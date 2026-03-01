Este pueblo de Uruguay está a solo 2 horas de Buenos Aires y es perfecto para relajarse: cómo llegar Este destino también fue sede del casamiento de Carlos Tévez y de escenas de Dos hermanos, protagonizada por Antonio Gasalla. Por + Seguir en







Este pueblo uruguayo es el mejor para visitar desde Argentina.

Carmelo, a 70 km de Buenos Aires, se destaca por su entorno natural con viñedos, bosques y cercanía al río Uruguay, ideal para el descanso.

El destino combina calles históricas, bodegas boutique y un perfil sereno elegido por quienes priorizan calidad de vida.

Ganó proyección internacional tras el casamiento de Carlos Tévez en 2016.

El evento se realizó en el exclusivo Carmelo Resort & Spa, símbolo de privacidad y elegancia rioplatense. Ubicada en el departamento de Colonia Department, Carmelo se posiciona como un destino de tranquilidad y atractivo natural a unos 70 kilómetros de Buenos Aires. La combinación de viñedos, bosques y la cercanía al río Uruguay configura un entorno de perfil sereno, que con el tiempo la convirtió en una opción elegida por quienes priorizan calidad de vida y contacto con la naturaleza en un contexto histórico y tradicional.

A solo 70 kilómetros de Buenos Aires, cruzando el Río de la Plata, Carmelo se consolidó como el destino ideal para quienes buscan escapar del ritmo urbano. Este encantador pueblo del departamento de Colonia combina calles históricas, bosques frondosos y la calma del río Uruguay en un entorno donde la tranquilidad es protagonista.

Rodeado de viñedos y bodegas boutique, ofrece seguridad, aire puro y paisajes perfectos para el descanso, lo que lo convierte en una opción muy elegida por jubilados y viajeros que priorizan la calidad de vida.

