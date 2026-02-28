28 de febrero de 2026 Inicio
Turismo en Argentina: el pueblito del norte con buenos viñedos y bodegas para los amantes del vino y la comida regional

Calles de tierra, construcciones de adobe y tradición vitivinícola definen a un destino histórico salteño ideal para escapadas rurales.

San Carlos

San Carlos, viñedos y tradición en el norte argentino.

  • San Carlos es uno de los pueblos más antiguos de los Valles Calchaquíes y conserva arquitectura colonial y casas de adobe.

  • Se destaca por sus viñedos, bodegas artesanales y gastronomía regional

  • Está ubicado a 20 kilómetros de Cafayate y a unos 290 kilómetros de la ciudad de Salta.

  • Ofrece actividades como senderismo, visitas culturales, río, artesanías y avistaje de aves.

En el mapa del turismo en Argentina, San Carlos, en la provincia de Salta, aparece como un pueblito del norte que combina tradición vitivinícola, paisaje y gastronomía regional. Este destino de los Valles Calchaquíes se destaca por sus viñedos y bodegas, que atraen a quienes buscan experiencias vinculadas al vino en un entorno rural auténtico.

San Carlos conserva calles de tierra, construcciones de adobe y una arquitectura colonial que refuerza su identidad histórica. En ese marco, la producción local de vino y la oferta culinaria típica del norte argentino se convierten en el eje de su propuesta turística, especialmente valorada por amantes de la comida regional y las degustaciones artesanales.

Lejos de los centros urbanos más masivos, este pueblo salteño ofrece una combinación de tranquilidad, tradición y cultura enológica, posicionándose como una alternativa atractiva dentro del circuito del norte argentino para quienes priorizan experiencias ligadas al paisaje y al sabor local.

San Carlos Salta
El Río Calchaquí y Las Barrancas suman opciones naturales al recorrido turístico.

Dónde queda San Carlos, Salta

San Carlos es uno de los pueblos más antiguos y pintorescos de los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta. Se encuentra a aproximadamente 20 kilómetros de Cafayate, lo que lo posiciona como una excelente opción para complementar una visita a esa ciudad vitivinícola.

Su ubicación estratégica dentro del valle permite disfrutar de paisajes montañosos, rutas escénicas y una atmósfera de serenidad característica del interior salteño. La cercanía con Cafayate facilita excursiones de medio día o estadías más prolongadas para quienes buscan desconexión y contacto con tradiciones locales.

Qué puedo hacer en San Carlos, Salta

El recorrido por el casco histórico es uno de los principales atractivos. La plaza central y la Iglesia de San Carlos Borromeo integran el patrimonio arquitectónico del pueblo, junto a antiguas casonas de adobe y rejas tradicionales que consolidan su impronta colonial y su identidad norteña.

Un eje central de la experiencia está en sus viñedos y bodegas, que forman parte del entramado productivo de los Valles Calchaquíes. En este entorno de clima seco y altura, la actividad vitivinícola se integra al paisaje y permite conocer procesos de elaboración artesanal, además de disfrutar degustaciones vinculadas al vino regional y a la gastronomía típica salteña, con propuestas que combinan tradición y producción local.

La producción artesanal también ocupa un lugar destacado. Talleres y ferias exhiben tejidos en telar, piezas de alfarería y trabajos en plata, expresiones que reflejan la herencia cultural de la zona y fortalecen el perfil identitario del destino.

En el plano natural, el Río Calchaquí ofrece playas de arena y espacios apropiados para el descanso. El sendero hacia Las Barrancas permite observar formaciones arcillosas multicolores y obtener vistas panorámicas del valle, mientras que el dique La Dársena, a pocos kilómetros, es un punto recomendado para la observación de aves andinas. Además, pueden visitarse los petroglifos de San Lucas, ubicados en un cerro cercano, que suman un componente arqueológico al recorrido.

Cómo llegar a San Carlos, Salta

Desde la Ciudad de Buenos Aires (CABA) hasta San Carlos hay aproximadamente 1.600 kilómetros por ruta. En auto, el trayecto demanda entre 18 y 20 horas de viaje, según paradas y estado del tránsito. El recorrido más habitual es tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte, empalmar con la Ruta Nacional 34 y luego conectar con la Ruta Nacional 68 hasta Cafayate; desde allí, se continúa por la Ruta Nacional 40 durante unos 20 kilómetros hacia el norte hasta llegar al pueblo.

En micro de larga distancia, el viaje desde la terminal de Retiro hasta la ciudad de Salta suele durar entre 20 y 22 horas. Una vez en la capital provincial, se debe continuar por vía terrestre unos 290 kilómetros, combinando la Ruta Nacional 68, la Ruta Provincial 33 y finalmente la Ruta Nacional 40 hacia el sur. También es posible arribar primero a Cafayate y desde allí completar el tramo final por la 40.

San Carlos Salta
En el mapa del turismo en Argentina, San Carlos se destaca por su patrimonio colonial, producción vitivinícola y paisajes del norte salteño.

La opción más rápida es el avión desde el Aeroparque Jorge Newbery o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, en la ciudad de Salta, con un tiempo estimado de 2 horas y media de vuelo. Desde allí, el traslado hasta San Carlos implica entre 6 y 7 horas en auto o transporte público por rutas provinciales y nacionales que atraviesan la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones, antes de conectar con la 40.

