmelo se posiciona como un destino de tranquilidad y atractivo natural a unos 70 kilómetros de Buenos Aires. La combinación de viñedos, bosques y la cercanía al río Uruguay configura un entorno de perfil sereno, que con el tiempo la convirtió en una opción elegida por quienes priorizan calidad de vida y contacto con la naturaleza en un contexto histórico y tradicional.

Existen playas en Uruguay que son perfectas para quienes buscan sitios tranquilos
Te puede interesar:

Qué playa de Uruguay es perfecta para visitar si estás buscando una escapada de tranquilidad

La localidad también ganó visibilidad internacional al ser sede del casamiento de Carlos Tévez en 2016, un evento que concentró la atención mediática y destacó las condiciones del lugar para celebraciones de gran escala en un marco de privacidad.

Carmelo Uruguay

Uno de los espacios más representativos es el Carmelo Resort & Spa, complejo rodeado de viñedos y con vistas al Río de la Plata. El establecimiento sintetiza el perfil del destino: confort, entorno natural y una propuesta orientada al descanso.

Cuál es el pueblo uruguayo que está cerca de Buenos Aires y es perfecto para descansar

A solo 70 kilómetros de Buenos Aires, cruzando el Río de la Plata, Carmelo se consolidó como el destino ideal para quienes buscan escapar del ritmo urbano. Este encantador pueblo del departamento de Colonia combina calles históricas, bosques frondosos y la calma del río Uruguay en un entorno donde la tranquilidad es protagonista.

Rodeado de viñedos y bodegas boutique, ofrece seguridad, aire puro y paisajes perfectos para el descanso, lo que lo convierte en una opción muy elegida por jubilados y viajeros que priorizan la calidad de vida.

Su perfil exclusivo también sedujo a figuras del espectáculo y el deporte, como en el casamiento de Carlos Tévez en 2016, celebrado en el lujoso Carmelo Resort & Spa, un evento que reforzó su imagen como destino de privacidad y elegancia rioplatense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Naturaleza y movimiento definen la propuesta.

Cuáles son las dos playas destacadas para surfear si visitas Uruguay en 2026

El verano abre un abanico de posibilidades para organizar días a medida.

Qué playas son las mejores para ir en familia si estás de visita por Uruguay en 2026

Balneario con aguas cálidas y actividades para hacer en familia. 

Turismo en Argentina: el balneario con aguas cálidas y transparentes para ir en el finde largo de marzo 2026

Turismo en pueblos cerca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires que te "transporta" a Nueva Zelanda

La Basílica Menor y Convento San Francisco para conocer en Salta Capital 

Conocé Salta 2026: la basílica que tiene su torre campanil de 54 metros, la más alta de Sudamérica

Las 8 mejores milongas en CABA para disfrutar del tango porteño

Estas son las milongas porteñas que se destacan en Buenos Aires: cómo llegar

Rating Cero

Desarrolló una trayectoria vinculada al modelaje, la conducción y distintos proyectos propios.

La impresionante transformación de Solange Abraham, a 15 años de aparecer en Gran Hermano

Rothman también se refirió al acuerdo que Sony tiene con Marvel como algo con un gran potencial para nosotros, y ha sido uno de los mejores acuerdos de la historia para ambas compañías.

Marvel planea un nuevo reboot junto a Sony para un personaje de Spider Man: de quien se trata

Más allá de los superpoderes, lo que realmente sostiene a esta historia es algo mucho más humano: el proceso de convertirse en quien uno está destinado a ser.
play

Esta serie no convencional sobre un famoso superhéroe de DC ya está en Netflix y es furor: de cuál se trata

Según el resumen oficial de Netflix: En Kansas, el adolescente Clark Kent usa sus nuevos superpoderes para combatir el crimen mientras lidia con el amor, el drama familiar y los desafíos de su edad.
play

De qué se trata Smalville, la histórica serie de Superman que llegó a Netflix y es furor

Ahora llegó a la gran N roja, Mi gran boda griega 3, la comedia de 2023 que es tendencia en este momento y ya está disponible para que puedan disfrutarla desde la comodidad de tu casa. 
play

Tendencia en Netflix: cuál es la trama de Mi gran boda griega 3, la comedia romántica que es de lo más visto

La mediática permanece en un centro neuropsiquiátrico bajo un hermetismo total.

¿Qué pasa con Leevon Kennedy? De la desaparición en redes a su internación forzada

últimas noticias

Elportaaviones USS Abraham Lincoln está ubicado en la zona del Golfo

Estados Unidos negó el ataque de Irán al portaaviones Abraham Lincoln

Hace 10 minutos
Cuadraditos saludables con arándanos y avena casera.

La receta súper sencilla de cuadraditos de arándanos saludables de Paulina Cocina

Hace 13 minutos
Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Operativo de seguridad y cortes en el Congreso por la apertura de sesiones que encabezará Javier Milei

Hace 20 minutos
El caso que conmocionó a todos por lo impactante de la situación

Una tos lo hizo ir al médico y el diagnóstico lo cambió todo: cuál es la increíble historia

Hace 24 minutos
Desde LLA prometen el Congreso más reformista de la historia.

"La moral como política de Estado": el mensaje de Milei en la previa de la apertura de las sesiones

Hace 28 minutos